Digitalna zasvojenost in gibanje: Ljubljana ponuja rešitve

Nova epizoda POPkasta je osvetlila nujno potrebo po ravnotežju med digitalnim in fizičnim svetom za mlade. Psihologinja Manca Kok je opozorila na znake digitalne zasvojenosti in njen vpliv na zdravje ter opuščanje gibanja. Podžupan Samo Logar je poudaril vlogo športa pri oblikovanju osebnosti in predstavil prihodnji ljubljanski Festival športa, ki želi mlade navdušiti za gibanje, stran od zaslonov, in poudaril, da je zgled odraslih in zaupanje strokovnjakom ključno.

Za podžupana Sama Logarja, šport ni le dolžnost, temveč strast, ki ga spremlja že od mladosti. Poudaril je, da je Ljubljana pravi športni center, ki se ponaša z odlično in stalno posodobljeno športno infrastrukturo. Po njegovih besedah Oddelku za šport uspeva ohranjati in razvijati bogato športno ponudbo, s čimer mesto spodbuja svoje prebivalce k aktivnemu življenjskemu slogu. Kot je izjavil, je šport nekaj vsakdanjega, nekaj takega, kot bi rekel zrak, ki ga dihamo vsak dan, s čimer poudarja, da bi morala biti fizična aktivnost naraven del življenja vsakega posameznika, ključna za blagostanje skupnosti.

Samo Logar, podžupan Ljubljane, je izpostavil bistvo zgodnjega vključevanja: Ne gre samo za to, da bi želeli iz otrok in mladine narediti vrhunske športnike. Gre predvsem za to, da jih naučimo neke gibalne pismenosti.

Digitalna zasvojenost in opuščanje gibanja

Med digitalno zasvojenostjo in pomanjkanjem gibanja obstaja jasna korelacija. Osebe, ki postanejo preveč navezane na digitalne naprave, hitro opustijo gibanje, saj je slednje preprosto bolj naporno, kot je poudarila Manca Kok. Medtem ko za uporabo zaslona ni potreben noben trud, preproste aktivnosti, kot so sprehod ali nogomet s prijatelji, zahtevajo znatnejšo iniciativo. Vendar pa lahko že redna fizična aktivnost močno pripomore k zmanjšanju prekomerne rabe, saj se oseba skozi gibanje ponovno poveže s svojim telesom. To vpliva na boljše počutje in predstavlja učinkovit zdrav način soočanja z neprijetnimi občutki, kar je ključnega pomena za preprečevanje globlje odvisnosti.

Šport je lajv – 3. Ljubljanski festival športa v parku Tivoli

Sobota, 6. septembra 2025, bo v Ljubljani v znamenju gibanja, zabave in športnega duha! V osrčju mesta, v zelenem okolju parka Tivoli, bo potekal že 3. Ljubljanski festival športa, ki pod sloganom Ljubljana je šport znova združuje vse generacije meščank in meščanov ob aktivnem, zdravem in družabnem dnevu na prostem. Po koncu 3. Ljubljanskega festivala športa bodo potekali Dnevi odprtih vrat. To pomeni, da bodo skozi cel mesec september številna športna društva in klubi po Ljubljani BREZPLAČNO odprli svoja vrata, kjer boste lahko spoznali različne športe pod vodstvom izkušenih strokovnjakov. Informacije spremljajte na www.ljubljanajesport.si.

Ljubljana s sloganom »Več športa, manj zaslona«

Samo Logar je razložil, kako Mestna občina Ljubljana odgovarja na negativne trende, ki jih prinaša pretirana uporaba digitalnih zaslonov, predvsem pri mladih. Ključni odgovor je bila uvedba slogana Več športa, manj zaslona na lanskoletnem Festivalu športa, s katerim so nagovorili starše, mlade in trenerje. Logar poudarja, da šport pritegne ljudi ven, spodbuja druženje, sodelovanje, spoštovanje in pozitivno komunikacijo skozi igro in skozi neke interakcije, ki jih pravzaprav zaslon ne ponuja. Za razliko od individualne narave digitalnih iger, šport spodbuja timsko delo in skupnost, saj pri zaslonu si sam, v igri s športom si skupaj. Z vzgledom staršev in trenerjev ter z inovativnimi programi v Ljubljani želijo vsem omogočiti, da najdejo športno aktivnost po svojem okusu in s tem izrazijo samega sebe.

Zakaj je zgled odraslih in trenerjev ključen

Oba govorca sta poudarila, da je zgled odraslih kritičnega pomena, saj se otroci nenehno učijo in posnemajo vzorce obnašanja, ki jih vidijo. Psihologinja Manca Kok je izpostavila vlogo staršev ter poudarila, da športni klubi in trenerji predstavljajo dragoceno okolje, kjer se mladi učijo pravil in socialnih norm, še posebej če je doma pomanjkanje strukture. Trenerji so opisani kot vmesni odrasli, ki niso starši, a kljub temu ponujajo odličen zgled zdravih vrednot. V sodelovanju z MOL in Društvom psihologov so bila zato razvita posebna priporočila za mlade športnike, ki naslavljajo vpliv uporabe zaslonov na treninge, koncentracijo in potencialne poškodbe, z namenom spodbujanja bolj zdravih navad.

