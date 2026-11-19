icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Cedevita Olimpija – Burgos Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Burgos Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Burgos Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Burgos Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Burgos Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Burgos Luka Kotnik

Cedevita Olimpija - Burgos Luka Kotnik













Medtem ko Žiga Samar okreva po poškodbi rame, se je v dresu Burgosa pred dnevi na parket končno vrnil Vlatko Čančar ter tako zaigral prvič v letošnji sezoni. Na gostovanju pri Breoganu je na parketu prebil dobrih 11 minut ter ukradel eno žogo. Burgosu, ki je v okviru osmega kola evropskega pokala gostoval v Stožicah pri Cedeviti Olimpiji, sicer ne gre vse po načrtih, v minulem tednu je bil dvakrat poražen.

V Evropskem pokalu ga je z 88:80 ugnal Le Mans ter v španskem prvenstvu s 119:100 še Breogan. Za nameček so bili Španci povsem nemočni tudi v stoženski lepotici, Čančar je dobil le nekaj minut v igri, v tem času pa je dosegel trojko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vlatko Čančar se po dolgotrajnem in zahtevnem okrevanju po poškodbi kolena uspešno vrača na košarkarska igrišča. Slovenski košarkar, ki je v zadnjem obdobju prestal številne zdravstvene preizkušnje, zdaj ponovno igra brez večjih omejitev. Ob vrnitvi v tekmovalni ritem poudarja predvsem psihološko olajšanje, saj med igro ne čuti več strahu pred obnovitvijo poškodbe.

"Počutim se svoboden. Ne razmišljam več o kolenu. Mislim, da je to zdaj za mano in zdaj samo nabiram minute, da se vrnem nazaj v košarkarsko formo," je po tekmi pojasnil Čančar. Čeprav še vedno čuti določene manjše posledice posega, so te bolečine obvladljive in mu ne preprečujejo, da bi znova užival v igri ter postopoma stopnjeval svojo fizično pripravljenost na najvišji ravni.

Skrita agonija za nasmehom: Ko koleno preprosto vrže ven

Pred vrnitvijo na igrišča je imel Čančar dolgotrajne težave, ki so se začele že poleti med reprezentančno akcijo in se nato nadaljevale v klubu. Izkazalo se je, da je imel natrgan meniskus. Zaradi poškodbe ni želel igrati, dokler ne bi bil sposoben s polno močjo pomagati ekipi do zmag. Celotno obdobje, v katerem so se vrstile poškodbe, je bilo zanj mentalno zelo zahtevno.

Vlatko Čančar FOTO: Profimedia

Soočal se je z močnimi bolečinami in 'zaklepanjem' noge, kar je povzročalo nenehne prekinitve trenažnega procesa. "Zgodi se en gib, kjer koleno vrže ven, in potem moram počivati en teden in potem spet nazaj na igrišče in imaš nekako v podzavesti nek strah, kaj se bo zgodilo," je pojasnil košarkar. Po zadnjem posegu, kjer so mu očistili koleno, teh težav nima več.

"Nočem biti na igrišču, samo da sem na igrišču. Dejansko hočem v vsakem momentu pomagati, da zmagamo. To mi je najbolj pomembno." – Vlatko Čančar

Zakaj prav Burgos? Srčni navijači in lov na zmagovalno miselnost

Za svojo vrnitev na visoko tekmovalno raven je Čančar izbral Burgos, okolje, ki ga že dobro pozna iz preteklosti. Odločitev je temeljila predvsem na kakovosti španske lige, ki velja za najmočnejšo v Evropi, ter na izjemni podpori lokalnih navijačev, ki cenijo borbenost in igro s srcem. Prav iz tega kluba se je v preteklosti podal na svojo pot, zato čuti določeno mero hvaležnosti in željo po vračanju zaupanja.

Vlatko Čančar FOTO: Luka Kotnik

Kmalu po njegovem prihodu je klub pridobil še licenco za nastopanje v evropskem pokalu, kar predstavlja dodaten izziv in hkrati večje število tekem. Njegova primarna ambicija v tej sezoni ostaja ohranjanje zdravja in nabiranje minut. Obenem poudarja, da si želi ekipo, ki se trenutno sooča z rezultatskim padcem, ponovno usmeriti k zmagovalni miselnosti, pri čemer izpostavlja pomen discipline na treningih in iskanja prave vloge vsakega posameznika znotraj sicer zelo svobodne trenerske filozofije.

Februarja spet v dresu Slovenije, zdaj tudi v vlogi mentorja

Seveda pa pogovor ni mogel miniti brez slovenske reprezentance. Vlatko brez oklevanja poudarja, da se še vedno vidi v dresu z državnim grbom. Prihajajoča akcija bo zanj sicer prišla še malce prehitro, a za februar ima že jasno začrtan cilj – takrat bo pripravljen pomagati. O uvrstitvi na svetovno prvenstvo sploh ne dvomi in možnosti Slovenije vidi zelo visoko.

Ga je pa močno pretresla poškodba reprezentančnega soigralca Žige Samarja; tekmo je gledal v živo in prek malih zaslonov slišal njegov krik bolečine. Prav zaradi lastne kalvarije s poškodbami Čančar zdaj čuti, da je njegova vloga nekoliko drugačna, bolj zrela. Ve, kako pomembna je potrpežljivost, ko moraš počivati mesec ali dva, zato želi biti Žigi v teh težkih trenutkih v čim večjo oporo s pogovorom in nasveti.