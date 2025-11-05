Kaj bi prepoved v zakon o hrani prinesla kmetom, trgovcem, kupcem?

Novi predlog zakona, ki bi preprečeval prodajo hrane pod nabavno ceno, je sprožil vročo debato med kmetovalci in trgovci. Medtem ko prvi upajo na pravičnejše pogoje, drugi opozarjajo, da se trg že sam po sebi regulira v korist kupcev.
Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so pozdravili predlog zakona, ki prepoveduje prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov pod nabavno ceno, je povedal njen predsednik Jože Podgoršek. Namen zakona je ureditev razmer v verigi preskrbe s hrano, kjer pogosto prihaja do pritiskov na zniževanje cen. Na drugem bregu pa predstavnica trgovcev Mariča Lah poudarja, da trg že sedaj uspešno uravnava cene in da so potrebne podrobnejše študije, preden se sprejme takšne drakonske ukrepe.
Zakonodajni predlog sledi cilju zagotavljanja pravičnejših pogojev za vse člene verige, a hkrati odpira vprašanje o njegovi dejanski učinkovitosti in morebitnih negativnih posledicah na potrošniške cene.
Na KGZS glede prepovedi prodaje prehranskih izdelkov pod nabavno ceno ocenjujejo, da tovrstne prakse "razvrednotijo vrednost hrane in izvajajo izjemno velik pritisk na zniževanje cen prehranskih izdelkov po verigi navzdol," kar se običajno konča pri kmetu, je dejal Podgoršek. To vpliva na stabilnost in vzdržnost slovenskega kmetijstva, meni. Zakonodaja bi po njegovem mnenju tako zagotovila bolj pošteno določanje cen in izboljšala ekonomske pogoje za slovenske kmete ter celotno verigo preskrbe s hrano, ne samo na koncu pri prodaji, ampak v vseh fazah procesa.
Prepoved prodaje pod nabavno ceno bi omogočila pravičnejše plačilo za delo in vložek v pridelavo, kar je ključno za obstoj in razvoj podeželja.
Lahova pa opozarja na konkurenčno naravo maloprodaje v Sloveniji, kjer po njenem mnenju "trg zna in ve, tako kot je to pokazal že do sedaj, uravnavati cene na primeren način in v korist potrošnika." Poudarja, da bi absolutna prepoved lahko bila "dvorezen meč" in bi jo bilo treba predhodno bolj preučiti z analizami varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano ali ministrstva. Opozarja tudi na dejstvo, da po prenehanju spremljanja košarice prodaja pod nabavno ceno ni bila dokazana. Trgovci so "izredno pozorni na vsako povečanje cen," saj želijo ostati konkurenčni in ugodni za potrošnika, kar vpliva na celotno verigo.
Mariča Lah je ob vprašanju ob preteklih obdobjih izjemno nizkih cen mesa ali krompirja v trgovinah pojasnila, da je to bilo "v času spremljanja košarice, ko so bili trgovci pod strašno velikim pritiskom vlade." Opozarja, da kljub sedanjim regulativnim ukrepom nov predlog zakona ne naslavlja ključnega problema slovenskega kmetijstva: enakomerne proizvodnje in konkurenčnih cen prehrambnih izdelkov. Rešitev vidi v koreniti spremembi kmetijske politike.
