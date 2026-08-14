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Dobre zgodbe Evrope

Tja, kamor z navadnim avtom ne gre: za dva meseca na zunanje meje EU

Tacen, 14. 08. 2026 06.00 pred 5 urami 6 min branja 21

Avtor:
Karmelina Husejnović
Predstavitev opreme in vozil za Frontex

Odkar se je meja schengenskega območja prestavila na južne in vzhodne meje Hrvaške, delo slovenskih obmejnih policistov poteka drugače. Vse pogosteje zdaj zunanje meje Evropske unije varujejo v drugih državah, predvsem na Balkanu, kjer pa meje pogosto ležijo na goratih in zahtevnih terenih. Migranti in tihotapci radi uporabljajo ravno takšne, težko dostopne poti, kjer se navadni avtomobili težko prebijajo. Nedavno je zato slovenska Policija s pomočjo evropskih sredstev okrepila svoje zmogljivosti z novimi terenskimi vozili, ki so namenjena predvsem opravljanju zahtevnih nalog v okviru skupnih operacij Frontexa.

"To so vozila z namenom, niso za 'šminkiranje'," poudari Matej Makoter, pripadnik Specializirane enote za državne meje I., ko nam razkaže novo terensko vozilo za skupne operacije agencije Frontex. Moder robustni Jeep Wrangler je namreč pritegnil precej pozornosti obiskovalcev dneva odprtih vrat Policije, ki je potekal na Policijski akademiji v Tacnu. A na prvi pogled atraktivni terenec je v resnici namenjen za precej manj atraktivne naloge. 

Slovenski policisti se s temi vozili namreč odpravljajo na območja ob nekaterih najbolj izpostavljenih zunanjih mejah EU. Na teh območjih pa se marsikje asfalt konča in ni urejenih cest. Poti vodijo čez razgiban teren, skalnata pobočja, gozdne poti, makadam – območja, kjer bi običajno osebno vozilo hitro obstalo.

"Nabava novih vozil je bila potrebna zaradi dotrajanosti in manka ustreznih terenskih patruljnih vozil. Glede pomanjkljivosti starih vozil ocenjujemo, da so nekatera vozila imela omejene možnosti uporabe na terenu ter starost in amortiziranost," pravijo na Policiji. Vozila so namenjena sodelovanju v operativnih aktivnostih agencije Frontex, glavne naloge pa so patruljiranje.

Nakup vozil za sodelovanje v skupnih operacijah Frontexa je izveden v okviru projekta EU projekt, moj projekt in sofinanciran iz evropskega Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (IUMV).

Slovenski policisti za dva meseca na misije

Makoter je bil na že večkrat na tovrstnih misijah v tujini, kjer so tereni zelo razgibani. Na bolgarsko-srbski meji je bil teren dokaj skalnat. "Na grško-albanski meji je policijska postaja, v kateri sem delal, na 1100 metrih. Mejna črta pa je potekala na 2000 metrih nadmorske višine in tam niso ceste takšne, kot so tu," poudarja.

In na teh misijah je tudi na lastni koži občutil, kako zelo pomembno je, da so vozila ustrezno opremljena za tovrstne terene. "Leta 2019 sem bil na madžarsko-srbski meji – tam, kjer je tista famozna štirimetrska dvoslojna ograja na meji s Srbijo. Takrat sem bil z nissan pathfinderjem, ki ni imel nameščenih takšnih pnevmatik, je pa deževalo in je bil dokaj mivkast teren. In profil pnevmatik se je dobesedno zgladil, takrat sva se s kolegom morala presesti k Madžarom, v njihove kombije, ki so bili primerno obuti," se spominja.

Predstavitev opreme in vozil za Frontex
Predstavitev opreme in vozil za Frontex
FOTO: Luka Kotnik

Pred nakupom novih vozil so se naši policisti na misije odpravljali z drugimi vozili, kot sta toyota land cruiser ali renault kadjar. "Ti so se izkazali za neprimerne, ker so premajhni. Niso bili dovolj robustni za takšne terene," pravi tudi Petra Ilc, policistka Specializirane enote za državne meje. 

Sodelovanje v operacijah Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex je mednarodna obveza, določena s pravnim redom EU (Uredba EU 2019/1896). S pomočjo na zunanjih mejah EU se krepi nadzor zunanje meje, tako varovanje meje kot mejna kontrola. Slovenska Policija v teh operacijah sodeluje neprekinjeno skozi vse leto. Vsako leto se na približno dvomesečne napotitve odpravi okoli 70 slovenskih policistov. Trenutne napotitve se večinoma izvajajo na območju držav Zahodnega Balkana. "Slovenska Policija sodeluje na področjih varovanja meje, mejni kontroli, opravljanju razgovorov s tujci, odkrivanju ponarejenih in prenarejenih dokumentov, ukradenih vozil ipd.," so pojasnili na Policiji. 

