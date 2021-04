Paradoks strategije cepljenja: prednostna skupina zaposleni na fakultetah

Na prihod študentov smo se dobro pripravili, saj smo skupaj z inženirjem za varstvo dela in zdravnico medicine dela definirali največjo gostoto v posameznem laboratoriju, razlaga prodekan za študijsko področje Marko Anderluh . "Poleg tega se pri študentih meri temperatura, pri vhodu si razkužijo roke. Vsi nosijo varnostno opremo, poleg mask so to še očala, varnostna halja in rokavice," še razloži.

Čeprav večina zaposlenih na univerzah študentov več mesecev sploh ni videla, so bili kljub vsemu uvrščeni v eno od prednostnih skupin za cepljenje. Na Univerzi v Ljubljani je bilo cepljenih približno 56 odstotkov zaposlenih. Na mariborski Univerzi so cepili 700 ljudi, kjer so bili pogoji za prijavo na cepljenje zaposlitev na univerzi in stik s študenti. Ker ta dva pogoja izpolnjujejo zaposleni na vseh nivojih, so k cepljenju povabili vse od profesorjev do čistilk. Tudi Univerza na Primorskem je oblikovala seznam, cepljenih je bilo 42 odstotkov, večinoma s cepivi AstraZenece in Moderne.

"Začetek marca smo od zdravstvenih domov in občine izvedli, da smo že uvrščeni med prednostne skupine in naj začnem pripravljati sezname. Takrat smo sprva resnično načrtovali cepljenje oseb, ki imajo le neposreden stik s študenti, torej profesorji v predavalnicah in kakšne kontaktne službe, kot so referati in mednarodne vpisne službe,"potek pojasnjujepomočnik rektorice Univerze na Primorskem Aleš Oven. Potem so z ministrstva za izobraževanje dobili nova navodila. "Tako, da smo nabor razširili tudi za vse ostale. Vsi zaposleni, ki so imeli interes za cepljenje, so imeli to možnost," še razloži.

Večina zaposlenih zdaj čaka na drugi odmerek, ki ga bodo prejeli v maju. Z ministrstva za zdravje so sporočili, da so bile univerze uvrščene na prednostno mesto po stari strategiji cepljenja, ko so z AstraZeneco cepili mlajše od 60 let.