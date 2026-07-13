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Dobre zgodbe

Med nevihto zbežal na ozko skalno polico, domov ni zmogel sam

Raduha, 13. 07. 2026 17.46 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Pes na Raduhi

V soboto je Gorska reševalna služba Koroške posredovala na Raduhi. Tokrat je na pomoč priskočila štirinožnemu kosmatincu, ki je med nevihto pobegnil od doma in se znašel na ozki polički ob zavarovani planinski poti.

Nevihta je v soboto tako prestrašila psička, da je ta zbežal od doma in se znašel na ozki polički ob zavarovani planinski poti na Raduhi, kjer je preživel noč, je na družbenem omrežju sporočila Gorska reševalna služba Koroške.

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Dan kasneje so nemočnega kosmatinca opazili pohodniki in o njem obvestili reševalce, ki so nato psa po zahtevnem dostopu varno rešili z izpostavljenega mesta ter ga vrnili njegovemu lastniku.

"Iskrena hvala pohodnikom za hitro obvestilo in ekipi na Koči na Grohotu za pomoč ter sodelovanje pri uspešno izvedeni reševalni akciji," so še zapisali gorski reševalci ob deljenih fotografijah.

gorski reševalci pes reševanje raduha nevihta

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unclub
13. 07. 2026 18.41
Gorski reševalci so zakon!
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