Boj za Velenje: Kdo bo rešil problem dragih položnic in varnosti?

Za položaj na čelu Mestne občine Velenje se torej poteguje pet kandidatov in dve kandidatki, po vrstnem redu, ki bo v nedeljo na glasovnici, so to: Peter Dermol, ki ga predlagata SD ter Rok Plankelj in skupina volivcev; Veronika Juvan - kandidatka Nove Slovenije, Krščanskih demokratov; Asmir Bećarević , ki ga predlagajo Sara Bajec in skupina volivcev; Nejc Pačnik - kandidat mestnega odbora SDS; Franci Lenart , ki ga predlaga Zbor članov politične stranke Naše Velenje; Alenka Gortan , kandidatka Zbora članov Demokrati Anžeta Logarja in Faruk Pijuković , ki ga predlaga Izvršni odbor stranke REŠITEV - Stranka upokojencev Velenje.

Prvi sklop razprave je bil namenjen varnostni situaciji v občini, saj v javnosti odmevajo poročila o pretepih, grožnjah in celo nedavnem poskusu spolnega napada, ki sta ga preprečila občana. Aktualni župan Peter Dermol je poudaril, da je bilo Velenje v preteklosti že dvakrat ocenjeno kot najbolj varno mesto v Sloveniji, a se zaveda, da posamezni ekscesi močno odmevajo. Izpostavil je delovanje sosveta za izboljšanje varnosti občank in občanov, ki povezuje pristojne institucije, ter preventivne programe mladinskega centra, ljudske univerze in andragoškega zavoda.

Kot nujen nadzorni ukrep na območjih, kjer prihaja do vandalizma, kot so parki in športna igrišča, je občina začela nameščati videonadzorne kamere. Dermol je ob tem opozoril na sistemske pomanjkljivosti državne zakonodaje. "Samo na takšen način lahko seveda kot župan tudi zagotoviš nek dokaz, da je nek storilec storil kaznivo dejanje," pravi Dermol. Dodal je, da policisti storilce pogosto izsledijo in predajo v nadaljnjo obravnavo, vendar postopki na koncu ostanejo brez epiloga, pri čemer so župani brez sistemskih rešitev nemočni.

Na drugi strani je kandidat Asmir Bećarević izrazil ostro nasprotovanje videonadzoru in napovedal, da bi v primeru izvolitve kamere verjetno umaknili: "Proti uvajanju novih kamer sem absolutno proti, se pravi, s tem ne bomo rešili aktualnih težav." Meni, da mesto takšnega nadzora ne potrebuje, temveč bi se morali kriminala in vandalizma lotiti s preventivo v šolah ter pogovori z učenci in starši. Kot ključno težavo in izvor kriminala je izpostavil uporabo in preprodajo nedovoljenih substanc med mladimi.

Kot je dejal, naj bi pred desetimi dnevi v enem izmed gostinskih lokalov prišlo celo do streljanja, o čemer naj se v občini ne bi govorilo, stanje pa je označil za rdeči alarm. Napovedal je odločno ukrepanje v sodelovanju s Policijsko postajo Velenje, Ministrstvom za notranje zadeve in državnim tožilstvom. "Torej ne smemo dovoliti, da živijo med nami ljudje, ki preprodajajo nedovoljene substance našim otrokom," je poudaril. Poudaril je, da bi kot župan uporabil vse formalne in neformalne vplive za pregon preprodajalcev drog.

Tretji kandidat, Franci Lenart, je izpostavil pogled mladih, s katerimi so se pogovarjali med volilno kampanjo. Presenetilo ga je, kako močno so srednješolci izpostavili problem varnosti v večernem času. Opozorili so na neosvetljene poti, skupine, ki ogrožajo in napadajo mladostnike, ter odsotnost nočnega javnega prometa in taksi služb, ki bi omogočale varno vračanje domov. Lenart meni, da gre za vprašanja, ki jih lokalna skupnost lahko reši z enostavnimi sistemskimi ukrepi.

Glede delovanja sosveta za varnost občanov je Lenart ocenil, da ta demokratična oblika trenutno ne deluje dovolj učinkovito, zato bi bilo treba preučiti njegovo sestavo in intenzivirati delo. Zavzel se je za okrepljen nadzor redarstva in policije ter večji dialog z mladimi. Glede videonadzora je zavzel zmerno stališče, kamere so po njegovem mnenju v določenih fazah verjetno potrebne, a je hkrati izrazil prepričanje, da je z ustrezno komunikacijo mogoče doseči stanje, ko ti ukrepi ne bodo več potrebni in se bodo lahko ukinili.