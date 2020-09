Cepljenje brezplačno za deklice, a virus prenašata oba spola

Okužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba. HPV povzroča skoraj vse primere raka materničnega vratu, za katerim vsako leto v Sloveniji umre od 30 do 40 žensk. Najučinkovitejša zaščita pred okužbo je cepljenje. Zaradi epidemije so bili preventivni programi in odvzemi brisov za nekaj časa ustavljeni, a od začetka maja ponovno potekajo.

"Od pomladi 2018 živim z virusom HPV. Čez dober mesec imam že tretjo biopsijo. Ob diagnozi sem bila presenečena, da sem o bolezni vedela zelo malo. Vedela sem, da obstaja, a sem imela malo informacij. Svojo zgodbo sem povedala na glas, ker sem mislila, da sem v tej zgodbi sama, a sem kmalu ugotovila, da je podobno izkušnjo prestalo veliko mojih prijateljic, celo mama, a se o tem nismo nikoli pogovarjale," pripoveduje Nina Gaspari, podjetnica in moderatorka današnjega dogodka o problematiki okužb z virusi HPV. To je bolezen, o kateri je treba spregovoriti naglas in jo destigmatizirati, predvsem pa hoditi na redne ginekološke preglede. Ko je Nina javno spregovorila o svoji izkušnji, o kateri lahko več preberete na njenem blogu, je dobila vsaj 200 odzivov žensk s podobnimi zgodbami. Jasen znak, da je to tema, o kateri moramo govoriti naglas in sporočilo prenesti naprej. Danes sta problematiko osvetlila specialistka ginekologije in porodništva Veronika Testen in specialist pediater Denis Baš. In glavno sporočilo: najučinkovitejša zaščita pred okužbo je cepljenje. Ob tem pa pomemben poudarek, ki ga je izpostavil dr. Baš, Svetovna zdravstvena organizacija je cepivo označila za "ekstremno varno".

V Sloveniji zboli letno okoli 120 žensk, umre jih od 30 do 40 Če pogledamo nekaj statističnih podatkov. Okužba s humanimi papilomavirusi (HPV) je najpogostejša spolno prenosljiva okužba. Gre za družino več kot dvesto genotipov HPV, ki se prenašajo z neposrednim stikom kože ali sluznice pri spolnih in drugih intimnih stikih. Med različnimi deli telesa jih lahko prenašamo tudi z rokami, lahko pa se prenesejo tudi z matere na novorojenčka ob porodu. Nekateri manj rizični genotipi HPV povzročajo neprijetne genitalne bradavice, poznamo pa tudi dvanajst zelo nevarnih genotipov HPV. Ti lahko povzročijo raka materničnega vratu, nožnice in vulve pri ženskah, raka penisa pri moških ter raka zadnjika in ustnega dela žrela pri obeh spolih. Visoko rizični genotipi HPV so tako odgovorni za skoraj vse primere raka materničnega vratu, 88 % raka zadnjika, 78 % raka nožnice, četrtino primerov raka ženskega zunanjega spolovila (vulve), polovico primerov raka penisa ter skoraj tretjino (31 %) primerov raka ustnega dela žrela. V Sloveniji je zadnja leta po podatkih Registra raka, ki ga vodijo na Onkološkem inštitutu, za rakom materničnega vratu vsako leto na novo zbolelo okoli 120 žensk. HPV povzroča skoraj vse primere raka materničnega vratu, za katerim vsako leto po svetu umre 266 tisoč žensk, v Sloveniji pa od 30 do 40 žensk. Poleg tega mora pri nas zaradi predrakavih sprememb, ki so posledica kronične okužbe z enim od rakotvornih HPV, vsako leto na operacijo več kot 3000 žensk, podatek, ki ga lahko preberemo na spletni strani cepljenje.info, gre za projekt Združenja za pediatrijo, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva. Za izkoreninjenje 90-odstotna precepljenost deklic "V zadnjih letih se je odstotek precepljenosti proti HPV v Sloveniji povišal, a če želimo slediti trendom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), smo še kar daleč,"je povedal Baš. Po ciljih WHO bi namreč za izkoreninjenje raka materničnega vratu potrebovali 90-odstotno precepljenost deklic, je dodal. Poleg tega bi z visoko precepljenostjo lahko zmanjšali pojave genitalnih bradavic. V Avstraliji jim je uspelo precepiti 90 odstotkov deklic in s tem za okrog 80 odstotkov zmanjšati število pojavov genitalnih bradavic med deklicami in dečki, je v zvezi s tem povedala Testenova.

icon-expand Cepljenje je trenutno v Sloveniji priporočeno za oba spola, a je brezplačno samo za deklice, in sicer v 6. razredu osnovne šole. FOTO: Shutterstock