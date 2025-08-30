Delovni zvezki na eni šoli 37, na drugi 155 evrov

Primerjali smo tri sezname učnih gradiv za sedmi razred, na treh osnovnih šolah – razlika med njimi znaša skoraj 160 evrov. Na prvi šoli je ta strošek 149 evrov, na drugi 165 na tretji pa 306 evrov. Brez šolskih copatov, puščice in šolske torbe, zgolj delovni zvezki in druge šolske potrebščine.
Učiteljski kolektivi so avtonomni pri odločitvi, po katerem učnem gradivu bodo delali in katere delovne zvezke, če sploh, bodo uporabljali. Medtem ko se na neketrih šolah odločijo le za en delovni zvezek, jih je na seznamu druge šole šest ali več.
"Ne morem mu razložiti, da si tega pač ne moremo privoščiti"
Začetek šole bi moral biti vesel dogodek, a za vse več družin predstavlja stres in skrb. Ko plača ne zadošča niti za položnice in hrano, postane nakup delovnih zvezkov in plačilo ekskurzij misija nemogoče.
"Živimo zelo skromno in moramo preračunati, za kaj vse bomo porabili," nam je zaupala mama, ki se kljub redni zaposlitvi prebija iz meseca v mesec. Ni edina. Na Zvezi prijateljev mladine opažajo, da na njihova vrata trka vse več staršev, ki hodijo v službo, a stroškov šolanja preprosto ne zmorejo več nositi.
Otrok si želi na izlet, ki je plačljiv, starš pa mu tega ne more nuditi. "Otroci se začnejo sami izključevat, ker se ne moreji pokazati z materialnimi dobrinami, z izkušnjami", pojasnjuje Živa Logar iz Zveze Anita Ogulin & ZPM.
Država financira eno šolo v naravi v devetletnem izobraževanju, vsi ostali premiki iz šole so izključno strošek staršev. Dnevi dejavnosti, tabori, izbirne vsebine. Šole se v zadnjem času soočajo z visokimi stroški prevozov, ki še dodatno vplivajo na ceno, ki jo morajo plačati starši.
Namesto, da bi bila šola prostor enakih možnosti, se neenakosti v šolskih klopeh dodatno poglabljajo. V tokratni rubriki 24ur Inšpektor o tem, ali je osnovna šola res brezplačna?
