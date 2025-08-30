Svetli način
Delovni zvezki na eni šoli 37, na drugi 155 evrov

Ljubljana, 30. 08. 2025 15.12 | Posodobljeno pred 17 minutami

Petra Čertanc Mavsar
8

Delovni zvezki in šolske potrebščine, obvezne vsebine, kot so izleti, ekskurzije, predstave – stroški, ki družine precej udarijo po žepu. Razlike med posameznimi šolami so nerazumno visoke. Nekateri starši za delovne zvezke plačajo tudi do štirikrat več kot drugi.

Primerjali smo tri sezname učnih gradiv za sedmi razred, na treh osnovnih šolah – razlika med njimi znaša skoraj 160 evrov. Na prvi šoli je ta strošek 149 evrov, na drugi 165 na tretji pa 306 evrov. Brez šolskih copatov, puščice in šolske torbe, zgolj delovni zvezki in druge šolske potrebščine.

Učiteljski kolektivi so avtonomni pri odločitvi, po katerem učnem gradivu bodo delali in katere delovne zvezke, če sploh, bodo uporabljali. Medtem ko se na neketrih šolah odločijo le za en delovni zvezek, jih je na seznamu druge šole šest ali več. 

"Ne morem mu razložiti, da si tega pač ne moremo privoščiti"

Začetek šole bi moral biti vesel dogodek, a za vse več družin predstavlja stres in skrb. Ko plača ne zadošča niti za položnice in hrano, postane nakup delovnih zvezkov in plačilo ekskurzij misija nemogoče.

"Živimo zelo skromno in moramo preračunati, za kaj vse bomo porabili," nam je zaupala mama, ki se kljub redni zaposlitvi prebija iz meseca v mesec. Ni edina. Na Zvezi prijateljev mladine opažajo, da na njihova vrata trka vse več staršev, ki hodijo v službo, a stroškov šolanja preprosto ne zmorejo več nositi.

Otrok si želi na izlet, ki je plačljiv, starš pa mu tega ne more nuditi. "Otroci se začnejo sami izključevat, ker se ne moreji pokazati z materialnimi dobrinami, z izkušnjami", pojasnjuje Živa Logar iz Zveze Anita Ogulin & ZPM.

Država financira eno šolo v naravi v devetletnem izobraževanju, vsi ostali premiki iz šole so izključno strošek staršev. Dnevi dejavnosti, tabori, izbirne vsebine. Šole se v zadnjem času soočajo z visokimi stroški prevozov, ki še dodatno vplivajo na ceno, ki jo morajo plačati starši. 

Namesto, da bi bila šola prostor enakih možnosti, se neenakosti v šolskih klopeh dodatno poglabljajo. V tokratni rubriki 24ur Inšpektor o tem, ali je osnovna šola res brezplačna?

KOMENTARJI (8)

Suzi66
30. 08. 2025 15.29
In vsako leto tabori, kjer se vrzel še bolj pokaže, na taborih pa nič nekaj uspešno posebnega glede znanja, npr. v srednji šoli so vseh pet dni ležali v sobah, ker je bil dež, to je samo hitri zaslužek ubogih "turističnih" ponudnikov, ker če šolarji ne bi šli tja ne bi bilo nikogar in mi veselo plačujemo. Tabor v srednji šoli je obvezen!!!!
ODGOVORI
0 0
bandit1
30. 08. 2025 15.26
+1
To je isto kot na faksu. Učite oziroma predelajte to knjigo ki sem jo jaz napisal in boste sigurno naredili. Dobite jo v knjižnici za 100€. Pa še račun na izpit prinesite, da ne bi slučajno kopirali.
ODGOVORI
1 0
Artechh
30. 08. 2025 15.26
+1
Zmanjka k si vsak dan na primorki da delaš guzvo
ODGOVORI
1 0
sikspack
30. 08. 2025 15.23
+1
Je pa brezplačen sistem. Zagotovljen z ustavo.
ODGOVORI
1 0
sikspack
30. 08. 2025 15.23
+0
Najbolj uničevalni šolski sistem na svetu.
ODGOVORI
1 1
bandit1
30. 08. 2025 15.18
+2
Mi gremo v tisto šolo kjer je 155€, se lepo sliši pred sosedi, čeprav nimamo za burek.
ODGOVORI
2 0
iziizi
30. 08. 2025 15.18
Dajmo jih lupit na račun otrok
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
30. 08. 2025 15.16
-1
Slovenska šola 4. razredi v isti šoli pa štiri različni učbeniki, to je tako kot imamo na FDV 104 študijske programe..))) Skoraj je vse podobno 80 in več spolom..Stoj glej in se čudi kaj ti Slovenija ki je velika kot predmestje BERLINA nudi..
ODGOVORI
1 2
