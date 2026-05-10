Bodo slovenski harmonikarji premagali Kitajce?

Ljubljana, 10. 05. 2026 17.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
Robert Goter

Velenjčani nestrpno že odštevajo dneve do vseslovenskega glasbenega podviga, ki bo v nedeljo, 17. maja. Na Visto bodo skušali privabiti vsaj 5283 harmonikarjev, tako bi podrli kitajski Guinnessov rekord 5282 harmonikarjev.

Pobudnik dogodka, ki ne bo le tekma za rekord, ampak tudi velika veselica, Velenjčan Robert Goter, bo tik pred tem znova poskusil podreti še osebni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju harmonike. Lani mu je po 58 urah in 24 minutah zmanjkalo moči, a volje ne. "Problem je bil, ker sem igral preveč vneto, jaz sem pa omagal. Tokrat sem zastavil igranje tako, da bo usmerjeno bolj na izpolnitev rekorda," je povedal Goter, ki se spominja, kako mu je med igranjem odrevenel tudi en prst, pa je nato nekaj časa nadaljeval s štirimi.

Če mu bo letos uspelo, pa časa za prazovanje ne bo, saj bo že dan zatem na velenjski Visti delal družbo več tisoč harmonikarjem iz vse Slovenije. "Vabljeni ste res vsi, tudi mlajši, če le znate zaigrati Golico. Škoda bi bilo, da nam spodleti, ker manjka nekaj ljudi," je Goter pozval slovenske ljubitelje harmonike. Po ocenah v Sloveniji igra na različne vrste harmonik več kot 30 tisoč ljudi, Guinnessov rekord torej ni nedosegljiv cilj. "To bo harmonikarski praznik stoletja. Pridružite se in postanite del zgodovine," poziva Goter.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Konoplja pri najstnikih upočasnjuje kognitivni razvoj, razkrivajo študije
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Veste, da oddajate svetlobo?
Veterinarji opozarjajo: priljubljena pasja igrača lahko resno poškoduje zobe
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Sanjski moški
Blanca
Kmetija
Naključni morilec
