Ko se stavba preseli iz Milana v Pomurje

"Objekt je bil postavljen v Milanu. Postavljen je bil v nekem drugem geografskem prostoru, bil je postavljen tudi z neko idejo krajšega trajanja. Mi smo s to neko projektno idejo uspeli prepričat ministrstvo, da nam ta objekt podarijo. Seveda je bilo težko prenest določene elemente, še težje pa je bilo mogoče ustvarit neko novo zgodbo. In na to zgodbo smo predvsem zelo ponosni," pravi Bojan Kar , direktor Regionalne razvojne agencije Murska Sobota.

Expano je regijski promocijski center, sam paviljon pa je zasnovan kot Pomurje v malem, ki ga sestavljajo štirje glavni sklopi: razstava, turistično-informacijski center s trgovinico, gostilnica ter prostor namenjen poslovni rabi, kjer je vzpostavljena tudi SPOT točka. Poimenovanje je okrajšava angleškega izraza "Experience Panonia" (doživi Panonijo, op. a.). Hkrati pa je tudi opomnik, da je ta zanimiva lesena stavba leta 2015 stala na svetovni razstavi Expo v Milanu.

Nekoč so bila na tem mestu polja koruze in pšenice. Pavilijon pa je v ta nekoč degradirani prostor prinesel novo življenje. Tudi okolica se zaradi tega hitro razvija. "S postavitvijo pavilijona Expano smo se postavili tudi na turistični zemljevid ne samo Slovenije ampak tudi širše, saj destinacijo obišče tudi veliko gostov iz tujine. Vsekakor smo pridobili tudi nek nov razvojni potencial," pravi Damjan Anželj , župan Mestne občine Murska Sobota.

Obiskovalci med drugim lahko s pomočjo virtualne resničnosti poletijo z balonom nad Pomurjem, s svojimi možgani premikajo vodo in pobliže spoznajo naravo, ki jo je oblikovala reka Mura. "Mi nikakor nismo želeli ustvariti še enega muzeja, ampak nek prostor druženja, inovativnosti, trajnosti ... In to je tisto, kar jaz verjamem, da prinaša neko razliko v času in prostoru," pravi Kar.

Od odprtja leta 2019 je postal ena najbolj obiskanih turističnih točk regije. Vsako leto ga obišče več kot sto tisoč domačih in tujih obiskovalcev. "Veliko prinese k temu, da spoznamo svojo okolico. Čeprav živimo tu, ne poznamo vsega," nam je zaupala obiskovalka, ki živi v bližini. Tudi par z Dolenjske, ki se je preizkušal v sposobnosti koncentracije, je bil navdušen nad doživetjem. "Zelo interaktivno ... Mislim, da takega muzeja v Sloveniji ni, tako da je zelo dobrodošlo," sta dejala.

Mestna občina Murska Sobota tu načrtuje še več novih vsebin – od kajak-kanu steze do postajališča za avtodome in nekoč celo kampa in hotelskih nastanitev. "Želimo vzpostaviti tudi postajališče za avtodome, saj opažamo, da se tukaj predvsem ob koncih tedna ustavlja veliko ljudi z avtodomi, ki seveda potrebujejo tudi določeno infrastrukturo in za to so tudi pripravljeni plačati," pravi Anželj.

In ta potencial je lokalna skupnost ustvarila s pomočjo evropskih sredstev. Od 3,5 milijona evrov, kolikor je bil vreden projekt, so namreč zanj zagotovili več kot dva milijona evrov iz evropskih kohezijskih sredstev.

Expano pa ni le turistična atrakcija. Njegovi učinki so večplastni. Je tudi podpora lokalnim proizvajalcem in ponudnikom. "To je tisti prvi stik, ki ga imajo gosti, da so sploh opozorjeni na nas male ponudnike, kajti mali ponudniki nimamo tako velikih možnosti za samopromocijo in nam te povezave promotivne namene in da se lahko predstavljamo v tem paviljonu, zelo veliko pomenijo," Mojca Makovec Haložan, direktorica socialnega podjetja Hudo dobro, ki zaposluje invalidne osebe.

"Želimo, da postanemo nek laboratorij inovativnosti, spodbujanja lokalnega prebivalstva tudi pri razvoju neke svoje gospodarske dejavnosti. Ko stopite v naš prostor, najprej vstopite v prostor gostilne, kjer je velika večina pridelkov, izdelkov, ponudbe lokalnega značaja. Naj navedem kot primer, ko smo začeli, smo zelo težko našli nekoga, ki bi proizvajal hruškov sok. Danes je teh ponudnikov kar nekaj. Ne bomo rekli, da samo zaradi nas, ampak tudi zaradi naše pomoči in sodelovanja," pa pojasnjuje Kar.

Kot pravi župan, pa destinacijo vse bolj prepoznavajo tudi gospodarstveniki. "Ki jim je ta geostrateška lega in bližina večjih glavnih mest sosednjih držav nekako zanimiva. Je ob avtocesti in jaz upam, da se bo kmalu začela tudi gradnja vzhodne soboške obvoznice, s čimer bo ta potencial še povečan. In na tem moramo graditi naslednje zgodbe," poudarja.

Iz nekoč degradiranega prostora je torej nastalo sodobno stičišče tradicije in inovacij. Expano danes ni le simbol Pomurja, ampak tudi motor razvoja turizma in novih zgodb prihodnosti. "Verjamemo, da bomo ves čas ostali nekako v tej zavezi k inovativnosti, trajnosti našega početja. Mi že ves čas razstavo dopolnjujemo in že zdaj iščemo neke možnosti, vire, kako vse skupaj narediti še bolj atraktivno in bolj privlačno za obiskovalce," je optimističen Kar.

Projekt Vrata v Pomurje je na nerevitaliziranem območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) izkoristil potenciale degradiranega območja ter v tamkajšnje okolje umestil dejavnosti, ki so in bodo pomembne za gospodarsko in turistično promocijo MOMS kot tudi celotne pomurske regije. Postavljen je na obrežje nastajajočega turističnega, športnega in doživljajskega parka Soboško jezero. Paviljon je zasnovan kot Pomurje v malem in ga sestavljajo štirje glavni sklopi, in sicer razstava, turistično-informacijski center s trgovinico, gostilnica ter prostor namenjen poslovni rabi, kjer je vzpostavljena tudi SPOT točka.