V smeti odvrgel 2000 evrov: 'Ganilo ga je, da denarja nismo pospravili v žep'

Ne najdeš vsak dan med odpadnimi zdravili 2000 evrov, a prav to se je zgodilo Gašperju Mansuttiju in Janu Peternelu. Ker morajo zdravila ločevati, sta vsako škatlico odprla in v eni sta namesto tablet našla kupček denarja. "Gospod je prinesel različne odpadke, midva pa sva jih stresla v gajbico ter jih začela sortirati. Med zdravili pa sva našla veliko vsoto denarja – 2000 evrov," pove komunalni delavec iz Simbia Celje Mansutti. Kot je dodal, sta denar nemudoma shranila in sprva čakala, ali bo lastnik prišel nazaj. Ko ga ni bilo, sta dan kasneje najdbo javila šefom. "Niti pomislila nisva, da bi vzela. V bistvu se je nemudoma začel lov za gospodom," je povedal Peternel. S pomočjo njunega kolega, ki je po opisu prepoznal nesrečnika iz vasi, so lastnika denarja izsledili.

Prodal bika, denar pa shranil v škatlico

Izkazalo se je, da gre za starejšega kmeta s Kozjanskega, ki je v začetku letošnjega leta prodal bika. Ko je ugotovil, da denarja ni, ga je iskal po vsej hiši, vendar zaman, saj je pozabil, da ga je pospravil v škatlico zdravil. Ko so torej lastnika našli, je sledilo ganljivo srečanje. "Najbolj ga je ganilo, da denarja nismo pospravili v žep," je povedal Mansutti, ki je dodal, da moški sploh ni vedel, da ima v škatlici toliko denarja: "Mislil je, da je imel 1200 evrov. Tako je bil še bolj ganjen, ko je videl, da je denarja več."

Gašper Mansutti in Jan Peternel FOTO: POP TV

Zgodbe o poštenju vračajo vero v dobre ljudi. Tudi naključni krajani, ki smo jih povprašali o tem, menijo, da je v teh časih zelo malo takšnih ljudi. Ponosni so tudi na delavce, ki so denar vrnili. "Če bi vzela, bi naju nekje zadaj vedno spremljala neka slaba vest. Četudi bi gospod prišel in bi mu rekla, da denarja ni bilo, bi vedno vedel, da si naredil nekaj slabega. Eni imajo čustva, drugim je pa vseeno, kaj naredijo," medtem meni Mansutti.

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