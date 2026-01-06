Glasovanje za tekmo vseh zvezd: Dončić še naprej z naskokom prvi

Luka Dončić drvi proti šestemu nastopu na tekmi vseh zvezd. Navijači so mu doslej namenili že skoraj dva milijona 230 tisoč glasov in je daleč pred vsemi. Na zahodu je na drugem mestu trenutno poškodovani odlični Srb Nikola Jokić , ki ima nekaj manj kot dva milijona glasov, na tretjem mestu pa je Stephen Curry iz Golden Stata. Najkoristnejši posameznik rednega dela in finala minule sezone Shai Gilgeous-Alexander je "šele" na četrtem mestu in za Dončićem zaostaja že za skoraj 700 tisoč glasov.

Na vzhodu je sicer na prvem mestu Giannis Antetokounmpo , ki je prejel nekaj manj kot dva milijona sto tisoč glasov, sledijo pa mu trije branilci: Jalen Brunson iz New Yorka (1.916.497), Filadelfijin Tyrese Maxey (1.908.978) in Detroitov Cade Cunningham (1.752.801).

Po petih domačih tekmah in dveh zaporednih zmagah proti Memphis Grizzlies sicer košarkarje Los Angeles Lakers čaka niz dveh zaporednih gostovanj. Nocoj se bodo v New Orleansu udarili s Pelicansi, ki so jih varovanci trenerja JJ-a Redicka v tej sezoni dvakrat (brez večjih težav) že ugnali. /> />Potem ko so Lakersi na petih tekmah doživeli kar štiri poraze in je po bledi predstavi na božič proti Houstunu trener Redick povsem izgubil živce, so se košarkarji iz Kalifornije le pobrali. Pred domačimi gledalci so dvakrat zapored ugnali ekipo Memphis Grizzlies in se znova zavihteli na tretje mesto zahodne konference.

Zdaj Lakerse čakata dve zaporedni gostovanji. Najprej se bodo udarili s skromnimi New Orleans Pelicansi, ki so trenutno na zadnjem mestu v zahodni konferenci, ob tem pa je manj zmag od njih v tej sezoni lige NBA zbrala le zdesetkana Indiana. Ekipi sta se sicer v tej sezoni že pomerili dvakrat, obakrat pa so slavili jezerniki. Dončić je na prvem dvoboju dosegel 24 točk, 12 asistenc in sedem skokov, na drugem pa je bil s 34 točkami najboljši strelec, k temu pa je dodal še 12 skokov in sedem asistenc.