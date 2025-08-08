Bitka za dediščino: pokojnik bil poročen z dvema

Bogati britanski računovodja James Dinsdale je oktobra 2020, star 55 let, umrl za rakom. Za seboj je zapustil bogato dediščino – kar 1,8 milijona funtov (dobra dva milijona evrov) vredno premoženje – in pa kar dve vdovi.
Njegova 41-letna žena, kozmetičarka Margaret Dinsdale, je po njegovi smrti, ko je začela urejati vso potrebno papirologijo, doživela šok. Predvidevala je, da bo kot njegova najbližja sorodnica podedovala njegovo premoženje, a je odkrila, da je bil James še vedno zakonito poročen s svojo prvo ženo. Pravzaprav je bil s prvo ženo poročen še leta 2017, ko se je sama z njim poročila v Las Vegasu – s čimer je bil njun zakon ničen, sama pa je ostala brez avtomatske pravice do dedovanja, poroča britanski The Independent.
Pet let pred njuno poroko se je namreč James poročil z zobozdravnico Victorio Fowell, prav tako v poročni kapelici v Las Vegasu – v isti ulici in le 600 metrov od kraja, kjer se je pozneje poročil z Margaret. Vendar pa se od prve žene nikoli ni uradno ločil, s čimer je ta po zakonu o dedovanju brez oporoke postala njegova zakonita dedinja skupaj z njegovim odraslim sinom.
Ženski sta se zdaj znašli v sodnem sporu, saj je Margaret vložila zahtevek za delež v dediščini, saj meni, da bi jo morali obravnavati kot zakonito soprogo, saj se je z njim poročila "v dobri veri".
Na predobravnavnem naroku je sodnik ugotovil, da je Dinsdale pred smrtjo zgradil uspešno podjetje za razvoj nepremičnin s sedežem v Londonu, njegova zapuščina pa je ocenjena na približno 1,8 milijona funtov (dobra dva milijona evrov).
Leta 2012 se je poročil z Victorio Fowell, zobozdravnico iz St. Albansa, vendar se par nikoli ni ločil. Kljub temu se je James leta 2017 poročil z Margaret Dinsdale. Njen odvetnik Jonathan Davey KC je na sodišču povedal, da sta se njegova stranka in James spoznala leta 2008 in sta bila sprva prijatelja, leta 2014 pa sta začela "romantično razmerje" in si naslednje leto ustvarila skupni dom. Takrat ni vedela, da je bil še vedno uradno poročen. Za to je izvedela šele po njegovi smrti.
Ker James pred smrtjo ni sestavil oporoke, njegovo premoženje v skladu z zakonodajo pripada Fowellovi in njegovemu 28-letnemu sinu Williamu Dinsdalu.
"Margaret je verjela, da je bila zakonito poročena z Jamesom Dinsdalom, in ni dokazov, da je vedela, da je bil pokojnik leta 2017 poročen z dr. Fowellovo," je dejal odvetnik.
Kot pravi, je bila prepričana, da se je zakonska zveza med pokojnikom in zobozdravnico končala že nekaj časa, preden je sama začela razmerje z njim. "Ne vemo, v kakšnem duševnem stanju je bil James, morda se ni zavedal, da ni ločen," je dejal odvetnik.
Margaret trdi, da je verjela, da pokojnik ni bil poročen in da je bil ločen, ko se je z njim poročila. "Poročna slovesnost med Jamesom in mojo stranko je potekala na skoraj isti lokaciji in zdi se, da je bila podobna predhodni poroki med pokojnim in Victorio Fowell junija 2012," je pojasnil. "Poročna slovesnost med njim in dr. Fowellovo je potekala v kapeli Little White Wedding Chapel na Las Vegas Boulevardu. Poročna slovesnost med Jamesom in Margaret je potekala v kapeli Chapel of the Flowers na Las Vegas Boulevardu. Če ne bi bilo prejšnjega zakona z dr. Fowellovo, bi bila slednja slovesnost veljavna poročna slovesnost," je dodal odvetnik.
Primer je prišel na sodišče, ker je Margaret vložila tožbo proti zobozdravnici in Jamesovemu sinu, ki sta zdaj edina zakonita dediča, za "razumni delež" Jamesove zapuščine v skladu z zakonom o dedovanju iz leta 1975 oziroma za vsaj polovico njegovih 1,8 milijona funtov (dobra dva milijona evrov).
Margaret za bolnega moža skrbela 24 ur na dan
Odvetnik je na sodišču povedal tudi, da je Margaret v zadnjih Jamesovih dneh, ko se je boril z rakom, zanj skrbela 24 ur na dan in je bila njegova "glavna skrbnica".
"Pričevanja njegovih bližnjih prijateljev kažejo, da sta imela James in Margaret ljubeč odnos in da ji je bil zelo hvaležen za skrb," je povedal. Dodal je, da sta bila par že šest let in sta načrtovala otroke, Margaret pa je pustila službo in postala gospodinja, medtem ko je on finančno skrbel zanjo.
"Z Jamesom sta živela relativno razkošno življenje, ki ga je financiralo njegovo bogastvo, ona pa je bila v celoti finančno odvisna od pokojnika," je dejal in spomnil, da v času pokojnikove smrti ne Fowellova ne sin nista prejemala njegove finančne podpore. Poleg tega je odvetnik izpostavil, da ji je pokojni mož nekoč povedal, da je Fowellovi po koncu njunega razmerja prepisal nepremičnino in ji izplačal dva milijona funtov (cca 2,31 milijona evrov).
Odvetniki zakonitih dedičev so na sodišču dejali, da naj bi Margaret že prejela 375.000 funtov (cca. 432.400 evrov) "iz premoženja ali v zneskih, ki jih ji je dal James", a je njen odvetnik te navedbe zanikal in dejal, da je iz njegovega pokojninskega sklada prejela le 20.000 funtov (cca. 23.000 evrov).
Sodišče je odvetniku pritrdilo, da ni dvoma, da bi Margaret morala biti obravnavana kot soproga v skladu z zakonom iz leta 1975. Dodal je, da bo v prihodnje sklicana obravnava, na kateri bodo odločali, kako se bo razdelilo premoženje med njegovi dve ženi in sina. V skladu z zakonodajo je sicer delež, ki pripada zakonitemu partnerju (v zakonski ali registrirani zunajzakonski zvezi), višji od deleža, ki pripada zunajzakonskim partnerjem pokojnika.
Sodnik je Margaret, ki se je po smrti moža znašla v finančni stiski, iz zapuščine dodelil tudi 50.000 funtov (cca. 57650 evrov) za kritje tekočih stroškov, ki vključujejo tudi najem odvetnika.
