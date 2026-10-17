Objem kljub cevkam: nova metoda omogoča stik z novorojenčki

Houstonska bolnišnica kot prva preizkuša 'Skinkubator', ki staršem nedonošenčkov omogoča več telesnega stika. Klinična raziskava, ki jo izvaja Medicinska fakulteta McGovern, spremlja količino časa, ki ga starši in otroci preživijo v stiku kože na kožo, ter raven stresa staršev med bivanjem na oddelku intenzivne nege. Stik kože na kožo pomaga stabilizirati srčni utrip in dihanje nedonošenčkov ter spodbuja čustveno povezanost med otrokom in starši. Vendar pa je pri otrocih, ki so odvisni od številnih medicinskih naprav, prenos v naročje staršev pogosto zahteven in tvegan.

Ko sta se Tiffany in Dorian razveselila rojstva dvojčkov že v 26. tednu nosečnosti, ju je bilo strah vzeti svoja otroka v naročje. Na oddelku intenzivne nege za novorojenčke (NICU) so njune novorojenčke obdajale cevke, žice in monitorji. Bližina, ki sta si jo predstavljala kot novopečena starša, se je nenadoma zdela težko dosegljiva, njuno težko izkušnjo opisujejo ameriški mediji.

"Tako dolgo čakaš, da ju vidiš, potem pa ju ne moreš kar vzeti v naročje in ju potolažiti. Bilo je strašljivo in zelo stresno," je povedala Tiffany.

Zdaj družini pri navezovanju stika pomaga naprava, ki jo preizkušajo v otroški bolnišnici Children's Memorial Hermann v Houstonu. Sistem z imenom Skincubator je zasnovan tako, da omogoča stik kože na kožo med staršem in nedonošenčkom, tudi ko je otrok še vedno priključen na nujno medicinsko opremo. Bolnišnica je prva v ZDA, ki je napravo vključila v klinično raziskavo.

Novopečeni očka pravi, da mu je uporaba naprave pomagala premagati strah pred držanjem krhkih novorojenčkov. "Bila sta tako ranljiva, sam pa sem se bal, da bi naredil kaj narobe," se spominja prvih trenutkov.

Po uporabi Skincubatorja in rednem izvajanju stika kože na kožo je po njegovih besedah bivanje na intenzivni negi postalo bolj naravno. Dr. Jaclyn Ruggiero upa, da bo naprava družinam omogočila hitrejše vzpostavljanje vezi po ločitvi, ki pogosto spremlja prezgodnji porod: "To je neke vrste zdravilo, ki ga lahko svojemu otroku ponudijo le starši."