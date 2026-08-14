Tja, kamor z navadnim avtom ne gre: za dva meseca na zunanje meje EU

"To so vozila z namenom, niso za 'šminkiranje'," poudari Matej Makoter, pripadnik Specializirane enote za državne meje I., ko nam razkaže novo terensko vozilo za skupne operacije agencije Frontex. Moder robustni Jeep Wrangler je namreč pritegnil precej pozornosti obiskovalcev dneva odprtih vrat Policije, ki je potekal na Policijski akademiji v Tacnu. A na prvi pogled atraktivni terenec je v resnici namenjen za precej manj atraktivne naloge. Slovenski policisti se s temi vozili namreč odpravljajo na območja ob nekaterih najbolj izpostavljenih zunanjih mejah EU. Na teh območjih pa se marsikje asfalt konča in ni urejenih cest. Poti vodijo čez razgiban teren, skalnata pobočja, gozdne poti, makadam – območja, kjer bi običajno osebno vozilo hitro obstalo. "Nabava novih vozil je bila potrebna zaradi dotrajanosti in manka ustreznih terenskih patruljnih vozil. Glede pomanjkljivosti starih vozil ocenjujemo, da so nekatera vozila imela omejene možnosti uporabe na terenu ter starost in amortiziranost," pravijo na Policiji. Vozila so namenjena sodelovanju v operativnih aktivnostih agencije Frontex, glavne naloge pa so patruljiranje.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Predstavitev opreme in vozil za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev opreme in vozil za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev opreme in vozil za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev opreme in vozil za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev vozil in opreme za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev opreme in vozil za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev opreme in vozil za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev vozil in opreme za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev vozil in opreme za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev vozil in opreme za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev opreme in vozil za Frontex Luka Kotnik

Predstavitev opreme in vozil za Frontex Luka Kotnik























Nakup vozil za sodelovanje v skupnih operacijah Frontexa je izveden v okviru projekta EU projekt, moj projekt in sofinanciran iz evropskega Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (IUMV).

Slovenski policisti za dva meseca na misije

Makoter je bil na že večkrat na tovrstnih misijah v tujini, kjer so tereni zelo razgibani. Na bolgarsko-srbski meji je bil teren dokaj skalnat. "Na grško-albanski meji je policijska postaja, v kateri sem delal, na 1100 metrih. Mejna črta pa je potekala na 2000 metrih nadmorske višine in tam niso ceste takšne, kot so tu," poudarja. In na teh misijah je tudi na lastni koži občutil, kako zelo pomembno je, da so vozila ustrezno opremljena za tovrstne terene. "Leta 2019 sem bil na madžarsko-srbski meji – tam, kjer je tista famozna štirimetrska dvoslojna ograja na meji s Srbijo. Takrat sem bil z nissan pathfinderjem, ki ni imel nameščenih takšnih pnevmatik, je pa deževalo in je bil dokaj mivkast teren. In profil pnevmatik se je dobesedno zgladil, takrat sva se s kolegom morala presesti k Madžarom, v njihove kombije, ki so bili primerno obuti," se spominja.

