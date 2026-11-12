Bistrica: majhna reka, velika zgodba

Po ljudskem izročilu se pod posebnimi, magičnimi pogoji: ko preteče natanko sto let in se v določeni skrivnostni noči, ob natančni uri in minuti, sama od sebe podre stara bukev, v njej zaredi viza. Legenda pravi, da je to strašna pošast, ki je močna in nevarna kot zmaj. In tako naj bi pred davnimi leti v velikanski bukvi ob potočku, ki se izliva v Bistrico, živela viza, ki je bila mirna, dokler je imela dovolj hrane. Mimo podrte bukve pa je vsak večer hodil reven delavec, ki ga je nekega dne premamil njen vonj. Odrezal si je vejico in jo poskusil ter ugotovil, da je imela okus po pečenih ribah. Od takrat si je vsak večer privoščil bukev in postajal vse močnejši, vizi pa je začelo primanjkovati hrane, kar jo je razjezilo. Nad območjem se je razbesnela silovita nevihta in viza se je izvila iz svojega gnezda, potoček pa je narastel v mogočen veletok, pograbil bližnji trg in ga skupaj z vizo odnesel vse do Črnega morja, kjer naj bi na dnu ležal še danes. V Podsredi Starega trga več ni, ostalo je le še ime kraja, na mestu, kjer Bistrica zavije proti vzhodu.

Del razstave o reki Bistrici v okviru projekta Rad imam (r)eko so tudi legende. FOTO: Aljoša Kravanja

Legenda je del kulturnega izročila Kozjanskega, ki ga je skozi stoletja močno zaznamovala reka Bistrica. Njeno bogato dediščino – od geološke zgodovine in živalskega sveta do starih obrti in ljudskega izročila – danes predstavlja tudi stalna razstava na gradu Podsreda. "Reka Bistrica in njeni potoki so nanosili v dolino fino glino, ki so jo ljudje že od bronaste dobe naprej uporabljali v lončarstvu. Naši lončarji v Podsredi so največ prvovrstne sive gline, ki je veljala za najboljšo, pridobili na območju, ki mu pravimo Veliki travnik. Morali pa so včasih kopati zelo globoko, da so prišli do nje," je ob predstavitvi projekta udeležencem lončarske delavnice pojasnila Veronika Gradišek iz Javnega zavoda Kozjanski park. Ti so si nato iz gline izdelali majhne skledice z odtisom lista vinske trte. Obiskovalci pa so na Gradu Podsreda spoznavali tudi nekatere druge legende, rastline ter živali, ki živijo v in ob reki Bistrici.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja









Ena najbolje ohranjenih rečnih sotesk v vzhodni Sloveniji

Bistrica je osrednja reka zavarovanega območja Kozjanski park, ki od izvira do izliva v reko Sotlo preteče kar 32 kilometrov. Posebnost reke pa je, da je velik del njenega naravnega toka ohranjen, poudarja geologinja Mojca Kunst iz Javnega zavoda Kozjanski park. "Izvira v enem gričevnato hribovitem predelu kot majhen potoček. In potem začenja od tam teči po trših triasnih kamninah, starih od 150 do 250 milijonov let, si ustvarja strugo, manjše in večje okljuke in eno pomembno dolino, kjer so se potem razvila naselja Lesično, Kozje in Podsreda. Zanimivost pa je soteska med Trebčem in Zagajem, kjer bi reka mogoče šla drugo pot, ampak je naletela na trde dolomitne kamnine in ji ni preostalo drugega, kot da si je nekako vrezala pot v kamnine. Ta soteska je v velikem delu neprehodna in znotraj nje je življenje bolj kot ne prepuščeno vsem naravnim dejavnostim – živalstvo in rastlinstvo gresta svojo pot, zato ker človek tukaj nima velikega vpliva," je pojasnila Kunstova. Prav zaradi dobre ohranjenosti Bistrica velja za enega najlepših vodotokov vzhodne Slovenije. Med Podsredo in Bistrico ob Sotli je ustvarila slikovito sotesko, ki jo strokovnjaki označujejo za eno najbolje ohranjenih rečnih sotesk v vzhodni Sloveniji. Tu danes živijo potočne postrvi, potočni raki, črna štorklja, povodni kos in številne druge redke vrste.

Grad Podsreda in Kozjanski park FOTO: Shutterstock

Razstava obiskovalce popelje skozi različne značilnosti Bistrice – od njene geološke zgodovine do vodne in obvodne flore ter favne. Posebno mesto imajo tudi procesi in pojavi, ki jih reka ustvarja s svojim tokom: erozija, transport in odlaganje materiala, meandri, prodišča, slapovi in rečne terase. Na razstavi in delavnicah so obiskovalci spoznavali živalske vrste, ki so povezane z rečnim okoljem, med drugim vidro in bobra, ter druge prebivalce vodnih in obvodnih habitatov. "Reka je v dobrem stanju. Kljub temu, da je ob reki kmetijstvo, ni onesnažena. Vsake toliko časa izvajamo kemijsko analizo, raziskujemo fosfate, nitrate, amonijak. In skozi vse te analize se vidi, da je reka čista. Vrnil se je potočni rak koščak in tudi to je en pomemben dokaz, da je reka čista. Tudi ribe so se vrnile, čeprav bi si jih v reki želeli še več," pravi Kunstova. Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje je sicer tudi del Unescove mreže biosfernih območij in velja za eno biotsko najbogatejših območij v Sloveniji.

icon-chevron-right 1 22 icon-chevron-right Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Mojca Kunst, geologinja, Javni zavod Kozjanski park Aljoša Kravanja

Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla Aljoša Kravanja

Milena Kranjc, županja Občine Kozje Aljoša Kravanja

Tatjana Kotnik, Javni zavod Kozjanski park Aljoša Kravanja

Velislav Žvipelj, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Aljoša Kravanja

Rad imam reko Aljoša Kravanja

Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla Aljoša Kravanja

Milena Kranjc, županja Občine Kozje Aljoša Kravanja

Tatjana Kotnik, Javni zavod Kozjanski park Aljoša Kravanja

Valerija Slemenšek, direktorica Javnega zavoda Kozjanski park Aljoša Kravanja











































Bistrica ni velika reka, je pa velika zgodba