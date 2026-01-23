Naslovnica
Dobre zgodbe

Med dopustovanjem pobegnil iz avtodoma, maček po več mesecih prišel domov

23. 01. 2026

Avtor:
M.P.
Maček Filou (X)

Avgusta lani je s počivališča ob španski avtocesti v bližini Girone pobegnil maček Filou. Francoski par ga je pogrešal vse od dopusta, pet mesecev kasneje pa ju je pričakalo presenečenje. Ljubljenček je namreč prepotoval kar 250 kilometrov in se vrnil na domači prag.

Patrick in Evelyne Sire sta se avgusta 2023 iz dopusta v Španiji vračala domov v Olonzac v Franciji, ko je njun maček Filou na počivališču v bližini mesta Girona, kjer je želel par natočiti gorivo, skočil skozi odprto okno avtodoma.

Čeprav sta Francoza hitro ugotovila, da mačka ni, ljubljenčka nikakor nista uspela najti ali priklicati nazaj. Po poročanju francoskega časopisa L'Indépendant sta ga zakonca iskala več dni ter za pomoč poprosila tudi špansko policijo. Vse je bilo zaman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dnevi so se nato prevesili v jesen, kmalu je nastopila zima in zakonca sta že povsem izgubila upanje, da bosta še kdaj videla Filoua. Nato pa sta 9. januarja prejela nepričakovan klic neznane ženske po imenu Helene.

Ženska je na obrobju francoske vasi Homps našla močno shujšanega in izčrpanega, a živega mačka. Odpeljala ga je k lokalnemu veterinarju, mikročip pa je pokazal, da gre resnično za hišnega ljubljenčka francoskega para.

Filou je tako prepotoval kar 250 kilometrov od mesta njegovega izginotja, da bi se vrnil k svoji družini. Pojavil se je namreč v vasi, ki leži na obrobju domačega kraja Patricka in Evelyne.

Kot ob tem dodaja Klix.ba, ki je povzel zgodbo, strokovnjaki menijo, da imajo mačke močno razvit prostorski spomin, saj za navigacijo uporabljajo vizualne orientacijske točke, vonje in zvoke.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bik123
23. 01. 2026 10.44
zgodbice za lahko noc
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
23. 01. 2026 10.39
Res lepa novica s srečnim koncem - samo, da je z muckom vse v redu.
Odgovori
0 0
Portal
