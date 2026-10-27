Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

V smeti odvrgel 2000 evrov: 'Ganilo ga je, da denarja nismo pospravili v žep'

Celje, 27. 10. 2026 19.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Barbara Bašić
Gašper Mansutti in Jan Peternel

Da v Sloveniji še živijo pošteni ljudje, dokazujeta celjska komunalna delavca, ki sta med zbiranjem nevarnih odpadkov na terenu med odpadnimi zdravili odkrila kar 2000 evrov gotovine. Jan Peternel in Gašper Mansutti iz celjskega Simbia sta nato s sodelavcem poskrbela, da je denar našel pot nazaj do svojega lastnika.

Ne najdeš vsak dan med odpadnimi zdravili 2000 evrov, a prav to se je zgodilo Gašperju Mansuttiju in Janu Peternelu.

Ker morajo zdravila ločevati, sta vsako škatlico odprla in v eni sta namesto tablet našla kupček denarja. "Gospod je prinesel različne odpadke, midva pa sva jih stresla v gajbico ter jih začela sortirati. Med zdravili pa sva našla veliko vsoto denarja – 2000 evrov," pove komunalni delavec iz Simbia Celje Mansutti.

Kot je dodal, sta denar nemudoma shranila in sprva čakala, ali bo lastnik prišel nazaj. Ko ga ni bilo, sta dan kasneje najdbo javila šefom. "Niti pomislila nisva, da bi vzela. V bistvu se je nemudoma začel lov za gospodom," je povedal Peternel. S pomočjo njunega kolega, ki je po opisu prepoznal nesrečnika iz vasi, so lastnika denarja izsledili.

Prodal bika, denar pa shranil v škatlico

Izkazalo se je, da gre za starejšega kmeta s Kozjanskega, ki je v začetku letošnjega leta prodal bika. Ko je ugotovil, da denarja ni, ga je iskal po vsej hiši, vendar zaman, saj je pozabil, da ga je pospravil v škatlico zdravil.

Ko so torej lastnika našli, je sledilo ganljivo srečanje. "Najbolj ga je ganilo, da denarja nismo pospravili v žep," je povedal Mansutti, ki je dodal, da moški sploh ni vedel, da ima v škatlici toliko denarja: "Mislil je, da je imel 1200 evrov. Tako je bil še bolj ganjen, ko je videl, da je denarja več."

Gašper Mansutti in Jan Peternel
Gašper Mansutti in Jan Peternel
FOTO: POP TV

Zgodbe o poštenju vračajo vero v dobre ljudi. Tudi naključni krajani, ki smo jih povprašali o tem, menijo, da je v teh časih zelo malo takšnih ljudi. Ponosni so tudi na delavce, ki so denar vrnili.

"Če bi vzela, bi naju nekje zadaj vedno spremljala neka slaba vest. Četudi bi gospod prišel in bi mu rekla, da denarja ni bilo, bi vedno vedel, da si naredil nekaj slabega. Eni imajo čustva, drugim je pa vseeno, kaj naredijo," medtem meni Mansutti.

Prejela županovo priznanje

Da sta s svojim dejanjem zgled vsem Celjanom, pa pravi župan Matija Kovač, ki jima je zjutraj podelil tudi posebno županovo priznanje: "Ker mislim, da si take geste zaslužijo spoštovanje lokalne skupnosti." No, na sodelavca pa so ponosni tudi v Simbiu Celje.

Poštenost je lepa čednost. Gašper in Jan sta temu pregovoru dala pravi pomen, saj bo vrnjeni denar gospodu s Kozjanskega še kako prišel prav pri prenovi njegove dotrajane kmetije.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
denar celje delavca komunala kmet

Pozabljeni ribnik kartuzijanov znova privablja turiste in gurmane

24ur.com V smeti pomotoma vrgel 7000 evrov, iskali so jih dva dni
24ur.com Nad Secom zaradi opeharjenja kupcev tudi kriminalisti
24ur.com Neznanec ukradel 6000 evrov iz sefa v UKC Maribor
24ur.com Nakazal denar, a peletov ni prejel
24ur.com Želel le vrniti najdeno denarnico, hkrati pa razkrinkal še ponarejevalca denarja
24ur.com Skoraj je zavrgla milijon evrov: srečni listek našli med smetmi
24ur.com PGD Mengeš prerazporedil pol milijona evrov donacij. Zajc: Izčrpan sem
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Srečni starši bodo vzgojili srečnega otroka
Srečni starši bodo vzgojili srečnega otroka
Pri kateri starosti lahko otroka pustite nekaj dni v varstvu?
Pri kateri starosti lahko otroka pustite nekaj dni v varstvu?
Stara je komaj 13 let, njen videz pa je sprožil burne odzive
Stara je komaj 13 let, njen videz pa je sprožil burne odzive
zadovoljna
Portal
Podaril ji je torto z napisom "Zapuščam te", zdaj sta uradno ločena
Njuna ljubezenska zgodba se je začela na snemanju, a dolgo sta jo skrivala
Njuna ljubezenska zgodba se je začela na snemanju, a dolgo sta jo skrivala
Dominantna Hrvatica je ukradla vse poglede
Dominantna Hrvatica je ukradla vse poglede
Pri 55 letih obnorel ženske po vsem svetu
Pri 55 letih obnorel ženske po vsem svetu
vizita
Portal
Resnica o diagnozi Christine Applegate in tveganja napačnih ocen
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Se naravni obrambni mehanizem proti Alzheimerjevi bolezni skriva v krvi?
Se naravni obrambni mehanizem proti Alzheimerjevi bolezni skriva v krvi?
V začetku novembra na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi
V začetku novembra na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi
cekin
Portal
Airbnb je rekel dovolj: tega gostitelji po novem ne bodo smeli več zahtevati
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Izgubil poročni prstan, nato pa so se pred vrati pojavili trije hobiti
Čas neusmiljeno briše legende: Od izvirne ekipe Zvezdnih stez sta ostala le še dva
Čas neusmiljeno briše legende: Od izvirne ekipe Zvezdnih stez sta ostala le še dva
Je to recept za srečno življenje?
Je to recept za srečno življenje?
Zakaj se pet minut na stranišču spremeni v pol ure?
Zakaj se pet minut na stranišču spremeni v pol ure?
dominvrt
Portal
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Morski prašički: kaj morate vedeti, preden jih pripeljete domov
Morski prašički: kaj morate vedeti, preden jih pripeljete domov
Lepa, a nevarna: priljubljena sobna rastlina simbolizira srečo, a skriva tudi tveganje
Lepa, a nevarna: priljubljena sobna rastlina simbolizira srečo, a skriva tudi tveganje
Za čudovite rože vso pomlad: trik s sajenjem čebulnic, ki ga velja poznati
Za čudovite rože vso pomlad: trik s sajenjem čebulnic, ki ga velja poznati
okusno
Portal
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni
Jedilnik med krompirjevimi počitnicami: 10 receptov za brezskrbne družinske dni
Rdeči nagelj iz MasterChefa: recept sladice, s katero je Anna osvojila imuniteto
Rdeči nagelj iz MasterChefa: recept sladice, s katero je Anna osvojila imuniteto
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
voyo
Portal
Sedem
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022