Med dopustovanjem pobegnil iz avtodoma, maček po več mesecih prišel domov

Čeprav sta Francoza hitro ugotovila, da mačka ni, ljubljenčka nikakor nista uspela najti ali priklicati nazaj. Po poročanju francoskega časopisa L'Indépendant sta ga zakonca iskala več dni ter za pomoč poprosila tudi špansko policijo. Vse je bilo zaman.

Patrick in Evelyne Sire sta se avgusta 2023 iz dopusta v Španiji vračala domov v Olonzac v Franciji, ko je njun maček Filou na počivališču v bližini mesta Girona, kjer je želel par natočiti gorivo, skočil skozi odprto okno avtodoma.

Dnevi so se nato prevesili v jesen, kmalu je nastopila zima in zakonca sta že povsem izgubila upanje, da bosta še kdaj videla Filoua. Nato pa sta 9. januarja prejela nepričakovan klic neznane ženske po imenu Helene.

Ženska je na obrobju francoske vasi Homps našla močno shujšanega in izčrpanega, a živega mačka. Odpeljala ga je k lokalnemu veterinarju, mikročip pa je pokazal, da gre resnično za hišnega ljubljenčka francoskega para.

Filou je tako prepotoval kar 250 kilometrov od mesta njegovega izginotja, da bi se vrnil k svoji družini. Pojavil se je namreč v vasi, ki leži na obrobju domačega kraja Patricka in Evelyne.

Kot ob tem dodaja Klix.ba, ki je povzel zgodbo, strokovnjaki menijo, da imajo mačke močno razvit prostorski spomin, saj za navigacijo uporabljajo vizualne orientacijske točke, vonje in zvoke.