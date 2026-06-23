Mesec Stevanoviću: To boste pojasnjevali na sodišču

Med gostoma je v televizijskem studiu prišlo do izmenjave ostrih očitkov o politični in moralni odgovornosti. Osrednja tema razprave je bil poziv stranke Levica k odstopu poslanca stranke Resnica Borisa Mijiča zaradi domnevnih nepravilnosti v njegovem podjetju Progros.

Zoran Stevanović je pozive k odstopu odločno zavrnil in poudaril, da poslance neposredno izvolijo volivci, zato po njegovem mnenju druge poslanske skupine ne morejo zahtevati njihovega odstopa. Levici je očital, da se namesto dela za ljudi ukvarja predvsem z napadi na njegovo stranko.

"Levica je že toliko časa v parlamentu, da bi se lahko zelo dobro zavedala, kako sistem deluje. Poslanci so neposredno voljeni v parlament in nihče, sploh ne iz drugih poslanskih skupin, ne more zahtevati odstopa poslanca," je dejal Stevanović. Ponovil je, da v Levici "na Resnico mečejo bombice", a da jim je "največja eksplodirala v lastnih rokah".

Ob tem je napadel tudi Luko Mesca osebno in mu očital nedejavnost v času ministrovanja. Po njegovih besedah je bil Mesec kot minister za delo seznanjen z bistveno hujšimi primeri izkoriščanja delavcev, a nanje ni ustrezno reagiral. "To, kar očitajo nam, je kamilica proti temu, s čimer je bil gospod Mesec seznanjen in ni ukrepal. To je zrelo za odstop iz moralne odgovornosti," je dejal Stevanović.

Mesec je odgovoril, da Stevanović z napadi nanj zgolj zamegljuje bistvo problema. Poudaril je, da primer Mijiča vsebuje vrsto resnih očitkov, zaradi katerih so politiki v preteklosti že odstopali.

"Državi je dolžen med 53 in 55 tisoč evrov davkov in prispevkov. Delavcem je dolžen najmanj 20 tisoč evrov neizplačanih plač. Delavci pravijo, da jih je brez njihove vednosti odjavljal iz socialnih zavarovanj, zato proti njemu poteka postopek na policiji," je dejal Mesec. Dodal je, da obstajajo indici, da Mijič dejavnost še vedno opravlja posredno, prek žene, čeprav je poslanec.

Po Mescu gre za primer, ki presega zgolj vprašanje ene stranke in odpira širši problem padanja političnih standardov. "Tak človek ne more biti poslanec. Gre za primer sistemske korupcije," je poudaril. Stevanoviću je očital, da se izogiba jasnemu odgovoru na vprašanje, zakaj od svojega poslanca ne zahteva odstopa.

Stevanović je vztrajal, da je stranka Resnica ukrepala takoj, ko so nepravilnosti prišle na dan. Pojasnil je, da je svet stranke sprejel sklepe, po katerih mora Mijič vse dolgove poravnati do konca leta. Sam pa je ponudil tudi pomoč pri poplačilu delavcev z odkupom terjatev iz lastnih prihrankov.

Po njegovih besedah je del dolgov nastal zaradi neplačil nadizvajalcev, zato je napovedal predlog novele zakona o gradbeništvu, s katerim bi preprečili podobne primere v prihodnje. "V kolikor se bo pokazalo, da je poslanec v kazenskem postopku kakorkoli odgovoren za kakršno koli kršitev, ga bom jaz prvi pozval k odstopu," je zatrdil.

Mesec pa je vztrajal, da razprava o sistemskih težavah ne more služiti kot izgovor za individualno odgovornost. "Ne oglašam se zato, ker bi želel obračunavati z Resnico, ampak zato, ker ne morem mirno gledati, kako padajo politični standardi. Ne sme postati normalno, da imamo ljudi v kazenskih postopkih na najvišjih položajih v državi," je sklenil.

