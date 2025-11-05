Kaj bi prepoved v zakon o hrani prinesla kmetom, trgovcem, kupcem?

Ali se v živilskih trgovinah kmalu obeta konec izjemno nizkih cen, kot so na primer kilogram mesa za slab evro ali vreča krompirja za nekaj deset centov? Praksa, ki je svoj vrhunec dosegla v času spremljanja košarice 15 osnovnih izdelkov, bo z novim zakonom o hrani kmalu preteklost. Ta bo namreč - na podlagi analiz kmetijskega ministrstva in letnega poročila varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano - v določenih primerih prepovedal prodajo pod nabavno ceno. Namen ukrepa je preprečevanje izkoriščanja v verigi preskrbe s hrano. Kaj to pomeni za lokalne dobavitelje hrane, kaj za potrošnike in kako na spremembo gledajo v Trgovinski zbornici Slovenije? V studio sta prišla Jože Podgošek in Mariča Lah.

Novi predlog zakona, ki bi preprečeval prodajo hrane pod nabavno ceno, je sprožil vročo debato med kmetovalci in trgovci. Medtem ko prvi upajo na pravičnejše pogoje, drugi opozarjajo, da se trg že sam po sebi regulira v korist kupcev. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) so pozdravili predlog zakona, ki prepoveduje prodajo kmetijskih in živilskih proizvodov pod nabavno ceno, je povedal njen predsednik Jože Podgoršek. Namen zakona je ureditev razmer v verigi preskrbe s hrano, kjer pogosto prihaja do pritiskov na zniževanje cen. Na drugem bregu pa predstavnica trgovcev Mariča Lah poudarja, da trg že sedaj uspešno uravnava cene in da so potrebne podrobnejše študije, preden se sprejme takšne drakonske ukrepe. Zakonodajni predlog sledi cilju zagotavljanja pravičnejših pogojev za vse člene verige, a hkrati odpira vprašanje o njegovi dejanski učinkovitosti in morebitnih negativnih posledicah na potrošniške cene.

Na KGZS glede prepovedi prodaje prehranskih izdelkov pod nabavno ceno ocenjujejo, da tovrstne prakse "razvrednotijo vrednost hrane in izvajajo izjemno velik pritisk na zniževanje cen prehranskih izdelkov po verigi navzdol," kar se običajno konča pri kmetu, je dejal Podgoršek. To vpliva na stabilnost in vzdržnost slovenskega kmetijstva, meni. Zakonodaja bi po njegovem mnenju tako zagotovila bolj pošteno določanje cen in izboljšala ekonomske pogoje za slovenske kmete ter celotno verigo preskrbe s hrano, ne samo na koncu pri prodaji, ampak v vseh fazah procesa. Prepoved prodaje pod nabavno ceno bi omogočila pravičnejše plačilo za delo in vložek v pridelavo, kar je ključno za obstoj in razvoj podeželja.