'Ni se še zgodilo, da bi kdo na takšen način skušal pobegniti iz zapora'

Penologinja in novinarka časnika Večer Damjana Žišt, ki že več kot 20 let spremlja kriminalna dogajanja v Sloveniji in na Balkanu, je v oddaji 24UR ZVEČER zatrdila, da takšnega primera, kot je načrtovanje oboroženega napada na zapor z ročnim raketometom in avtomatskim orožjem, v Sloveniji še ni zasledila.

"Poznamo primere, ko so zaporniki kopali luknje pod zidovi ali so ušli s kakšnimi tovornjaki, ki so vozili kakšen material. Da bi pa na takšen način kdo skušal pobegniti iz zapora, pa se še ni zgodilo," je zatrdila. Posledice takšnega načrta, če bi se uresničil, bi bilo zagotovo veliko število ranjenih in mrtvih, zato se uvršča med najhujše tovrstne poskuse.

Žištova je sicer govorila tudi o podrobnostih delovanja Dina Muzaferovića - Cezarja in njegove kriminalne združbe. Veliko teh podrobnosti je policiji povedal skesanec, moški, ki je bil nekoč del iste kriminalne združbe. Iz strahu za svoje življenje se je odločil, da se obrne na organe pregona, sprva v Bosni, nato še v Sloveniji.