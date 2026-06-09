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Dobre zgodbe

Ali v denarnici namesto kovanca za dva evra nosite malo bogastvo?

Berlin, 09. 06. 2026 06.00 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Redek kovanec

Se vam v denarnici morda skriva pravo malo bogastvo? Ni vsak kovanec enak – nekateri so lahko vredni bistveno več, kot si mislite. Nekaterim, sicer redkim, kovancem, posebne serije ali z napakami lahko iz dveh evrov vrednost naraste tudi na dva tisoč evrov ali več. Kako lahko preverite, ali imate zaklad že ves čas pri sebi?

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