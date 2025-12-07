Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Moja Slovenija

Čarobna Škofja Loka: Kjer se preteklost sreča s sedanjostjo

Škofja Loka, 07. 12. 2025 16.31 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Taya Damjan
Komentarji
4

Vabimo vas, da obiščete čarobno Škofjo Loko, ki po prenovi diha v ritmu srednjeveških ulic in sodobnih doživetij. Raziščite skrivnosti Loškega gradu, kapucinskega samostana, uživajte v slastnih torticah slaščičarne Homan in odkrijte bogastvo lokalnih rokodelcev, še posebej v decembrskem času, ko mesto zaživi v nepozabnem prazničnem utripu.

Škofja Loka se uvršča med najstarejša in najlepše ohranjena srednjeveška mesta v Sloveniji, ki obiskovalcem ponujajo edinstveno potovanje skozi čas. Mesto se ponaša s prenovljenim starim mestnim jedrom, ki kljub ohranjanju zgodovinskega duha nežno dopušča pridih sodobnosti. Vsaka stavba na teh prenovljenih ulicah pripoveduje svojo zgodbo, obenem pa raste tudi ponudba različnih storitev, ki bogatijo doživetje v mestu. S svojo mistično in privlačno srednjeveško estetiko privablja tako domače kot tuje obiskovalce, ki si želijo spoznati bogato kulturno in zgodovinsko zapuščino.

Velja se povzpeti na Loški grad, kjer domuje Loški muzej z zares bogatimi zbirkami, ki pričajo o bogati zgodovini. Poleg gradu pa lahko raziskujete tudi okolico mesta, ki ponuja privlačne tematske poti. Župan je zelo vesel, da je dolgoletna prenova starega mestnega jedra uspešno zaključena in da je mesto zdaj zasijalo v vsem svojem lesku: "To je pomembno tako za nas domačine, ki tu živimo, kot tudi za vedno večje število obiskovalcev, ki nas pridejo obiskati."

Škofja Loka dokazuje, kako lahko zgodovina in sodobnost živita z roko v roki. Mesto si aktivno prizadeva oživljati svoje staro mestno jedro skozi dogodke in iniciative, kot so 'Izložbe domišljije'. To prelepo mesto, ki je privlačno v vseh letnih časih, še posebej zablesti v prazničnem decembrskem vzdušju. Z obiskom Škofje Loke podprete tako njeno bogato dediščino kot tudi inovativno ustvarjalnost in prispevate k njeni vitalnosti, medtem pa si privoščite še prijetno vzdušje ob obisku znane kavarne in slaščičarne Homan.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Škofja Loka Homan
Naslednji članek

Kamnik z okolico: za vsakega nekaj

Naslednji članek

Podeželje z zgodbo: Pilonova galerija, skrivnostna Šverc tura in Lijak

SORODNI ČLANKI

Podeželje z zgodbo: Pilonova galerija, skrivnostna Šverc tura in Lijak

Ankaran: malo obmorsko mestece s posebnim lokalnim značajem

Slikovita Brda skrivajo številne znamenitosti

Z balonom nad Bled in v srce gorenjske pravljice

Popotovanje po zelenih kraških planotah

Čarobno potepanje po osrčju Kamniško-Savinjskih Alp

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JaBas
07. 12. 2025 16.58
Loke je res škoda...staro mestno jedro umira že 30 let, spodnji trg brez vizije, mestni trg pa mrtev. Nobene konkretne ponudbe, ene normalne restavracije, ene restavracije višjega kova. Par kavarn, prodanih raznim sumljivim tipom s slabo ponudbo + Homan, ki nikoli ne bo zaživel, ker je trg pač mrtev. Razlog? Župani in občinska uprava. Zadnji trije, vključno z aktualnim katastrofa, nobene vizije razvoja mesta, nobene strategije. Res žalostno, da je celo mesto žrtev dejstva, da je imelo najprej večnega župana, ki ni naredil nič, potem pa neke nameščence, ki so zmagali zato, ker so bili pač alternativa. Da o sumljivih poslih ne govorimo. Sploh v zadnjih letih, ko lahko sposoben župan in uprava prek EU sredstev res delata čudeže je to, kar se dogaja prava sramota. Naj župan pogleda malo naokoli v kak Kamnik al pa Radovljico, preden se gre nastavljat kameri, ker res nima veliko za pokazat. Potencial za 10, realizacija pa za 1...
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
07. 12. 2025 16.49
Ne vem zakaj mi ta Š Loka tok mim deluje
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
07. 12. 2025 16.48
Homan SdS to mora bit tud en vaški posebnež
ODGOVORI
0 0
komentator112
07. 12. 2025 16.35
+2
Ma nej gre ta Homan nekam, zadnje čase je tam res katastrofa… je v neposredni bližini veliko boljše ponudbe
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385