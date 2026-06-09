Dobre zgodbe
Ali v denarnici namesto kovanca za dva evra nosite malo bogastvo?
Se vam v denarnici morda skriva pravo malo bogastvo? Ni vsak kovanec enak – nekateri so lahko vredni bistveno več, kot si mislite. Nekaterim, sicer redkim, kovancem, posebne serije ali z napakami lahko iz dveh evrov vrednost naraste tudi na dva tisoč evrov ali več. Kako lahko preverite, ali imate zaklad že ves čas pri sebi?
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