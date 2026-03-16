'Pred 20 leti nihče ni verjel, da bi se tukaj lahko razvijal turizem'

Pred približno 2,5 milijona let je Šaleško dolino prekrival pragozd, po njej pa so se sprehajali mastodonti, predniki slonov. Dele okostja mastodonta so delavci velenjskega premogovnika odkrili leta 1964 in jih zdaj hranijo v muzeju na Velenjskem gradu. Pragozd pa je "pristal" globoko pod zemljo in iz njega je nastal premog. A ena od legend pravi, da je v davnih časih v Velenjskem jezeru živel tudi zmaj Pozoj. Izlegel naj bi se iz rdečega jajca v podzemnem rovu pod hribom Kozjak, pri tem je predrl skalo in skozi to odprtino naj bi voda napolnila Šaleško dolino. Po tej legendi je iz zmajeve krvi nastal premog, ki je kasneje omogočil razvoj mesta. Prav ta lokalna legenda o zmaju Pozoju je navdihnila arhitekta Roka Polesa, ki je zasnoval prireditveni prostor z razgledno ploščadjo Vista park na nekdaj degradiranem območju. "Iz dela, kjer je bilo močvirje, je nastal ta čudovit objekt, ki veliko prinaša okolju in dopolnjuje Velenjsko plažo. Postal je ne samo prostor dogajanja, ampak tudi stičišče lokalnega prebivalstva, obiskovalcev iz Slovenije in tujine," pravi Stanko Brunšek, vodja Vista parka. Vista park so uradno odprli še med korono, leta 2021, prvi večji dogodki pa so sledili leto pozneje. Od takrat pa je postal prizorišče večjih koncertov, festivalov in različnih dogodkov, ki v Velenje vsako leto privabijo na tisoče ljudi. "Eden večjih koncertov, ki je bil v prvem letu, je bil koncert Dina Merlina z 10.000 obiskovalci. Letno organizatorji pripravijo okoli štiri do pet večjih koncertov ali festivalov. Vsak nekako generira od 3000 do 7000 ljudi. Se pravi, govorimo o 30 večjih koncertih, ki so generirali okoli 150-200 tisoč ljudi. Gostili smo tudi večji festival – Metal Days, ki je bil tukaj teden dni. Obiskovalcev je bilo tudi nekje 20-30 tisoč," pravi Brunšek in dodaja.

VISTA park Velenje Damjan Žibert

Stanko Brunšek, vodja Vista parka Damjan Žibert

Celoten kompleks parka Vista obsega nekaj več kot 46.000 metrov urejenih površin. Prireditveni oder z dimenzijami 13x9,5 metra je izjemno prostoren in je ena večjih odrskih površin v Sloveniji, ki jo dopolnjuje tudi vrhunska tehnična podpora s t. i. backstage prostori. Za prireditve z manj obiskovalci pa je na voljo tudi manjši oder. V sklopu parka je tudi servisni objekt z javnimi sanitarijami, pisarno TIC, delavnico, garažo za vozila za vzdrževanje prireditvenega prostora, prostorom za agregat in skladiščnimi prostori. Prireditveni prostor pa lahko sprejme okoli 30.000 ljudi. Posebnost objekta pa je 14-metrska razgledna ploščad, od koder se pogled razprostira na Šaleško dolino in okoliške hribe. "Sestavni del Viste je tudi 50 metrov dolg pomol, kjer se v poletni sezoni prav tako odvijajo zanimive vsebine, kot so razne predstavitve knjig, imeli smo tudi recimo predstavo Labodje jezero, ki je lepo sovpadala z okolico," pravi Alenka Kikec, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline.

Vrednost celotnega projekta Vista – park z razgledom je znašala 8.906.740,96 evra. Večino sredstev (4.800.990,38 evra) je prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Velenje je za naložbo namenila 2.905.503 evra, država pa je prispevala še 1.200.247,58 evra.

Pozitivni učinki za lokalno gospodarstvo

Skupaj s prenovljeno Velenjsko plažo, ki leži v neposredni bližini Vista parka, je območje Velenjskega jezera postalo privlačna turistična destinacija tako za lokalne prebivalce, obiskovalce iz regije in celotne Slovenije, kot tudi za tuje turiste. "Po pravici, pred 20 leti nihče ni verjel, da bi se turizem tukaj lahko razvijal, da bi bilo sploh karkoli od turizma. Pa mislim, da se ta zgodba zdaj res dobro razvija," nam je zaupal Brunšek. Velenje tudi na tak način skuša najti novo identiteto mesta, ki se mora otresti odvisnosti od fosilnih goriv. "Mi smo edina destinacija, ki imamo tri turistične produkte z znakom Slovenija Unique Experience. Tri edinstvena petzvezdična doživetja. Prav tukaj, na območju Velenjske plaže, Velenjskega jezera, obiskovalci doživijo en del zgodbe Skrivnosti potopljenih vasi. Gre za zelo čustveno zgodbo. Vemo, da je tukaj v Šaleški dolini iz degradiranega območja nastalo to, kar danes vidimo. Sama tudi večkrat rečem, da bi lahko ostala sivina, pa ni ... Vidimo vso to zelenje, vse te projekte," pravi direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline. "Zgodba se začne v Muzeju premogovništva, kjer obiskovalcem prikažemo tudi video o nastanku jezer v našem okolju kot posledica rudarjenja. Potem sledi vodenje po samem muzeju in potem se glavnina dogaja tukaj na pletarci, kjer s pomočjo VR očal obiskovalci sredi Velenjskega jezera doživijo tak virtualni potop. Kajti dejstvo je, da so pod vodo izginile cerkve, šole ...," dodaja. Ob večjih koncertih in festivalih so pogosto zapolnjene tudi nastanitvene kapacitete v širši okolici, kar koristi gostinskim ponudnikom, hotelirjem in drugim turističnim ponudnikom. "Konkretno vemo, skozi najemnine na Velenjski plaži in na Visti, je neposredni učinek okoli 200.000 evrov prihodkov letno. Zagotovo pa so učinki vpliva na sam gostinski in hotelirski del na letnem nivoju zagotovo merjeni v pol milijona ali več," pravi Brunšek.

Rekordni obisk Velenjske plaže

Daleč najbolj obiskana turistična točka v MO Velenje je Velenjsko jezero, ki je nastalo zaradi ugrezanja površja nad rudniškimi rovi. Nekoč je bilo jezero precej onesnaženo, a je po uspešni sanaciji postalo temelj, na katerem Šaleška dolina gradi svoj turistični potencial.

Alenka Kikec, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Damjan Žibert

Lani so Velenjsko plažo tudi temeljito prenovili. S prenovo pa je plaža pridobila nove urejene in asfaltirane poti, nove klančine ter sanirane stopnice, ki omogočajo lažji in varnejši dostop tudi za gibalno ovirane osebe. Vsi ključni infrastrukturni elementi, kot so tuši in pitniki, so prilagojeni za uporabo oseb z različnimi oblikami oviranosti. "Plažo smo približali gibalno oviranim. Tako da je to po moji oceni zagotovo velika dodana vrednost. Na novo so tukaj preoblačilnice, prav tako pa smo poskrbeli za to, da imajo gosti, ki pridejo na Velenjsko plažo še več gostinske ponudbe," pravi Kikčeva.

Vrednost celotne investicije v prenovo Velenjske plaže je znašala približno 800.000 evrov, od tega je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport prispevalo 349.719 evrov.