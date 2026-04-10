Živahni četverčki na obisku v Ljubljani: 'Vztrajno lovijo vrstnike'

Matej, Luka, Marko in Jovan so se rodili januarja 2024 s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti. Ob rojstvu so tehtali od 1030 do 1450 gramov.
Izredno tvegano nosečnost je od samega začetka spremljala ekipa strokovnjakov iz ljubljanske porodnišnice, ki je pripomogla, da so se fantki rodili v zadovoljivi gestacijski starosti.
V tem tednu je četverica skupaj s staršema ponovno obiskala porodnišnico, kjer so imeli pregled v neonatalni ambulanti, ob tem pa so se srečali tudi z babicami in zdravniki na oddelku za intenzivno nego, kjer so skrbeli zanje prvih nekaj mesecev življenja.
Kot so zapisali v UKC Ljubljana, fantki po besedah njihovih staršev lepo napredujejo, kar je potrdil tudi zdravniški pregled.
"Počasi, a vztrajno po razvojnih mejnikih lovijo vrstnike in so, kot smo se prepričali na lastne oči, zelo živahni, skoraj nemogoče jih je bilo ujeti v objektiv," so dodali.
Starša otrok sta povedala, da so bili začetki izredno naporni, sčasoma pa je družina vendarle ujela svoj ritem. Fantki so bili sicer spočeti po naravni poti, kar je izjemno redko.
Zanimivo je tudi dejstvo, da so strokovno gledano Matej, Luka in Marko enojajčni trojčki, Jovan pa je njihov brat dvojček, saj je v času nosečnosti hranila črpal iz druge posteljice, so navedli v UKC Ljubljana.
Sedemčlanska družina – poleg četverčkov imata zakonca Petrović še enega sina, prvošolca – živi v Celju, njihova najdaljša pot do zdaj pa je bila šesturna vožnja k sorodnikom v Banjaluko. Običajen avtomobil so morali zamenjati za kombi, saj je vsak premik tako številne družine poseben logistični zalogaj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.