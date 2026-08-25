Referendumi: bo šlo tudi za merjenje moči?

Slovenski volivci bodo oktobra odločali na kar štirih referendumih hkrati, ki naslavljajo vprašanja volilne pravice tujcev, socialne pomoči, RTV prispevka in novele o parlamentarni preiskavi.

Andrej Poglajen iz SDS in Borut Sajovic iz gibanja Svoboda sta v studiu soočila mnenja predvsem o zakonodajnem referendumu, ki ga opozicija ostro zavrača. Novela zakona namreč odpravlja možnost, da preiskovanec s pritožbo na ustavno sodišče ustavi preiskavo, kar je Sajovic označil za ustvarjanje "politične policije". Po mnenju opozicije naj bi novela služila za preiskovanje nasprotnikov sedanje vlade, medtem ko koalicija vztraja, da gre za vprašanje učinkovitosti preiskovalnih komisij, ki morajo delovati neovirano tudi med odločanjem sodišča.

Posebna pozornost bo namenjena tudi vprašanju socialnih transferjev. Poglajen je poudaril anomalije v trenutnem sistemu, kjer država za socialno pomoč plačuje trikrat več kot pred leti, kljub bistveno nižji brezposelnosti. Predlog predvideva, da bi bila pomoč za delovno sposobne vezana na družbeno koristno delo v lokalnih skupnostih ali humanitarnih organizacijah.

Tretja pomembna tema bo ukinitev obveznega RTV prispevka. Sajovic trdi, da želi koalicija rušiti javno radiotelevizijo, ki je bila steber slovenstva že od leta 1968. Poglajen odgovarja, da mora TV Slovenija zagotavljati demokratične standarde in svobodo izražanja, sicer niso upravičeni do prispevka. Poleg tega bodo volivci odločali o volilni pravici tujcev iz tretjih držav na lokalnih volitvah. Poglajen meni, da je to vprašanje zdravorazumske odločitve, medtem ko opozicija meni, da Slovenija na tem področju že zdaj funkcionira v skladu z mednarodnimi standardi.