Od garaže do tujih trgov: v inkubatorju, kjer zorijo podjetniške ideje

V starem mestnem jedru Krškega so pred približno petimi leti prenovili nekdanje skladišče in stari stavbi vdahnili novo življenje. Na okoli 580 kvadratnih metrih zdaj domuje "toplo gnezdo" za nove in rastoče podjetniške ideje. Namenjeno je mladim start-upom, podjetnikom z inovativnimi produkti in tudi tistim, ki šele razmišljajo o lastnem podjetju. V opremljenih prostorih inkubator nudi pisarniške in coworking prostore, sejno sobo, opremo ter dostop do mentorstva in svetovanja, kar je za podjetnike na začetku svoje poti neprecenljivo. Med njimi je tudi podjetje Mint, ki se danes ponaša z lastno linijo športne opreme. Ideja pa se je "rodila" praktično v domači garaži, pravi ustanovitelj podjetja Nino Žičkar. "Pred petimi leti je bilo podjetje v bistvu samo logotip. Še pred samo ustanovitvijo pa je bila ideja za prvi produkt. In prvi produkt so bila fotokromatska smučarska očala, ki so bila tudi nagrajena s strani GZS za najboljše inovacije," pravi. Zdaj poleg tega izdelujejo tudi kolesarske čelade in športna očala z vgrajeno dioptrijo. "Smo prvi na svetu, ki imamo vgradnjo dioptrije v steklo, ki je iz enega kosa. Ostali to rešujejo z dodatnimi klipi, adapterji, mi imamo pa to direktno v steklu," je poudaril.

Karl Vertovšek, vodja Podjetniškega inkubatorja Krško FOTO: Damjan Žibert

Od garaže in delavnice do tujih trgov

Trenutno v njem deluje 12 podjetij, ki skupaj zaposlujejo preko 50 ljudi. Inkubator jim nudi urejeno delovno okolje in vso podporo, ki jo potrebujejo na svoji poti. "Izvajamo tudi mentorstvo, različna podjetniška predavanja, delavnice ... V lanskem letu smo pričeli z našim samostojnim, inovativnim programom KK posel, v katerega smo vključili 13 podjetnikov. Eden izmed teh je dejansko prišel samo z idejo oziroma s prototipom, skozi ta program pa je idejo razvil tako daleč, da zdaj uspešno posluje in je ena izmed najbolj uspešnih zgodb," pravi Vertovšek. Med temi, ki so svojo podjetniško idejo razvili skozi omenjeni program, je tudi Danijela Tršelič. Skupaj s partnerjem sta pred dobrima dvema letoma odprla podjetje Iz Mlakarjeve delavnice. V inkubatorju pa sta dobila še dodatno znanje, veščine, pomoč in podporo, da sta svoje lesene izdelke "spravila na višjo raven". "Meni osebno je ta del o prodaji, o podjetniški miselnosti bila največja dodana vrednost," pravi Danijela.

Danijela Tršelič, Iz Mlakarjeve delavnice FOTO: Damjan Žibert

Največ svojih izdelkov prodajo prek spleta. "Gre za lesene deske, primerne za različne priložnosti. Dodamo jim gravuro, zaenkrat še ročno. Torej, servirni pladnji, deske, tudi nekaj manjših kosov pohištva. Veliko sodelujemo tudi s podjetji za razna poslovna darila, z restavracijami ... Tudi zunaj slovenskih meja smo že prišli. Tako da je vsega po malem. Najbolj pa smo specializirani za te manjše produkte. Se pa lotimo tudi kaj večjega," je pojasnila. Tudi Nino s svojimi izdelki prodira v tujino. Lani jih je prvič predstavil na sejmu Eurobike v nemškem Frankfurtu. "Še vedno je glavni trg Slovenija, prodaja preko spleta in v fizičnih trgovinah. Trenutno pa se vzpostavljajo distribucijske mreže iz tega zadnjega sejma, ki smo se ga udeležili, in gredo produkti v Nemčijo, Avstrijo, Španijo, Združeno kraljestvo. Tako da počasi gremo na tuje trge," je dejal Žičkar. Ta uspeh kaže, kako lahko inkubacijsko okolje služi kot odskočna deska za internacionalizacijo poslovanja.

Skupnost in izmenjava znanja

Kaj dosti podjetniškega znanja Žičkar pred tem ni imel, po izobrazbi je profesor športne vzgoje. "Prej sem delal v tujini šest let, tako da sem potem vse prihranke vložil v tisti prvi produkt. Na podjetniško pot sem se podal z vizijo, brez nekega znanja, ampak potem spoznaš prave ljudi ... Tudi Podjetniški inkubator mi je omogočil nekaj znanja, nekaj veščin, ki sem jih moral potem še osvojiti. Pot gre malo gor, pa malo dol, pa spet malo gor. Od začetka je težko, ampak če imaš vizijo in voljo, tudi tiste težke čase prebrodiš," pravi. Premagovanje težav in ovir pa je precej lažje, če imaš podporo drugih, ki so bili nekoč v podobni situaciji. "Smo podobno misleči tu v inkubatorju, tako da če imaš mogoče kakšno težavo ali pa mogoče potrebuješ kakšen nasvet, lahko koga vprašaš, kako bi to oni rešili ali kako so v preteklosti rešili. Lahko si izmenjujemo mnenja. To je ena taka dobra stvar," poudarja.

Podjetniški inkubator Krško FOTO: Damjan Žibert

Tudi Danijela pravi, da je prav v tem čar inkubatorja. "Ker imaš ob sebi 10, 12, 13 podjetnikov, ki imajo podobne težave ali pa so že šli čez iste težave kot ti ... In so rešitve tako pri roki. Prideš sem, izraziš, kaj je tvoja težava in zagotovo imaš vsaj dve rešitvi na voljo. Tudi mentor je še vedno dosegljiv, če ga potrebujemo. Tudi sam inkubator nas spodbuja z raznimi stojnicami in priložnostmi za prodajo. Tako da nismo sami, od samega začetka do danes," opisuje.

Podpora EU in lokalne skupnosti

Skupna vrednost naložbe (prenova stavbe in ureditev inkubatorja) je znašala nekaj manj kot 560.000 evrov. Od tega je občina iz Evropskega sklada za regionalni razvoj uspela počrpati nekaj več kot 385.000 evrov. "Evropska sredstva, ki smo jih pridobili, so bila zelo dragocena, saj smo z njimi lahko obnovili te prostore. To je bilo najpomembnejše, kajti v samem mestnem jedru primanjkuje poslovnih prostorov. In to je res ena odskočna deska, kajti na začetku je res zelo pomembno, da imajo nek prostor, neko varno okolje, da se lahko podjetniki med seboj družijo, izmenjujejo izkušnje in tudi da lahko delujejo. Pojavila se je tudi potreba po proizvodnem inkubatorju, tako da se zdaj prijavljamo že na drugi razpis in bomo nekje konec leta 2027 tudi pridobili nov proizvodni podjetniški inkubator v industrijski coni, česar se zelo veselimo," nam je zaupala direktorica CPT Krško.

Kristina Ogorevc Račič, direktorica javnega zavoda CPT Krško FOTO: Damjan Žibert