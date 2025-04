Bo razkritje o dopustovanju Goloba v vili poslovneža zlomilo enotnost koalicije?

O morebitnem konfliktu interesov premierja Roberta Goloba sta v oddaji 24UR ZVEČER razpravljala Luka Goršek (SD) in Lenart Žavbi (Gibanje Svoboda).

Po Gorškovem mnenju bi moral Golob prevzeti politično odgovornost in odstopiti, če se izkaže, da je kršil integriteto. Meni, da je pomembno, da pristojne institucije najprej opravijo svoje delo in ugotovijo, ali je res prišlo do kršitve integritete. Šele nato pa bi odločali o morebitnih sankcijah za predsednika vlade.

Žavbi pa je stopil premierju v bran, češ da v primeru dopustovanja v obmorski vili poslovneža Tomaža Subotiča ni šlo za turistično nastanitev. To po njegovem mnenju loči ta primer od nekaterih drugih afer, kjer so bile nastanitve plačane. "Smo imeli zgodbe, ko je nekdo letoval z dobavitelji iz zdravstva, kjer se veliki denarji pretakajo v zasebne žepe. Tukaj pa tega ni," je poudaril.

Poslanec Gibanja Svoboda je prepričan, da gre za predvolilno podtikanje polen pod noge. "Eno leto je do volitev. Zelo očitno je, da je ta koalicija začela kazati svoje rezultate. Reforme so šle, nekatere so bile že potrjene, nekatere gredo skozi oziroma bodo šle skozi državni zbor v naslednjih mesecih, tednih in zdaj je pač treba rušiti enotnost koalicije," je dejal. "Nekaterim strukturam na levi sredini ustreza, da ta vlada ne bi ponovila še enega mandata," je dodal.

"30. člen o kršenju integritete in dajanju daril je zelo jasen: tudi insinuacije oziroma občutek, da je nekdo z darilom poskušal vplivati, je sporen. In če nekomu daš svojo hišo v upravljanje oziroma da tam biva, se to lahko smatra kot darilo," pa je načelen Goršek. Dodal je, da mora o tem odločati KPK.

Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videu.