Stevanović je kmalu zatem spremenil temo in Mescu očital, da je Levica v preteklosti pri primeru Fotopub opustila dolžno ravnanje ter ga neposredno povezal z afero in mu očital molk ob domnevnih zlorabah. Dejal je, da je Levica večkrat pokazala, da z opustitvijo dolžnega ravnanja podpira afere, tudi pri, kot je dejal, "najbolj gnusnih zadevah, ki so se kadar koli dogajale v Sloveniji". Mesca je pozval k odstopu iz moralne odgovornosti, saj naj bi nosil večjo odgovornost kot njihov poslanec.

Mesec je Stevanovića večkrat prekinil in ostro zavrnil njegove navedbe. Ko je Stevanović omenjal domnevne zlorabe mladoletnic, mu je Mesec zabrusil: "Tole boste odgovarjali na sodišču." Stevanović mu je vrnil: "Z veseljem, gospod Mesec. Vi ne upate z mano na sodišče v zvezi s to zgodbo." Nato je dodal, da morajo priče na sodišču "govoriti resnico, samo resnico in nič razen resnice".

Stevanović se pri očitkih ni ustavil le pri politični odgovornosti, temveč je Mesca napadel tudi na osebni ravni. Med razpravo je dejal, da ga pri Mescu najbolj moti domnevna pripravljenost spregledati hude nepravilnosti, zaradi česar je uporabil posebej ostre besede. "Meni je včasih nerodno, skorajda gnusno sedeti z njim v istem studiu," je dejal in dodal, da pri Mescu težko razume pomanjkanje moralne reakcije ob tako resnih primerih. Ob tem se je skliceval celo na literarno primerjavo: "Kot je rekel Poirot Agathe Christie: ko človek spregovori, zdrav razum vsakemu človeku odmre ena siva celica zaradi transferja blamaže, cringa in sramote."

Mesec je ostro protestiral. Poudaril je, da je bila tema oddaje odgovornost poslanca Mijiča, ne pa, kot je dejal, "popolne izmišljotine", s katerimi Stevanović preusmerja razpravo. Zavrnil je vse povezave z afero Fotopub in pojasnil, da ne obstaja niti en dokaz, ki bi ga osebno povezoval s primerom. Dejal je, da je bil v Fotopubu zgolj enkrat, in sicer na razstavi, še preden so v javnost prišli očitki o domnevnih zlorabah.

Poudaril je, da z afero nima nobene osebne povezave in da gre za klasičen politični manever. "Ko zmanjka besed, s katerimi bi se branili pred očitki, se obrnete proti Levici in rečete: Fotopub, Fotopub. Ne obstaja niti en sam dokaz, ki bi mene osebno povezoval s tem," je dejal. Pojasnil je, da je bil v Fotopubu zgolj enkrat na razstavi, še preden so v javnost prišli očitki. Stevanoviću pa je ponovno očital, da je z napadom šel predaleč: "Tukaj ste šli malo čez mejo in o tem se bova pogovarjala naprej na sodišču."

Ob zaključku oddaje se je razprava preselila še na vprašanje politične kulture. Stevanović je zavrnil očitke, da je s svojimi izjavami prestopil mejo, in vztrajal, da si prav sam prizadeva za višjo raven političnega dialoga. Mescu je očital dvoličnost pri moralnem presojanju drugih in poudaril, da bi moral najprej "pometi pred svojim pragom". "Če kdo želi dvigniti nivo politične kulture, sem to jaz. Absolutno se strinjam, naj vsak pomete pred svojim pragom," je dejal. Dodal je, da je Mesec "zadnji na lestvici moralnih presojevalcev", ki bi lahko sodil drugim strankam, ter napovedal, da bo razprava na parlamentarnem odboru odprla tudi širša vprašanja odgovornosti drugih političnih akterjev. "Prepričan sem, da gospod Mesec nosi bistveno večjo odgovornost, kot jo nosi naš poslanec," je poudaril.

Mesec mu ni ostal dolžan in je Stevanoviću očital, da s sklicevanjem na politično kulturo govori eno, počne pa drugo. Spomnil ga je na njegove besede o Fotopubu in ocenil, da prav takšne izjave znižujejo raven javne razprave. "Dve minuti nazaj vam je Fotopub visel na ustih. Taka usta so umazana in taka usta ne morejo dvigovati politične kulture," mu je odgovoril.