Predstavitev opreme in vozil za Frontex FOTO: Luka Kotnik

Pred nakupom novih vozil so se naši policisti na misije odpravljali z drugimi vozili, kot sta toyota land cruiser ali renault kadjar. "Ti so se izkazali za neprimerne, ker so premajhni. Niso bili dovolj robustni za takšne terene," pravi tudi Petra Ilc, policistka Specializirane enote za državne meje. Sodelovanje v operacijah Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex je mednarodna obveza, določena s pravnim redom EU (Uredba EU 2019/1896). S pomočjo na zunanjih mejah EU se krepi nadzor zunanje meje, tako varovanje meje kot mejna kontrola. Slovenska Policija v teh operacijah sodeluje neprekinjeno skozi vse leto. Vsako leto se na približno dvomesečne napotitve odpravi okoli 70 slovenskih policistov. Trenutne napotitve se večinoma izvajajo na območju držav Zahodnega Balkana. "Slovenska Policija sodeluje na področjih varovanja meje, mejni kontroli, opravljanju razgovorov s tujci, odkrivanju ponarejenih in prenarejenih dokumentov, ukradenih vozil ipd.," so pojasnili na Policiji. Misije slovenskih policistov v tujini trajajo dva, včasih celo tri mesece. "Ponavadi gresta na misijo vedno dva slovenska policista. Običajno se gre na različne misije na Balkan, ena patrulja recimo v Makedonijo, ena v Bolgarijo, ena naprej v Grčijo. In smo recimo skupaj potovali čez Hrvaško do srbske meje, potem nas je srbska policija tam prevzela, ker greš v konvoju zaradi orožja, in spremljala do izstopa iz njihove države, do tja, kamor si šel – ali je to bilo na bolgarsko mejo, makedonsko mejo ... Ko prideš na tisto točko, kjer si napoten, so tam Frontexovi predstavniki, s katerimi imaš potem nastop službe. Razkažejo ti teren, približno kje in kako bo potekalo delo, s kom boš delal od domačih policistov," pojasni Makoter. Delo poteka s slovenskim vozilom, v katerega prisede policist iz države gostiteljice. Najpogosteje se srečujejo s tihotapljenjem ljudi, ukradenimi vozili, ponarejenimi listinami in tihotapljenjem prepovedanih predmetov ter snovi. Policisti na terenu občasno naletijo tudi na večje skupine migrantov. "Včasih smo bili trije policisti, ki smo naleteli na skupino ljudi po 60 ali 70, včasih celo več," opisuje Makoter. Na Policiji sicer ocenjujejo, da bistvenih sprememb migracijskih poti v zadnjih letih ne beležijo in da trendi ostajajo podobni kot v preteklosti. "Nezakoniti migranti pri nas so isti kot tam, le da jih tam srečaš prej, preden pridejo do Slovenije," še dodaja Makoter.

Evropska sredstva na štirih kolesih

Obveznost vsake države članice je, da v Frontexov nabor tehnične opreme nominira opremo, ki je potrebna za uspešno izvajanje nalog policistov pri nadzoru zunanjih meja. Ta oprema mora izpolnjevati predpisane tehnične standarde. "Vozilo ima štirikolesni pogon, tudi možnost samo pogona spredaj, diferencialno zaporo, vitel in pnevmatike, ki so primerne za take terene. Vozilo je opremljeno tudi z modrimi lučmi, sireno in zvezo za komunikacijo," našteje Makoter. Slovenska Policija je za potrebe napotitev v Frontex dobila približno 20 takšnih novih terencev, saj se število napotitev iz leta v leto povečuje. Celotna vrednost projekta znaša 2,67 milijona evrov, od tega Evropska unija prispeva dva milijona evrov oziroma 75 odstotkov sredstev. Vozila so bila dobavljena novembra lani, od takrat pa so bila že večkrat uporabljena na misijah. Po besedah predstavnikov Policije je bilo konkretno vozilo, ki je bilo na ogled na dnevu odprtih vrat, doslej na misiji že trikrat.

Veliko zanimanja za poklic

Dan odprtih vrat, ki je potekal prejšnji teden, je bil sicer namenjen predvsem promociji poklica policista in pridobivanju novih kandidatov za Višjo policijsko šolo.

Kljub visokim temperaturam in dopustniškemu obdobju se je dogodka udeležilo presenetljivo veliko ljudi. Po ocenah organizatorjev je prišlo približno 400 obiskovalcev, zato so morali predstavitev programa organizirati v dveh skupinah. "Kar ocenjujemo v tem časovnem terminu, ko so dopusti na višku, ko so temperature na višku, za en zelo lep rezultat. Želimo si, da bi se potem na drugem vpisnem roku, ki bo od 21. do 27. 8., čim več teh zainteresiranih tudi dejansko vpisalo na Višjo policijsko šolo, ki ima tudi svojevrstne konkurenčne prednosti. Gre za višješolski študij, pri katerem so kandidati zaposleni, to pomeni, da jim teče delovna doba, da prejemajo plačo v času študija, da so brezplačno nameščeni v Tacnu. Po drugi strani pa tudi prejmejo potne stroške, in kar se mi zdi zelo pomembno, da imajo zagarantirano službo za nedoločen čas," je poudaril Simon Rosič z Generalne policijske uprave.

icon-chevron-right 1 17 icon-chevron-right Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Dan odprtih vrat Policije Luka Kotnik

Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Dan odprtih vrat Policije Luka Kotnik

Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Dan odprtih vrat Policije Luka Kotnik

Dan odprtih vrat Policije Luka Kotnik

Dan odprtih vrat Policije Luka Kotnik

Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Dan odprtih vrat na policijski akademiji Luka Kotnik

Danijel Lorbek, v.d. direktorja GPU Luka Kotnik

Greta Metka Barbo Škrbinc, Zavod za zaposlovanje Luka Kotnik

Franci Matoz, notranji minister Luka Kotnik































