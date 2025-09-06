Divji zahod na najemniškem trgu: kje je izvirni greh?

Za tokratni 24ur Inšpektor smo iskali lastnika, ki je imel težave z najemnikom, in najemnika, ki je imel "težavnega" lastnika. Slednjega nismo dobili pred kamero, ker se najemniki praviloma nočejo izpostavljati. Strah jih je namreč, da jim bo lastnik odpovedal pogodbo ali pa jih po domače vrgel iz stanovanja, če bodo pripovedovali o slabih izkušnjah. In ta strah je povsem na mestu. Dobili smo anonimna pričevanja o tem, kaj vse si lastniki privoščijo. Nimajo pa le najemniki slabih izkušenj, pač pa tudi najemodajalci z najemniki. Gospod, ki oddaja 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje, nam je povedal, kaj se je zgodilo, ko sta najemnici v nasprotju s pogodbo v stanovanje pripeljali 20 mačk: "Grozili sta, šli smo na sodišče ... če si vi predstavljate, da živi 20 mačk na 40. kvadratih. Vse smo morali zavrečt, kuhinjo zamenjati, vse zidove zbrusiti in ponovno prebeliti." Najemnici sta povzročili ogromne stroške, ki so padli na lastnika. Zato se mnogi sprašujejo, kdo je bolj zaščiten: najemodajalec ali najemojemalec?

V Iniciativi Stanovanjski blok pravijo, da so na našem najemniškem trgu lastniki nedvomno v boljšem položaju, ker zaradi hudega pomanjkanja stanovanj predvsem v Ljubljani in na Obali diktirajo najemne pogoje in cene. Najemniki pa, še poudarja David Muster, nimajo nobene pogajalske moči: "Hkrati pa se tudi dogaja, da najemniki plačujejo celo davek, ki bi ga moral najemodajalec plačati. In s tem najemodajalci nimajo prav nobenih dolžnosti, ves čas dobivajo priliv, najemnik pa je večkrat v negotovi, prekarni poziciji."

Da imajo najemniki pogosto zvezane roke, smo se prepričali tudi sami. Na terenu smo s skrito kamero obiskali dve povsem naključno izbrani stanovanjski enoti v prestolnici. Preverili smo, kaj se oddaja, za koliko denarja, kako je z najemno pogodbo?