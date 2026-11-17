V razprodani ljubljanski Hali Tivoli se je odvil slovesen in izjemno čustven koncert, s katerim se je glasbenik Dejan Vunjak poklonil štiridesetletnici glasbenega ustvarjanja svojega pokojnega očeta, legendarnega Brendija. Njegove številne uspešnice še danes ostajajo trdno zasidrane v zavesti slovenskih poslušalcev, kar je dokazala tudi polna dvorana. Občinstvo je lahko prisluhnilo bogatemu repertoarju pesmi, ki jih je priljubljeni avtor v štirih desetletjih ustvaril tako za lastno izvajanje kot tudi za številne druge uveljavljene slovenske glasbenike. Poseben pečat so dogodku dodali številni gostje, med katerimi sta zbrane do solz ganila predvsem nastopa Brendijevega vnuka in vnukinje, ki uspešno nadaljujeta družinsko glasbeno tradicijo.

Dejan Vunjak je skupaj z gosti obudil glasbo pokojnega očeta Brendija. FOTO: Nace Erjavec

Obsežen opus pokojnega avtorja zajema tudi skladbe, ki so zaznamovale mladost številnih generacij. Desetletna vnukinja je na odru suvereno izvedla znamenito pesem Naš kuža ter ob tem dejala: "Jaz sem desetletna Hajdi in danes sem pela Naš kuža pesmico." Na odru sta se združili z originalno izvajalko, ki se je ob tem pošalila, da kuža še vedno ni prišel domov in je še kar pri sosedi v vasi. Večer pa je bil še posebej čustven za Dejana Vunjaka, ki je v družbi nečaka Brendija Zavrla občinstvo ganil s pomenljivo pesmijo o prihodnosti slovenske glasbe. Ob tem je poudaril izjemen pomen očetove zapuščine: "Doživeli smo eno tradicijo, 40 let tradicije, 40 let glasbe, ene take glasbe, ki je za moje pojme neponovljiva, ki bo večna, ki je v bistvu že ratala ljudska. Tako da moram reči, da sem res, res izredno ganjen."

V Hali Tivoli so obeležili 40 let Brendijeve glasbe. FOTO: Nace Erjavec