Misije slovenskih policistov v tujini trajajo dva, včasih celo tri mesece. "Ponavadi gresta na misijo vedno dva slovenska policista. Običajno se gre na različne misije na Balkan, ena patrulja recimo v Makedonijo, ena v Bolgarijo, ena naprej v Grčijo. In smo recimo skupaj potovali čez Hrvaško do srbske meje, potem nas je srbska policija tam prevzela, ker greš v konvoju zaradi orožja, in spremljala do izstopa iz njihove države, do tja, kamor si šel – ali je to bilo na bolgarsko mejo, makedonsko mejo ... Ko prideš na tisto točko, kjer si napoten, so tam Frontexovi predstavniki, s katerimi imaš potem nastop službe. Razkažejo ti teren, približno kje in kako bo potekalo delo, s kom boš delal od domačih policistov," pojasni Makoter. Delo poteka s slovenskim vozilom, v katerega prisede policist iz države gostiteljice. 

Najpogosteje se srečujejo s tihotapljenjem ljudi, ukradenimi vozili, ponarejenimi listinami in tihotapljenjem prepovedanih predmetov ter snovi. Policisti na terenu občasno naletijo tudi na večje skupine migrantov. "Včasih smo bili trije policisti, ki smo naleteli na skupino ljudi po 60 ali 70, včasih celo več," opisuje Makoter.

Na Policiji sicer ocenjujejo, da bistvenih sprememb migracijskih poti v zadnjih letih ne beležijo in da trendi ostajajo podobni kot v preteklosti. "Nezakoniti migranti pri nas so isti kot tam, le da jih tam srečaš prej, preden pridejo do Slovenije," še dodaja Makoter. 

Evropska sredstva na štirih kolesih

Obveznost vsake države članice je, da v Frontexov nabor tehnične opreme nominira opremo, ki je potrebna za uspešno izvajanje nalog policistov pri nadzoru zunanjih meja. Ta oprema mora izpolnjevati predpisane tehnične standarde. "Vozilo ima štirikolesni pogon, tudi možnost samo pogona spredaj, diferencialno zaporo, vitel in pnevmatike, ki so primerne za take terene. Vozilo je opremljeno tudi z modrimi lučmi, sireno in zvezo za komunikacijo," našteje Makoter. 

Slovenska Policija je za potrebe napotitev v Frontex dobila približno 20 takšnih novih terencev, saj se število napotitev iz leta v leto povečuje. Celotna vrednost projekta znaša 2,67 milijona evrov, od tega Evropska unija prispeva dva milijona evrov oziroma 75 odstotkov sredstev. 

Vozila so bila dobavljena novembra lani, od takrat pa so bila že večkrat uporabljena na misijah. Po besedah predstavnikov Policije je bilo konkretno vozilo, ki je bilo na ogled na dnevu odprtih vrat, doslej na misiji že trikrat.

Veliko zanimanja za poklic

Dan odprtih vrat, ki je potekal prejšnji teden, je bil sicer namenjen predvsem promociji poklica policista in pridobivanju novih kandidatov za Višjo policijsko šolo. 

Kljub visokim temperaturam in dopustniškemu obdobju se je dogodka udeležilo presenetljivo veliko ljudi. Po ocenah organizatorjev je prišlo približno 400 obiskovalcev, zato so morali predstavitev programa organizirati v dveh skupinah.

"Kar ocenjujemo v tem časovnem terminu, ko so dopusti na višku, ko so temperature na višku, za en zelo lep rezultat. Želimo si, da bi se potem na drugem vpisnem roku, ki bo od 21. do 27. 8., čim več teh zainteresiranih tudi dejansko vpisalo na Višjo policijsko šolo, ki ima tudi svojevrstne konkurenčne prednosti. Gre za višješolski študij, pri katerem so kandidati zaposleni, to pomeni, da jim teče delovna doba, da prejemajo plačo v času študija, da so brezplačno nameščeni v Tacnu. Po drugi strani pa tudi prejmejo potne stroške, in kar se mi zdi zelo pomembno, da imajo zagarantirano službo za nedoločen čas," je poudaril Simon Rosič z Generalne policijske uprave.

Na območju Policijske akademije so svoje delo, opremo in vozila predstavile različne enote Policije, od Specialne enote, Urada za varovanje in zaščito, kriminalistične policije, uniformirane policije do konjeniške policije, Posebne policijske enote, vodnikov policijskih psov in Gorske enote policije.

Prav vozila pa so bila eden od osrednjih poudarkov letošnjega dneva odprtih vrat v Tacnu. In primer terenca je na otipljiv način prikazal, kako se evropska sredstva pretvorijo v opremo, ki jo policisti uporabljajo pri vsakodnevnem delu na terenu.

