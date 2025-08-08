Bitka za dediščino: pokojnik bil poročen z dvema

Na Otoku kozmetičarka in zobozdravnica bijeta bitko za dobra dva milijona evrov visoko dediščino pokojnega soproga. Ta se je namreč z obema poročil v Las Vegasu, a ker se od prve žene ni ločil, je zakon z drugo ničen. Druga žena, ki je za moža skrbela 24 ur na dan, medtem ko je umiral za rakom, zdaj išče pravico na sodišču.

Bogati britanski računovodja James Dinsdale je oktobra 2020, star 55 let, umrl za rakom. Za seboj je zapustil bogato dediščino – kar 1,8 milijona funtov (dobra dva milijona evrov) vredno premoženje – in pa kar dve vdovi. Njegova 41-letna žena, kozmetičarka Margaret Dinsdale, je po njegovi smrti, ko je začela urejati vso potrebno papirologijo, doživela šok. Predvidevala je, da bo kot njegova najbližja sorodnica podedovala njegovo premoženje, a je odkrila, da je bil James še vedno zakonito poročen s svojo prvo ženo. Pravzaprav je bil s prvo ženo poročen še leta 2017, ko se je sama z njim poročila v Las Vegasu – s čimer je bil njun zakon ničen, sama pa je ostala brez avtomatske pravice do dedovanja, poroča britanski The Independent.

Margaret, ki je bila ob pokojniku v zadnjih letih, trdi, da ni vedela, da se od nekdanje žene nikoli ni ločil. Sama se je z njim poročila pet let po tem, ko se je poročil s prvo ženo. FOTO: Shutterstock icon-expand

Pet let pred njuno poroko se je namreč James poročil z zobozdravnico Victorio Fowell, prav tako v poročni kapelici v Las Vegasu – v isti ulici in le 600 metrov od kraja, kjer se je pozneje poročil z Margaret. Vendar pa se od prve žene nikoli ni uradno ločil, s čimer je ta po zakonu o dedovanju brez oporoke postala njegova zakonita dedinja skupaj z njegovim odraslim sinom. Ženski sta se zdaj znašli v sodnem sporu, saj je Margaret vložila zahtevek za delež v dediščini, saj meni, da bi jo morali obravnavati kot zakonito soprogo, saj se je z njim poročila "v dobri veri". Na predobravnavnem naroku je sodnik ugotovil, da je Dinsdale pred smrtjo zgradil uspešno podjetje za razvoj nepremičnin s sedežem v Londonu, njegova zapuščina pa je ocenjena na približno 1,8 milijona funtov (dobra dva milijona evrov). Leta 2012 se je poročil z Victorio Fowell, zobozdravnico iz St. Albansa, vendar se par nikoli ni ločil. Kljub temu se je James leta 2017 poročil z Margaret Dinsdale. Njen odvetnik Jonathan Davey KC je na sodišču povedal, da sta se njegova stranka in James spoznala leta 2008 in sta bila sprva prijatelja, leta 2014 pa sta začela "romantično razmerje" in si naslednje leto ustvarila skupni dom. Takrat ni vedela, da je bil še vedno uradno poročen. Za to je izvedela šele po njegovi smrti. Ker James pred smrtjo ni sestavil oporoke, njegovo premoženje v skladu z zakonodajo pripada Fowellovi in njegovemu 28-letnemu sinu Williamu Dinsdalu. "Margaret je verjela, da je bila zakonito poročena z Jamesom Dinsdalom, in ni dokazov, da je vedela, da je bil pokojnik leta 2017 poročen z dr. Fowellovo," je dejal odvetnik. Kot pravi, je bila prepričana, da se je zakonska zveza med pokojnikom in zobozdravnico končala že nekaj časa, preden je sama začela razmerje z njim. "Ne vemo, v kakšnem duševnem stanju je bil James, morda se ni zavedal, da ni ločen," je dejal odvetnik.

Na sodišču se zdaj vleče postopek za razdelitev premoženja med pokojnikovi dve ženi in sinom. FOTO: Shutterstock icon-expand

Margaret trdi, da je verjela, da pokojnik ni bil poročen in da je bil ločen, ko se je z njim poročila. "Poročna slovesnost med Jamesom in mojo stranko je potekala na skoraj isti lokaciji in zdi se, da je bila podobna predhodni poroki med pokojnim in Victorio Fowell junija 2012," je pojasnil. "Poročna slovesnost med njim in dr. Fowellovo je potekala v kapeli Little White Wedding Chapel na Las Vegas Boulevardu. Poročna slovesnost med Jamesom in Margaret je potekala v kapeli Chapel of the Flowers na Las Vegas Boulevardu. Če ne bi bilo prejšnjega zakona z dr. Fowellovo, bi bila slednja slovesnost veljavna poročna slovesnost," je dodal odvetnik. Primer je prišel na sodišče, ker je Margaret vložila tožbo proti zobozdravnici in Jamesovemu sinu, ki sta zdaj edina zakonita dediča, za "razumni delež" Jamesove zapuščine v skladu z zakonom o dedovanju iz leta 1975 oziroma za vsaj polovico njegovih 1,8 milijona funtov (dobra dva milijona evrov).

Margaret za bolnega moža skrbela 24 ur na dan