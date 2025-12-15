Vedno nasmejani Franci Frenk Petek se je že pred leti umaknil iz novinarstva, ostali pa so spomini na mladostno zagnanost, smeh in zabavo ob pripravi prvih športnih novic v zgodovini naše televizije. Ob častitljivem jubileju sta jih obudila skupaj z Andražem Hočevarjem.
POP 30
Prešeren nasmeh Frenka Petka ljubitelji športa še pomnijo
Za to številko ste že zagotovo slišali, pa vendar: 10.958-ič je na sporedu tudi športni del 24UR. In pred natanko 30-imi leti ste gledali prvega. Vlogo voditelja je odigral takrat sveže upokojeni smučarski skakalec Franci Petek, nekdanji svetovni prvak in tudi športnik leta v Sloveniji.
