Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Glasovanje za tekmo vseh zvezd: Dončić še naprej z naskokom prvi

New Orleans, 06. 01. 2026 19.34 pred 12 minutami 3 min branja 1

Avtor:
T.V.
Luka Dončić

Po objavi drugih vmesnih rezultatov glasovanja za nastop na letošnji tekmi vseh zvezd lige NBA je Luka Dončić še naprej močno v vodstvu. Na zahodu nima konkurence, skupno pa se mu je najbolj približal zvezdnik Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, ki pa zaostaja za 130 tisoč glasov. Skupaj jih je Dončić sicer doslej prejel kar 2.092.284 glasov.

Luka Dončić je trenutno s skoraj 34 točkami povprečno na tekmo prvi strelec lige NBA.
Luka Dončić je trenutno s skoraj 34 točkami povprečno na tekmo prvi strelec lige NBA.
FOTO: AP

Luka Dončić drvi proti šestemu nastopu na tekmi vseh zvezd. Navijači so mu doslej namenili že skoraj dva milijona 230 tisoč glasov in je daleč pred vsemi. Na zahodu je na drugem mestu trenutno poškodovani odlični Srb Nikola Jokić, ki ima nekaj manj kot dva milijona glasov, na tretjem mestu pa je Stephen Curry iz Golden Stata. Najkoristnejši posameznik rednega dela in finala minule sezone Shai Gilgeous-Alexander je "šele" na četrtem mestu in za Dončićem zaostaja že za skoraj 700 tisoč glasov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vzhodu je sicer na prvem mestu Giannis Antetokounmpo, ki je prejel nekaj manj kot dva milijona sto tisoč glasov, sledijo pa mu trije branilci: Jalen Brunson iz New Yorka (1.916.497), Filadelfijin Tyrese Maxey (1.908.978) in Detroitov Cade Cunningham (1.752.801).

To bo tretji dvoboj Lakersov in Pelicansov v tej sezoni.
To bo tretji dvoboj Lakersov in Pelicansov v tej sezoni.
FOTO: AP

Ponoči proti Pelicansom

Po petih domačih tekmah in dveh zaporednih zmagah proti Memphis Grizzlies sicer košarkarje Los Angeles Lakers čaka niz dveh zaporednih gostovanj. Nocoj se bodo v New Orleansu udarili s Pelicansi, ki so jih varovanci trenerja JJ-a Redicka v tej sezoni dvakrat (brez večjih težav) že ugnali./>/>Potem ko so Lakersi na petih tekmah doživeli kar štiri poraze in je po bledi predstavi na božič proti Houstunu trener Redick povsem izgubil živce, so se košarkarji iz Kalifornije le pobrali. Pred domačimi gledalci so dvakrat zapored ugnali ekipo Memphis Grizzlies in se znova zavihteli na tretje mesto zahodne konference.

Zdaj Lakerse čakata dve zaporedni gostovanji. Najprej se bodo udarili s skromnimi New Orleans Pelicansi, ki so trenutno na zadnjem mestu v zahodni konferenci, ob tem pa je manj zmag od njih v tej sezoni lige NBA zbrala le zdesetkana Indiana. Ekipi sta se sicer v tej sezoni že pomerili dvakrat, obakrat pa so slavili jezerniki. Dončić je na prvem dvoboju dosegel 24 točk, 12 asistenc in sedem skokov, na drugem pa je bil s 34 točkami najboljši strelec, k temu pa je dodal še 12 skokov in sedem asistenc.

LeBron James je ob zmagah proti Memphisu dosegel 26 oziroma 31 točk.
LeBron James je ob zmagah proti Memphisu dosegel 26 oziroma 31 točk.
FOTO: AP

Moštvo iz Los Angelesa ima sicer še naprej precej težav s poškodbami. Medtem ko bi se v postavo utegnil vrniti Gabe Vincent, bosta zagotovo manjkala člana prve peterke Austin Reaves in Rui Hachimura. Tudi Pelicansi sicer ne bodo mogli računati na dva pomembna košarkarja, manjkala bosta namreč Saddiq Bey in Dejounte Murray.

Po tekmi v New Orleansu sicer Lakerse čaka bistveno zahtevnejša naloga. Gostovali bodo namreč pri San Antonio Spursih, ki so trenutno drugi na zahodu, ob tem pa so košarkarje iz Los Angelesa premagali tudi v četrtfinalu pokalnega tekmovanja lige NBA.

košarka liga nba los angeles lakers new orleans pelicans luka dončić

Prvaki doživeli najhujši poraz v sezoni

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
06. 01. 2026 19.47
2 milijona . Torej smo vsi Slovenci glasovali
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Mislila je, da je slab človek, a se je zaljubila do ušes
Mislila je, da je slab človek, a se je zaljubila do ušes
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Nemške marke na podstrešju: skrivate dragoceno bogastvo?
Starejši delavci morate vedeti
Starejši delavci morate vedeti
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
moskisvet
Portal
Angelina Jolie zapušča Hollywood
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428