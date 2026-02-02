Naslovnica
Dobre zgodbe Evrope

'Planico je treba uživati po kapljicah'

Planica, 02. 02. 2026 09.19 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović
Nordijski center Planica

Dolina pod Poncami že desetletja velja za simbol slovenskega športa. Planica je kraj, kjer se podirajo rekordi in kalijo novi talenti nordijskih disciplin. Nordijski center Planica je bil pred desetimi leti največji športni projekt, ki je bil financiran z evropskimi sredstvi. Številke pa kažejo, da je bila to res uspešna investicija, cilj centra pa je, da vsakega obiskovalca vsaj za eno uro spremenijo v športnika.

Prejel sem klic z ministrstva, če lahko pripravimo kakšen projekt za Planico, se začetkov Nordijskega centra Planica spominja Jelko Gros, ki je danes vodja tega centra. To je bilo pred približno 20 leti, ko je takratna vlada pripravljala resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih. Projekt, ki je nastal skoraj čez noč, je potreboval več let priprav. "Enostavno se je vse skupaj potem počasi začelo odvijati od projekta, ki je bil napisan leta 2006, pa do prve lopate, ki so jo zasadili 2010-2011," pravi Gros.

Projekt je bil vreden dobrih 40 milijonov evrov, od tega je 15 odstotkov sredstev zagotovila država, preostalih 85 odstotkov pa Evropska unija. To je bil v tistem času največji športni projekt, ki ga je financirala Evropska unija. "Ko smo gledali, kam sodimo, so bili povprečni projekti tam med pet in 10 milijonov evrov, tako da je bil to kar največji evropski športni projekt, ki je bil kadarkoli financiran," poudarja.

A kot pravi, najbolj zahteven del ni bil pripraviti projekt in pridobiti evropska sredstva. "Najbolj zahteven del je bil pridobiti zemljišče. Kajti, če sta bila na začetku 102 lastnika, se je izkazalo, da je bilo na koncu lastnikov 180. In preden smo začeli graditi, smo morali pridobiti vsa zemljišča. Zato so tudi sprejeli zakon o Nordijskem centru Planica, saj so evropska sredstva časovno omejena, ne moreš prestavljati, pa ko bo – bo, in ta denar nekje drugje porabiti," je še pojasnil Gros.

Vizija o središču, ki bo namenjeno tako profesionalnim športnikom kot širši javnosti in turistom, se je začela uresničevati z odprtjem centra 11. decembra 2015. Danes pa velja za enega najuspešnejših projektov v državi.

Številke potrjujejo 'zgodbo o uspehu'

V desetih letih delovanja je Nordijski center Planica gostil več kot 800 različnih tekmovanj, skakalci so opravili 1,5 milijona skokov, center pa je obiskalo približno 3,5 milijona ljudi. "Številke potrjujejo, da je center v polnosti zaživel," pravi Franci Petek, direktor Zavoda za šport Planica. Postal je stalnica na koledarju svetovnega pokala, hkrati pa tudi priljubljena destinacija za rekreativce, družine in turiste.

"Ko smo dali skupaj številke, kakšen je učinek projekta v zadnjih 10 letih, odkar je v polni funkciji, je Sloveniji prinesel najmanj en športni center, ki je bil že načrtovan in zamišljen z vizijo, da bo deloval celo leto. V prvi vrsti zagotavlja možnosti treninga in tekmovanj za nordijske športnike, hkrati pa omogoča drugim športnikom bazične priprave. Sprejema šolarje na šolah v naravi, po drugi strani pa je odprt za splošno javnost, za obiskovalce in jih nagovarja k aktivnemu preživljanju časa tukaj v Planici," je poudaril Petek.

Gros pa dodaja, da si pred 10 leti nihče ni mislil, da bo center takšna zgodba o uspehu. Namesto milijon evrov, kot so pričakovali, letno v samem nordijskem centru ustvarijo 2,5 milijona evrov prihodkov, še dodaten milijon evrov pa v hotelu. Precej pa se je povečalo tudi število zaposlenih.

