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Andreja Košir kljub multipli sklerozi ljubi življenje

Ljubljana, 08. 10. 2026 07.00 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Klara Čampa
popkast Andreja Košir

Andreja Košir zase pravi, da ljubi življenje. Kljub diagnozi multiple skleroze se s svojo pozitivno naravnanostjo in športnim duhom neustrašno sooča z vsakdanjimi izzivi.

Tokrat smo v POPkastu gostili slovensko mojstrico borilnih veščin Andrejo Košir, ki je postala velik navdih mnogim, saj javno in odkrito govori o svojem življenju z multiplo sklerozo, za katero je zbolela pred leti. V pogovoru lahko prisluhnete, kako je živeti z multiplo sklerozo, pa tudi o tem, kdo je Andreja brez vseh izzivov. Kot pravi, je umetniška duša, ki ne želi spadati v noben predalček, v prvi vrsti pa je mama, ki ljubi življenje. Diagnozo je prejela pred nekaj leti, a kljub temu ostaja skromna in preprosta oseba, ki se nenehno uči in raste skozi svoje preizkušnje, ki jih sama – raje kot težave – imenuje podvigi.

Prelomni trenutek in izguba vida na levo oko

Andreja Košir opisuje trenutek, ko je spoznala, da je nekaj narobe. Bil je december, ko je ugotovila, da njeno zdravje, ki je bilo prej popolnoma brez posebnosti, peša. Andreja se spominja: "Prikrijem drugo oko in nisem videla. Tako mogoče me je malo zmrazilo v tistem momentu." To spoznanje jo je vodilo do specialističnih pregledov, ki so kasneje razkrili ozadje njenih težav z vidom.

"Odločila sem se, da me to ne bo definiralo in da grem naprej svojo pot. Ne glede na meglo okoli mene."

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Bonbončki namesto zdravil: pozitivna psihologija v praksi

Disciplina, ki jo je Andreja pridobila skozi leta treningov karateja, ji danes pomaga pri obvladovanju bolezni. Na svoje zdravljenje ne gleda kot na breme. Tablete, ki jih jemlje dvakrat dnevno, s sinovoma imenujejo 'bonbončki'. To spremeni možgansko dojemanje terapije in odvzame težo besedi zdravila. Za zdaj ima bolezen pod nadzorom, nove lezije ne nastajajo več, kar pripisuje tudi svoji mentalni naravnanosti.

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Sporočilo hvaležnosti: biti kot voda in premagovati ovire

Življenje je minljivo in ni samoumevno, kar Andreja zdaj vidi z drugačnimi očmi. "Pet globokih vdihov. Potem pa od tam naprej in verjamem, da je lahko čisto drugačen pristop," svetuje vsem v stiski. Sinovoma, ki sta njen ponos, želi biti zgled, da se je treba po vsakem padcu pobrati. Ne želi si predstavljati invalidskega vozička, temveč se osredotoča na vsakdanje zmage in hvaležnost, da lahko pove ljubljenim, da jih ima rada.

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