Za krmilom air tractorja: 'Pilot se večinoma zanaša kar na lastne izkušnje'

Ko je julija 2022 izbruhnil obsežen gozdni požar na Krasu, je postalo jasno, da Slovenija potrebuje dodatne moči za gašenje iz zraka. Stekel je postopek za nakup štirih letal air tractor, in že naslednje leto smo dobili prvi dve, lani pa še drugi dve letali. Izšolali so se tudi že štirje slovenski piloti, ki pa še vedno nabirajo ure letenja in s tem izkušnje. Letenje z air tractorji je namreč zelo zahtevno, saj se pogosto odvija v zelo slabih razmerah. In takrat se pilot večinoma zanaša kar na lastne izkušnje, poudarja pilot in vodja sektorja za izvajanje podpore gašenja iz zraka.

Ob našem prihodu v bazo letalske enote za pomoč pri gašenju iz zraka je bilo brniško letališče v objemu goste megle. A ko smo se približali pisti vojaškega dela Letališča Jožeta Pučnika, je meglo prebijala rumena barva air tractorjev. Parkirani so čakali, da se megla dvigne, z njimi pa v zrak tudi oni. Kot nam je pojasnil pilot Mitja Vidmar, sicer vodja sektorja za izvajanje podpore gašenja iz zraka, air tractorji namreč v tako slabi vidljivosti ne morejo leteti. In čeprav se je sezona požarov v naravi končala, pa pilote air tractorjev tudi jeseni in čez zimo čaka trdo delo. "Po končanju sezone je naš cilj, da se čim več usposabljamo, kar pomeni, da pridemo v naslednjo sezono z večjim številom preletenih ur in seveda z večjim številom treningov," pravi Vidmar. Letenje z letali, s katerimi gasijo požare, je namreč precej zahtevno. "Gre za nizko letenje, po navadi na nepoznanem območju, ob slabih vremenskih pogojih. Ko gori, niso dobri pogoji zaradi dima in različnih vetrov ... In to je precej tvegano," pravi Vidmar. In na kaj se potem zanašajo v takšnih razmerah? "Pilot se večinoma zanaša kar na lastne izkušnje. Zato pa je toliko bolj potrebno, da imamo čas za trening in pravilno pripravo osebja za take operacije," poudarja.

Mitja Vidmar, vodja sektorja za izvajanje podpore gašenja iz zraka

Štiri letala air tractor so velika pridobitev za Slovenijo in za zaščito pred požari, pravi Vidmar. Skupaj lahko v le nekaj minutah odvržejo 12.000 litrov vode nad območje požara in s tem pomagajo gasilkam in gasilcem na tleh. Eno letalo ima namreč približno 3100 litrov velik rezervoar, posebnost tega letala pa je tudi, da lahko deluje na krajših ali neasfaltiranih vzletno-pristajalnih stezah. S tem pa se poveča njegova učinkovitost, saj je odzivnost lahko zelo hitra. "Z air tractorjem lahko, še posebej, če uporabimo vsaj dva ali tri letala, zelo hitro in učinkovito pogasimo začetne ali srednje požare," pravi Vidmar. Za zajem vode ima letalska enota definiranih 17 zajetij, med pomembnejšimi pa so Bohinjsko jezero, Velenjsko jezero, Ptujsko jezero, območje Drave in Save v Brežicah. "Letala so glede na avtonomijo letenja, kar se tiče goriva, lahko do tri ure v zraku. Sam pilot pa lahko leti do sedem ur dnevno, kar je sicer glede na zahtevnost operacij zelo težko," pravi Vidmar. V zadnjih dveh letih smo za letenje z air tractorji izšolali štiri pilote, v teku je tudi razpis za dodatne štiri. "Za optimalno delovanje celotne enote bi potrebovali na srednji rok skupno vsaj 10 pilotov," je poudaril. Nakup letal je bil delno financiran iz evropskih sredstev. Celotna vrednost projekta, s katerim smo prvič dobili samostojno enoto za pomoč pri gašenju iz zraka, je bila 23,29 milijona evrov – od česar smo 15,5 milijona evrov črpali iz Kohezijskega sklada Evropske unije. "Letala so delno financirana iz sredstev EU, kar pomeni, da imamo potem neko obveznost, ker smo v mehanizmu EU, da nas pokličejo za potrebe, kjerkoli pač bodo v Evropi. Leta 2026 mi še ne bomo sodelovali, ker še ne bomo pripravljeni, leta 2027 pa se nam lahko zgodi, da bomo poklicani," pravi Vidmar. Enota je sicer že operativno aktivna: v letu 2024 je opravila 19, v letošnji sezoni pa sedem intervencij.

Air tractorji na Brniku

In kakšni so še načrti za prihodnji razvoj enote? "Dodatna usposabljanja, tudi povečanje ekipe – od pilotov do zemeljskega osebja. Da smo operativno učinkoviti, potrebujemo večje število zaposlenih tudi v enoti, se pravi na mestu. Kar se tiče širjenja flote – EU veliko financira izgradnjo tega mehanizma, torej nakup letal ali helikopterjev za povečanje zmogljivosti EU za potrebe gašenja iz zraka. V sklopu tega lahko pride do širitve," še dodaja Vidmar. Enota bo v prihodnje dobila tudi lastno bazo s hangarjem na Brniku. V času snemanja je bilo eno od letal na letališču v Mariboru, ostala pa parkirana na pisti, kjer jih morajo zaščititi pred vremenskimi vplivi, kar podaljša čas za pripravo letala. "Izgradnja novega hangarja bi pomenila zelo veliko pridobitev, saj omogoča manjši logistični poseg in večjo, hitrejšo odzivnost. Plan pa je, da se hangar zgradi do konca leta 2026," nam je zaupal Vidmar. Nakup štirih letal air tractor torej predstavlja strateško naložbo, ki krepi odpornost Slovenije na naravne nesreče in gozdne požare.

Oktober je mesec požarne varnosti, v katerem Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in Slovenskim združenjem za požarno varstvo ozavešča prebivalce o pomenu preprečevanja požara in ravnanja ob požaru. Letošnja osrednja tema je evakuacija ob požaru s poudarkom na hitrem in varnem umiku.

