Živahni četverčki na obisku v Ljubljani: 'Vztrajno lovijo vrstnike'

Ljubljana, 10. 04. 2026 10.46 pred 57 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.S.
Četvorčki na obisku v ljubljanski porodnišnici

Ljubljansko porodnišnico so obiskali Matej, Luka, Marko in Jovan – četverčki, ki so na svet prijokali pred dvema letoma, ob rojstvu pa so tehtali le malo več kot kilogram. Živahni fantki, ki lepo napredujejo, so razveselili zdravstveno osebje, ki je skrbelo zanje prvih nekaj mesecev življenja.

Matej, Luka, Marko in Jovan so se rodili januarja 2024 s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti. Ob rojstvu so tehtali od 1030 do 1450 gramov.

Izredno tvegano nosečnost je od samega začetka spremljala ekipa strokovnjakov iz ljubljanske porodnišnice, ki je pripomogla, da so se fantki rodili v zadovoljivi gestacijski starosti.

V tem tednu je četverica skupaj s staršema ponovno obiskala porodnišnico, kjer so imeli pregled v neonatalni ambulanti, ob tem pa so se srečali tudi z babicami in zdravniki na oddelku za intenzivno nego, kjer so skrbeli zanje prvih nekaj mesecev življenja.

Kot so zapisali v UKC Ljubljana, fantki po besedah njihovih staršev lepo napredujejo, kar je potrdil tudi zdravniški pregled.

"Počasi, a vztrajno po razvojnih mejnikih lovijo vrstnike in so, kot smo se prepričali na lastne oči, zelo živahni, skoraj nemogoče jih je bilo ujeti v objektiv," so dodali.

Starša otrok sta povedala, da so bili začetki izredno naporni, sčasoma pa je družina vendarle ujela svoj ritem. Fantki so bili sicer spočeti po naravni poti, kar je izjemno redko.

Zanimivo je tudi dejstvo, da so strokovno gledano Matej, Luka in Marko enojajčni trojčki, Jovan pa je njihov brat dvojček, saj je v času nosečnosti hranila črpal iz druge posteljice, so navedli v UKC Ljubljana.

Sedemčlanska družina – poleg četverčkov imata zakonca Petrović še enega sina, prvošolca – živi v Celju, njihova najdaljša pot do zdaj pa je bila šesturna vožnja k sorodnikom v Banjaluko. Običajen avtomobil so morali zamenjati za kombi, saj je vsak premik tako številne družine poseben logistični zalogaj.

Dojenček v hudi dihalni stiski, policisti poskrbeli za srečen konec

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sophie25
10. 04. 2026 11.42
Vsa čast staršem! To pa mora biti pestro in zabavno doma :)
Cobra007
10. 04. 2026 11.35
Ooo.. kaki srčki! 💖💖💖💖 Čestitke staršem! 🌞🍀
Kuku456
10. 04. 2026 11.21
To pa je živ zav 🍀✨♥️
Preobrat: Sean P Spears opustil očetov priimek v podporo mami
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Meryl Streep: Vloga babice je najlepša med vsemi
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"
Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice
6 žit, bogatih z beljakovinami, za katera še niste slišali
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Viralni jutranji trend '50 skokov': ali res pospeši metabolizem ali je le še ena spletna iluzija?
Sladkor v krvi morda ne uravnavata samo inzulin in prehrana: presenetljiva vloga rdečih krvnih celic
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Odškodnine v zdravstvu: Kdaj gre za medicinsko napako in kdaj za zaplet?
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Polnite telefon narobe? To so napake, ki jih delamo vsi
Prepozno za uspeh? Pedro Pascal dokazuje, da starost ni ovira
To so skriti simptomi anksioznosti pri moških – jih prepoznate?
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Rahli rogljički, ki se topijo v ustih
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Creed: Rojstvo legende
Sanjski moški
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