Podžupan Samo Logar, oče treh otrok, je iskreno priznal, da je biti zgled zelo težko in se tudi sam včasih zaloti pri neusklajenosti med besedami in dejanji. Zato je poudaril pomembnost priročnika, ki so ga izdelali in ki staršem, trenerjem, učiteljem ter športnikom ponuja orodja in veščine za dober zgled in obvladovanje uporabe zaslonov. Logar meni, da je dostopnost priročnika enostavna in da je produkt enega resnega dela, enega strokovnega dela. Poudarja, da mora biti uporaba zaslona pametna, da ni pravzaprav prekomerna in pravzaprav zato, da se čas, ki ga ima na voljo, nekako izgubi, temveč da se ga usmeri v pozitivne aktivnosti, ki podpirajo zdrav razvoj mladostnika.

Tretji Ljubljanski Festival športa nadaljuje z vprašanjem: Več športa, manj zaslona in poudarja vlogo športa v preprečevanju nasilja. Kot del kampanje bo letos uvedena beseda spoštovanje.

Tretji Ljubljanski Festival športa: spodbuda gibanju in zdravju

Tretji ljubljanski Festival športa bo potekal od 3. do 6. septembra in se je v zadnjih letih izkazal za izjemno uspešnega – lani ga je obiskalo kar 25.000 ljudi, kar kaže na to, da je postal stalnica v koledarju dogodkov. Namenjen je vsem generacijam, predvsem pa služi kot priložnost za predstavitev bogate športne ponudbe Ljubljane. V Tivoliju se bo predstavilo več kot 45 različnih športnih zvrsti, klubov in trenerjev. Prvič bo potekal tudi TEK dvojk z Amalu Sober is fine (5 km tek dvojk, ki se bo zaključil ob ritmih elektronske glasbe). Logar poudarja, da udeležencem omogoča ne le pridobivanje informacij, temveč tudi takojšnje preizkušanje športov na terenu, kar je edinstvena priložnost, da pravzaprav na prostem počnemo cel kup stvari. Festival je usmerjen v spodbujanje gibanja zunaj, ne glede na vremenske razmere, s čimer se poudarja njegova vloga pri gradnji dolgotrajnih zdravih navad. Festival športa vsako leto naslovi pomembne družbene teme. Prvi festival se je osredotočil na sporočilo Šport in alkohol ne gresta skupaj, z geslom brez alkohola in ničelne tolerance. Drugi je poudaril problematiko zaslonov s sloganom Manj zaslonov, več športa, kar ostaja rdeča nit tudi letošnjega dogodka. Letos pa festival uvaja še eno pomembno kampanjo: ničelno toleranco do nasilja in poudarek na besedi spoštovanje. Festival se mi zdi zelo pomemben, da obstaja, namreč res skozi ta skozi vse oblike športnih aktivnosti, ki jih imamo v Ljubljani gredo pravzaprav mladi vseh razredov osnovnih šol.

Manca Kok je pozdravila festival, še posebej ker nagovarja tudi najstnike in mlajše odrasle. Mnogi oklevajo z začetkom športa pri višji starosti, saj menijo, da so vsi okoli njih že v tekmovalni fazi. Festival pa jim omogoča sproščeno okolje, kjer res ni pomembno zmagati, ampak da se res samo preizkusijo v novih aktivnostih in odkrijejo tisto, kar jim prinaša užitek. To poudarja koncept, da mora biti gibanje vsakdanje opravilo, investicija v prihodnost, in ne zgolj tekmovalna dejavnost. Cilj je vzpostaviti trajen odnos do športa, ki temelji na veselju do gibanja, ne na rezultatih.

Vizija Mestne občine Ljubljana za šport

Podžupan Samo Logar je predstavil dolgoročno vizijo Mestne občine Ljubljana za šport. Izrazil je hvaležnost županu Zoranu Jankoviću za izjemen prispevek k razvoju športne infrastrukture. Logar poudarja, da vrhunska športna infrastruktura omogoča organizacijo dogodkov mednarodne ravni, kar pomembno prispeva k promociji športa in motivaciji mladih. Takšni dogodki vzbujajo pri mladih dodatno zainteresiranost, da se tudi sami vključijo v šport. V prihodnosti Ljubljana načrtuje nadaljnje investicije, kot so atletska dvorana, plezalni, teniški in kolesarski centri, ki bodo ne le izboljšali pogoje za šport, ampak tudi pomembno preoblikovali urbanistično podobo mesta in zagotavljali priložnosti tako za rekreativne kot vrhunske športnike.

V svoji viziji prihodnosti Manca Kok izpostavlja nujnost ustvarjanja več priložnosti za mlade, da se povezujejo v fizičnem svetu in zadovoljujejo svoje socialne potrebe zunaj digitalnih platform. Za to je ključna sprememba v razmišljanju, kjer digitalne naprave niso najpomembnejše. Med konkretnimi predlogi je omenila vpeljavo škatle za telefone za te naprave v skupnostih in klubih, kjer se otroci gibajo, kot majhen, a pomemben korak k vzpostavitvi nove kulture. Cilj je, da se digitalne naprave uporabljajo zavestno in le takrat, ko so potrebne, sicer pa naj ostanejo ob strani, da bi se posvetili drugim aktivnostim in interakcijam.

Ljubljanski festival športa ni le dogodek – je praznik gibanja, druženja in pozitivne energije. Namenjen je vsem, ki radi preizkušajo nove stvari, skrbijo za svoje zdravje in verjamejo, da šport povezuje. Ne glede na starost, pripravljenost ali športne izkušnje – vsakdo je dobrodošel. 3. Ljubljanski festival športa: 6. september 2025 v parku Tivoli.