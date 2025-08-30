Delovni zvezki na eni šoli 37, na drugi 155 evrov

Delovni zvezki in šolske potrebščine, obvezne vsebine, kot so izleti, ekskurzije, predstave – stroški, ki družine precej udarijo po žepu. Razlike med posameznimi šolami so nerazumno visoke. Nekateri starši za delovne zvezke plačajo tudi do štirikrat več kot drugi.

Primerjali smo tri sezname učnih gradiv za sedmi razred, na treh osnovnih šolah – razlika med njimi znaša skoraj 160 evrov. Na prvi šoli je ta strošek 149 evrov, na drugi 165 na tretji pa 306 evrov. Brez šolskih copatov, puščice in šolske torbe, zgolj delovni zvezki in druge šolske potrebščine. Učiteljski kolektivi so avtonomni pri odločitvi, po katerem učnem gradivu bodo delali in katere delovne zvezke, če sploh, bodo uporabljali. Medtem ko se na neketrih šolah odločijo le za en delovni zvezek, jih je na seznamu druge šole šest ali več.

"Ne morem mu razložiti, da si tega pač ne moremo privoščiti" Začetek šole bi moral biti vesel dogodek, a za vse več družin predstavlja stres in skrb. Ko plača ne zadošča niti za položnice in hrano, postane nakup delovnih zvezkov in plačilo ekskurzij misija nemogoče. "Živimo zelo skromno in moramo preračunati, za kaj vse bomo porabili," nam je zaupala mama, ki se kljub redni zaposlitvi prebija iz meseca v mesec. Ni edina. Na Zvezi prijateljev mladine opažajo, da na njihova vrata trka vse več staršev, ki hodijo v službo, a stroškov šolanja preprosto ne zmorejo več nositi.