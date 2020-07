Zapleti pri prenovi hotela Brdo: kje bo Slovenija gostila visoke evropske goste?

Konec julija smo, obnova hotela Brdo, ki naj bi čez 11 mesecev gostil visoke goste, pa je še vedno samo na papirju. Dela se niso niti začela. Potem ko je novi direktor protokolarnega centra Brdo naložbo s 26 oklestil na osem milijonov evrov, sta se na zadnji možni dan pritožili dve neizbrani gradbeni podjetji, Kolektor Koling in Dema Plus.

To ne bi bilo nič posebnega, če se z obnovo ne bi tako zelo mudilo. Protokolarno posestvo Brdo skupaj s kongresnim centrom, gradom, parkom in hotelom bo namreč začasno postalo stičišče Evropske unije že 1. julija prihodnje leto, ko bo Slovenija drugič predsedovala Sveta EU. Revizijski zahtevki pa ne le, da lahko obnovo zamaknejo, v primeru razveljavitve postopkov jo lahko povsem ogrozijo. "Seveda nas malo skrbi. Vsak zastoj ni dober, znotraj projekta imamo še nekaj tednov rezerve,"pravi v. d. direktorja JGZ Brdo Marjan Hribar.

Na potezi je zdaj Državna revizijska komisija. "Teoretično je mogoče, da se v tej fazi razveljavi celotna razpisna dokumentacija, kar je tudi predlog oziroma zahtevek,"dodaja Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije."Senat bo zadeve poskušal rešiti čim prej, glede na zakonodajo pa to ne spada pod prioritetna reševanja, saj ni označbe direktnih evropskih sredstev. Tudi sam predmet ni vreden več kot 10 milijonov evrov," dodaja.

Hribar pa pravi, da si želijo 15. septembra skladno z njihovim načrtom podpisati pogodbo s krovnim izvajalcem.

V primeru zamud na JGZ Brdo plana B nimajo. Država bi visokim gostom morala urediti bivanje v zasebnih ljubljanskih hotelih. "Želimo si, da bi bilo tukaj čim več dogodkov in da bi vse delegacija spale tukaj pri nas." In v preteklosti so številne, čeprav s premajhnimi sobami in preozkimi dvigali hotel Brdo že takrat ni predstavljal viška državnega luksuza. Osnovni problem hotela je ta, da je bil zgrajen leta 1975 kot kasarna in potem kasneje prenovljen v hotel. Zaradi tega so sobe razmeroma majhne in zastarele.

Z izjemo hotela, ki je zaprt že od lanskega aprila, so vsi drugi projekti, vezani na predsedovanje, kot so obnova gradu, izvedba optičnih povezav med objekti na Brdu in prenova multimedije v Kongresnem centru, medtem že zaključeni.