Slovenija

Bolečina sveta skozi objektiv

Ljubljana, 08. 05. 2026 07.00 pred 53 minutami 2 min branja

Avtor:
Adi Omerović
thumb

Zakaj se vojne zgodbe nikoli zares ne končajo. Fotograf Arne Hodalič je v oddaji Svet izpostavil, kaj vidimo narobe, kaj spregledamo in zakaj kljub vsemu še vedno verjame v človeka.

Ko gledamo posnetke iz Gaze, Irana ali drugih kriznih območij, imamo pogosto občutek, da smo vse že videli. Razrušene hiše, begunci, solze. A za Arneta Hodaliča so te podobe več kot le vizualni šok, so zgodbe ljudi, ki jih svet prehitro pozabi. In prav v tem je največja težava: ne da ne bi vedeli, kaj se dogaja, ampak da se iz tega ne naučimo ničesar.

"Ljudje v Evropi pogosto mislijo, da razumejo vojno," pove Hodalič. "Ampak resnica je, da ne razumejo, kako hitro lahko izgubiš vse, dom, varnost, dostojanstvo." Vojna ni le fronta, ni le eksplozija. Je dolgotrajno razpadanje vsakdana, kjer se življenje skrči na golo preživetje. Kar najbolj preseneča, ni brutalnost, ampak kontrast. Sredi kaosa, strahu in negotovosti Hodalič vedno znova naleti na nekaj nepričakovanega, na človečnost. Na ljudi, ki si delijo zadnji kos kruha. Na nasmeh tam, kjer ga ne bi smelo biti. In prav to ga žene naprej.

Ne gre za iskanje nevarnosti, temveč za potrebo, da pokaže resnico. Da svetu pove zgodbe, ki bi sicer ostale nevidne. "Če ne pokažemo teh zgodb, kot da se niso zgodile," pravi. A hkrati priznava, da vsaka takšna zgodba nekaj vzame tudi njemu. Največji izziv ni priti tja. Najtežje je oditi in živeti naprej s tem, kar si videl. Fotografije, ki jih ustvarja, niso le dokument časa. So opomnik. Da svet ni črno-bel. Da žrtve niso številke. In da za vsakim konfliktom stojijo ljudje z imeni, zgodbami in sanjami, ki so bile prekinjene.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Krog
08. 05. 2026 08.02
Meni je Arne Hodalič eden redkih ljudi, ki jim verjameš, ker deluje iskreno in brez olepševanja. Nikoli ga ne doživljam samo kot fotografa, ampak kot človeka, ki zna v svetu polnem hrupa še vedno pokazati bistvo, človeka. Njegove fotografije niso narejene za všečke, ampak da te ustavijo in prisilijo k razmisleku. Prav zato verjetno pri nekaterih sproža tudi odpor, ker pove in pokaže stvari, ki jih marsikdo raje ne bi videl. A ravno v tem vidim njegovo vrednost. Kljub kritikam vztraja, se javno izpostavi in daje glas ljudem, ki ga nimajo. Z njegovo Katja Bidovec sta tandem, ki ne išče pozornosti zaradi spektakla, ampak zaradi ljudi in zgodb, ki jih svet prehitro spregleda. Takšni ljudje danes niso samoumevni. Moj poklon za pogum, človečnost in pokončnost.
