Sezona se z zadnjim snegom ne konča

"Imamo neminovno mile zime, vremenske pogoje, ki odražajo to, da se ne bo dalo samo z zimsko sezono preživet," odkrito pove Janez Janša, direktor RTC Krvavec. Stavek, ki povzame izziv, s katerim se sooča večina podobnih centrov v Alpah. Ker pa je blagovna znamka Krvavca kot smučišča še vedno zelo močna, jih to po njegovih besedah celo nekoliko omejuje pri razvoju poletne ponudbe. A kljub temu vztrajajo – že osmo leto zapored sistematično širijo aktivnosti, ki obiskovalce privabljajo tudi, ko ni snega. A to bi bilo težje izvedljivo brez investicijskega projekta, vrednega približno 11 milijonov evrov – za katerega sta kar osem milijonov evrov prispevali država in Evropska unija. V okviru projekta so postavili novo šestsedežnico Zvoh z ogrevanimi sedeži in zaščitnimi kabinami, razširili dve progi ter namestili novih 15 sedežev na obstoječo žičniško napravo. "Leta 2024 ob prejemu določenih sredstev s strani države oziroma Evropske unije, je bil tudi pogoj, da je najmanj pet odstotkov namenjenih za razvoj poletnega turizma," je dejal Janša. Tako so poleg prej omenjenih naložb denar investirali tudi v obnovo in razširitev pustolovskega parka, električna kolesa z aplikacijo za vodene ture po krvavškem hribovju, ureditev energijskih točk na vrhu Zvoha, novo štirikilometrsko Trim stezo, disc golf in obnovo gokart parka.

Cilj: zmanjšati sezonskost gorskega turizma

Podnebne spremembe že nekaj let močno vplivajo na gorski turizem. Snega je vse manj. Krajše in manj zanesljive zime pomenijo, da tradicionalni model smučarskih centrov ne zadostuje več. Zato tudi EU podpira preobrazbo gorskih centrov, s katerimi se zmanjšuje sezonskost turizma, povečuje odpornost destinacij na podnebne spremembe ter spodbuja trajnostni razvoj.

Gorski center Krvavec Luka Kotnik

Poleg Krvavca je še osem drugih smučarskih centrov – Vogel, Velika planina, Cerkno, Golte, Rogla, Kope, Mariborsko Pohorje in Trije kralji – pred dvema letoma prejelo nepovratna sredstva za prestrukturiranje iz smučarskih v gorske centre, ki živijo skozi vse leto. Rezultati se že kažejo. Čeprav poletna sezona še vedno predstavlja približno desetino zimske, trendi rastejo. "Iz leta v leto beležimo večji obisk – tako pozimi kot poleti," pravi Janša. Tudi povpraševanje po nastanitvah in dogodkih narašča. Ena ključnih investicij na Krvavcu, ki je bila tudi najdražja, je šestsedežnica Zvoh. Ta pa ni v uporabi zgolj med smučarsko sezono, pač pa tudi poleti. "Za nekoga, ki mogoče ni pohodniško dovolj sposoben, ali pa mogoče starejši, mlajši, otroci – da lahko pridejo skoraj na 2000 metrov s sedežnico s čudovitim razgledom, tako pozimi kot poleti, je zagotovo nek magnet," pravi Barbara Trebušak iz RTC Krvavec. Pa bi lahko šestsedežnico postavili tudi brez evropskih sredstev? "Ne. To je nemogoče. Investicije so previsoke. Tudi zgodovina prejšnjih lastnikov na različnih smučiščih kaže na to, da kdorkoli se je lotil investiranja v žičniško napravo, je postal prezadolžen in se je moralo ali spremeniti lastništvo ali pa se je smučišče zaprlo," prizna Janša.

Pobeg iz mesta, ko postane prevroče

Na Krvavcu danes ne organizirajo le športnih aktivnosti, temveč tudi številne dogodke, poslovna srečanja, praznovanja in poroke. "Lani smo imeli skoraj 40 porok," pravi Trebušakova. "Civilni obred poteka tako, da se poročita z razgledom na cele Kamniško-savinjske Alpe in v ozadju je še Triglav," dodaja in poudarja, da ljudi poleg razgleda privabljajo tudi nižje temperature in pobeg iz mestne vročine. "Ko je v Ljubljani 40 stopinj, je tukaj prijetnih 22 ali 23 stopinj Celzija," pritrjuje Janša. Ob našem obisku je bilo na Krvavcu še vedno okoli 100 smučarjev, ki so lovili še zadnje dni na snegu. "Ker se na tak datum zelo redko smuča, smo rekli, da bomo izkoristili priložnost. Smučišča so odprta, redka v Sloveniji, ampak za te razmere je odlično," je dejal obiskovalec Gal Čižman.

Smučarska sezona se bo letos na Krvavcu zaključila 3. maja, ko se bodo nekateri smučarji po belih strminah spustili kar v kopalkah.