"Moram priznati, da si kot skakalec nikoli niti približno nisem predstavljal, kaj vse je potrebno, da lahko skačemo, da lahko treniramo, da lahko tekmujemo. In danes z velikim občudovanjem gledam na svoje sodelavce, ki dnevno skrbijo za ta center, pripravljajo skakalnice, tekaške proge, vzdržujejo objekte, razmišljajo in pripravljajo programe in razne aktivnosti, povezujejo eno z drugim," pravi Petek, ki poudarja, da je center danes ena najbolj prepoznavnih športnih lokacij v Evropi. "To je zagotovo najlepši, najbolj kompleten nordijski center na svetu. To nam priznavajo tudi drugi," pravi Petek.

'Planico je treba uživati po kapljicah'

Planica danes združuje infrastrukturo za smučarske skoke in polete, tek na smučeh in nordijsko kombinacijo. Poleg tekmovalnih objektov ponuja še vadbene površine, otroške poligone, muzej, izobraževalne programe in celoletne rekreativne vsebine, kot so vetrovnik in zipline.

"Če prideš peš iz Kranjske gore, ne rabiš niti enega evra pri nas zapraviti. Lahko se popolnoma približaš skakalcem, saj lahko greš po skakalnici do vseh točk, do katerih med tekmo ne moreš iti," pravi in dodaja, da se lahko najbolj vzdržljivi peš povzpnejo do vrha letalnice. Do tja vodi 1280 stopnic. "Lepo se nahodiš, se na vrhu nadihaš, pogledaš okrog, pa še zmeraj ni treba nič plačati. Za družine imamo disk golf igrišče. To je osem do devet košar, postavljenih po Planici. Lahko se družita babica in vnuk, gresta z diskom, odigrata recimo eno uro, se sprehajata, pogovarjata, družita," pravi Gros.

Za tekače na smučeh je urejenih 25 kilometrov tekaških prog, ki se razprostirajo med Ratečami, Planico in Tamarjem, na nadmorski višini med 800 in 1100 metri. Tek na smučeh pa je možen skozi celo leto. "Mi imamo sneg 365 dni na leto, je v dvorani. Če vam je poleti vroče, se lahko pri nas s smučarskim tekom ohladite. Lahko greste igrati tudi curling sredi poletja," še našteva Gros, ki pa ob tem poudarja zmernost. "Ne gre za 'all inclusive' zgodbo, kjer se moraš cel dan poditi od postaje do postaje, ampak bolj praktično. Planico je treba uživati po kapljicah. Samo eno stvar na dan in potem se vrneš naslednjič in drugo kapljico planiškega ugodja zaužiješ," pravi Gros in dodaja, da je cilj, da vsakega obiskovalca spremenijo v športnika, četudi le za eno uro.

Posebno mesto v Nordijskem centru ima tudi sodoben muzej, posvečen zgodovini slovenskega in svetovnega smučarskega skakanja ter nordijskih disciplin. V njem so predstavljeni najpomembnejši mejniki Planice, legendarni poleti, rekordi in športniki, ki so zaznamovali posamezna obdobja. Poseben kotiček pa je namenjen uspehom Petra Prevca.

Obiskovalci lahko skozi interaktivne razstave, arhivske posnetke, fotografije in originalno opremo spoznajo razvoj športa od začetkov do današnjih vrhunskih dosežkov. Muzej tako ni le razstavni prostor, temveč izobraževalno središče, ki mlajšim generacijam približuje pomen Planice in športne tradicije.

Za številne obiskovalce je prav muzej prva postaja ob prihodu v dolino pod Poncami, saj omogoča razumevanje, zakaj ima Planica v slovenski zavesti skoraj mitski pomen.

Tortica Planica je postrežena na krožniku v obliki planiške velikanke, z vgraviranim rekordom.
Tortica Planica je postrežena na krožniku v obliki planiške velikanke, z vgraviranim rekordom.
FOTO: Damjan Žibert

Nordijski center Planica pa je tudi edini kraj na svetu, kjer si lahko – ne po kapljicah, ampak kar s celo žlico – privoščite tortico Planico, ki je nastala po navdihu istoimenskega sladoleda. Tortica je postrežena na posebej za to sladico oblikovanem krožniku, ki predstavlja planiško letalnico.

nordijski center planica dobre zgodbe evrope planica

