Bodo ledeni možje res zamrznili maj in kakšno bo poletje?

Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat, ki s seboj prinaša dež, nevihte, močan veter in občutno znižanje temperatur. Ta sprememba se časovno ujema s prihodom tako imenovanih ledenih mož, ki v ljudskem izročilu veljajo za znanilce zadnjih pomladnih ohladitev. "Ledeni možje, kot kaže, že kažejo svoje zobe," ugotavljajo poznavalci, saj se v torek s Pankracijem začenja niz dni, ko godujejo svetniki, ki tradicionalno prinašajo hladno vreme.

Čeprav se marsikdo pritožuje nad sivino in mrazom, pa Dušan Kaplan poudarja, da je takšno vreme v tem delu leta pravzaprav zaželeno. V primeru toplega začetka maja bo ohladitev prišla kasneje, kar bi lahko bolj škodovalo naravi. Po njegovi teoriji deževno obdobje v času ledenih mož in Zofke napoveduje lepo in vroče poletje, saj se narava v tem ciklu uravnovesi.

Za slovenske vrtičkarje je to obdobje polno vprašanj. Marsikdo se sprašuje, ali je pohiteti s sajenjem paradižnika, fižola in bučk pametna odločitev. Kaplan svetuje previdnost in potrpežljivost. Poudarja, da je bila zemlja letos dolgo hladna, sneg na Blokah pa je vztrajal le štiri dni, kar je označil za "nezaslišano zadevo". Svetuje, naj se s sajenjem krompirja in drugih vrtnin ne hiti pred 20. majem, saj bo rastlina, posajena v toplo zemljo, hitro nadoknadila zamujeno.

Majski dnevi bodo še naprej deževni, napoveduje Kaplan, ki maj vidi kot antipod decembru. Mokro obdobje se bo po njegovih besedah zavleklo v prve junijske dni. Čeprav bomo okrog 20. maja morda za kratek čas slekli suknjiče, se bo prava vročina vrnila šele v juliju. Ta pa s seboj prinaša nevarnost: "Velika sprememba bo šele okrog Aleša v sredini julija z močnim deževjem, plohami in tistimi neurji, ki se jih tako bojimo poleti." Za natančnejše napovedi pa bo treba še nekoliko opazovati znake v naravi.