EU projekt, moj projekt LOGO
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Sofinancira Evropska unija
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KOMENTARJI21

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Bolfenk2
14. 08. 2026 11.50
In kakšna je korist od tega varovanja, če se vsakemu ujetemu ilegalcu dodeli azil in se ga odpelje v EU kamor želi. Povejte koliko ujetih ilegalcev ste nagnali nazaj čez mejo in jim preprečili vstop v EU.
Odgovori
+1
1 0
zajfa
14. 08. 2026 10.49
Vsi spodaj pametnjakoviči ... Policijsko vozilo mora izžarevati tudi avtoriteto in to najbolj moralno ter strah in trepet nepridipravom. To več kot uspešno počne Wrangler Jeep, ki s svojo pojavo vliva večji strah kot zaobljene Toyote; poleg tega pa vemo, kdo uporablja in je uporabljal ta vozila; tako da so te Toyote zadnja izbira.
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
14. 08. 2026 11.51
Nobenega strahu žal več nimajo ilegalci pred EU policijo. So samo njihov zastonj Taxi.
Odgovori
0 0
okioki
14. 08. 2026 10.28
Za nakup vozil zs policijo je denar,za naše kmete ga pa ni. SRAMOTA!!!
Odgovori
-1
1 2
mario7
14. 08. 2026 10.04
So električni? Toyota Land C. je zagotovo boljši kot to.
Odgovori
+1
1 0
Hahahhaha
14. 08. 2026 10.00
Ko kupujejo nekaj za državo je zanimivo da vedno plačajo več kot je realna cena vrjetno si nekdo nekaj vtakne v ŽEP..
Odgovori
+2
2 0
colski
14. 08. 2026 09.48
Kar nekaj terencev bi zbral pred wranglerjem. Toyota Landcruiser, Ineos Grenadier, Nissan Pathfinder....dobro da niso nabavili mercedes G
Odgovori
+2
3 1
galeon
14. 08. 2026 09.25
Če terenec nima močnega motorja, štorokolesnega pogona, reduktorja, blokad in kramparskih gum, ne šteje nič.
Odgovori
+4
4 0
galeon
14. 08. 2026 09.52
Na koncu bodo pa ta vozila vozil šefi, kot vsa do sedaj.
Odgovori
+2
2 0
Bananistanec
14. 08. 2026 10.00
ja seveda, saj bodo ugotovili da se na terenu ne obnesejo, bolje da bi kupili stare Pande
Odgovori
+2
2 0
Stajerc22
14. 08. 2026 09.00
3 Dacie Duster dobis za ceno enega Wranglerja....grem staviti, da je Dacia Duster bolj primerna za to delo...ni pa dovolj "nobel" za ilegalne migrante.
Odgovori
+7
8 1
galeon
14. 08. 2026 09.33
Dokaz, da kupujejo avte za šminkirat in kuverte, ne pa za delo.
Odgovori
+3
3 0
Vzorčen primer
14. 08. 2026 08.47
Toyota landcruiser je svetlobna leta pred tem jeepom. Tako po kvaliteti kot po voznih zmogljivostih.
Odgovori
+8
8 0
NeXadileC
14. 08. 2026 08.37
Vozila? Električna vozila?
Odgovori
+2
2 0
?iro123
14. 08. 2026 08.25
V času dronov kopujejo avte, bi ja oborožene drone nabavli bolj koristni.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
14. 08. 2026 08.11
Vsak dan se jim jih 100 izmuzne.
Odgovori
+7
7 0
Tine990
14. 08. 2026 08.10
Hahaha toyota land cruiser je premajhen avto 🤦 kje spi ta pisatelj clanka da ga kdo ne ukrade???
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+12
12 0
Bananistanec
14. 08. 2026 08.41
"Ti so se izkazali za neprimerne, ker so premajhni. Niso bili dovolj robustni za takšne terene," .... to je pač strokovno mnenje ..... če pa Toyota ni, potem ni noben
Odgovori
+7
8 1
ssf
14. 08. 2026 08.02
Če je policijsko vozilo, zakaj ima civilne tablice?
Odgovori
+1
1 0
Hrast1234
14. 08. 2026 08.00
Namesto Toyote, ameriški krš s Fiatovo mašino? Bravo mojstri. Dobro se opravili raziskavo. Kaj vse nam ameri ne podturijo…
Odgovori
+7
7 0
sprint
14. 08. 2026 08.00
Mislim. Kaj je to za policista??? Bradati in potetovirani. Bolj podoben nogometnemu huliganu kot predstavniku države. V takšnih službah bi se morala demokracija hudo omejiti.
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+4
7 3
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