Čarobna Škofja Loka: Kjer se preteklost sreča s sedanjostjo

Škofja Loka se uvršča med najstarejša in najlepše ohranjena srednjeveška mesta v Sloveniji, ki obiskovalcem ponujajo edinstveno potovanje skozi čas. Mesto se ponaša s prenovljenim starim mestnim jedrom, ki kljub ohranjanju zgodovinskega duha nežno dopušča pridih sodobnosti. Vsaka stavba na teh prenovljenih ulicah pripoveduje svojo zgodbo, obenem pa raste tudi ponudba različnih storitev, ki bogatijo doživetje v mestu. S svojo mistično in privlačno srednjeveško estetiko privablja tako domače kot tuje obiskovalce, ki si želijo spoznati bogato kulturno in zgodovinsko zapuščino.

Velja se povzpeti na Loški grad, kjer domuje Loški muzej z zares bogatimi zbirkami, ki pričajo o bogati zgodovini. Poleg gradu pa lahko raziskujete tudi okolico mesta, ki ponuja privlačne tematske poti. Župan je zelo vesel, da je dolgoletna prenova starega mestnega jedra uspešno zaključena in da je mesto zdaj zasijalo v vsem svojem lesku: "To je pomembno tako za nas domačine, ki tu živimo, kot tudi za vedno večje število obiskovalcev, ki nas pridejo obiskati."

Škofja Loka dokazuje, kako lahko zgodovina in sodobnost živita z roko v roki. Mesto si aktivno prizadeva oživljati svoje staro mestno jedro skozi dogodke in iniciative, kot so 'Izložbe domišljije'. To prelepo mesto, ki je privlačno v vseh letnih časih, še posebej zablesti v prazničnem decembrskem vzdušju. Z obiskom Škofje Loke podprete tako njeno bogato dediščino kot tudi inovativno ustvarjalnost in prispevate k njeni vitalnosti, medtem pa si privoščite še prijetno vzdušje ob obisku znane kavarne in slaščičarne Homan.