Živahni četverčki na obisku v Ljubljani: 'Vztrajno lovijo vrstnike'

Matej, Luka, Marko in Jovan so se rodili januarja 2024 s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti. Ob rojstvu so tehtali od 1030 do 1450 gramov.

Izredno tvegano nosečnost je od samega začetka spremljala ekipa strokovnjakov iz ljubljanske porodnišnice, ki je pripomogla, da so se fantki rodili v zadovoljivi gestacijski starosti.

V tem tednu je četverica skupaj s staršema ponovno obiskala porodnišnico, kjer so imeli pregled v neonatalni ambulanti, ob tem pa so se srečali tudi z babicami in zdravniki na oddelku za intenzivno nego, kjer so skrbeli zanje prvih nekaj mesecev življenja.