Bodo slovenski harmonikarji premagali Kitajce?

Pobudnik dogodka, ki ne bo le tekma za rekord, ampak tudi velika veselica, Velenjčan Robert Goter, bo tik pred tem znova poskusil podreti še osebni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Lani mu je po 58 urah in 24 minutah zmanjkalo moči, a volje ne. "Problem je bil, ker sem igral preveč vneto, jaz sem pa omagal. Tokrat sem zastavil igranje tako, da bo usmerjeno bolj na izpolnitev rekorda," je povedal Goter, ki se spominja, kako mu je med igranjem odrevenel tudi en prst, pa je nato nekaj časa nadaljeval s štirimi.