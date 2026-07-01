Mali mucek med raziskovanjem obtičal na strehi, rešili so ga gasilci

S pomočjo lestve so tako gasilci splezali na streho ter malega kosmatinca varno rešili in prenesli na tla. Tam mu je eden od gasilcev izpral še vnete oči, "da je bil mali raziskovalec pripravljen na ponovna raziskovanja", so še dodali in sporočili, da je muc celotno dogodivščino odnesel le z nekoliko ranjenim ponosom, sicer pa brez poškodb.

V torek so gasilci Gasilske enote Bukovica na pomoč priskočili mlademu mucku, ki se je "nekoliko preveč vživel v vlogo raziskovalca in obtičal na strehi stanovanjske hiše, s katere ni znal oziroma ni upal splezati sam".

V kasnejši objavi so sporočili še, da se gasilci vsakodnevno srečujejo z najtežjimi trenutki: "Prometne nesreče, požari, hude poškodbe in trenutki, ko žal ne moremo več pomagati. Prepogosto gledamo obraze ljudi, predvsem mladih, ki so svoje zadnje poglavje napisali veliko prezgodaj. To so prizori, ki ostanejo z nami."

Prav zato so toliko bolj veseli, ko lahko posredujejo pri dogodku, ki se konča z nasmehom: "Ko lahko nekomu vrnemo hišnega ljubljenčka in se domov vrnemo z občutkom, da se je vse končalo tako, kot se mora."

Dodali so, da bodo vedno pomagali, če bodo ocenili, da lahko pomagajo - tako človeku kot živali. "Ne zato, ker bi bila ena intervencija pomembnejša od druge, ampak zato, ker je pomoč naše poslanstvo," so poudarili ter dodali, da bi mucku brez pomisleka znova priskočili na pomoč, če bi se ponovno odločali.

"Veliko raje se namreč vračamo z intervencij, kjer je največja 'poškodba' le ranjen mačji ponos, kot pa z intervencij, kjer ostanejo solze, bolečina in praznina," so še zaključili.