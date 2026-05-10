Bodo slovenski harmonikarji premagali Kitajce?

Pobudnik dogodka, ki ne bo le tekma za rekord, ampak tudi velika veselica, Velenjčan Robert Goter, bo tik pred tem znova poskusil podreti še osebni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Lani mu je po 58 urah in 24 minutah zmanjkalo moči, a volje ne. "Problem je bil, ker sem igral preveč vneto, jaz sem pa omagal. Tokrat sem zastavil igranje tako, da bo usmerjeno bolj na izpolnitev rekorda," je povedal Goter, ki se spominja, kako mu je med igranjem odrevenel tudi en prst, pa je nato nekaj časa nadaljeval s štirimi.
Če mu bo letos uspelo, pa časa za prazovanje ne bo, saj bo že dan zatem na velenjski Visti delal družbo več tisoč harmonikarjem iz vse Slovenije. "Vabljeni ste res vsi, tudi mlajši, če le znate zaigrati Golico. Škoda bi bilo, da nam spodleti, ker manjka nekaj ljudi," je Goter pozval slovenske ljubitelje harmonike. Po ocenah v Sloveniji igra na različne vrste harmonik več kot 30 tisoč ljudi, Guinnessov rekord torej ni nedosegljiv cilj. "To bo harmonikarski praznik stoletja. Pridružite se in postanite del zgodovine," poziva Goter.
