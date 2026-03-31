Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

Par podarja hišo sredi hrvaške vasice, telefon nenehno zvoni

Zagreb , 31. 03. 2026 09.06 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
A.K.
Hiša, ki se podarja

Pozornost sosedov je pritegniln nenavaden oglas. Hiša v Đurićih, majhni vasi v Vukovarsko-srijemski županiji, je pritegnila veliko pozornosti, ker v oglasniku ni naprodaj, ampak se podarja. Sliši se nenavadno, a je res. In lastniku bo telefon pregorel, za hišo se zanimajo ljudje od Vukovarja do Splita, pravi. Hiša, ki se podarja, se nahaja v središču vasi v bližini cerkve in trgovine.

Ekipa hrvaškega portala Net.hr je poklicala na številko, ki je bila podana poleg na prvi pogled nenavadnega oglasa. Par namreč hišo v majhni hrvaški vasi kar podarja. Kot je povedal za hrvaški portal, ga je klicalo že okoli 300 ljudi. In vsi so najprej vprašali, ali to drži, ali je možno, da se hiša kar podarja, pripoveduje Mato Filipović, mož lastnice hiše. Kot je pojasnil, je njegova žena 70 odstotkov hiše podedovala od pokojne matere, ker pa sama živita v tujini, se ne nameravata zato vračati v domovino. Kot je dejal, sta se odločila, da hišo kar podarita, da se ne bi mučila s prodajo.

FOTO: RTL

"Za to smo se odločili, ker živimo v tujini in je to za nas breme in obveznost, od tega pa ni nobene koristi," pravi Filipović. V hiši že nekaj let nihče ne živi, a domačini se pokojne lastnice dobro spominjajo. "Teta Ada je bila radodarna ženska, ne bi me presenetilo, če bi zdaj lahko vse to videla in rekla – ja, podarila jo bom,"  je za Net.hr povedal eden izmed vaščanov. Družina gospe Ade pravi, da zainteresiranim za hišo ne postavljajo nobenih pogojev. 

"Pogojev ni, pomembno je, da se je znebimo in to je to," pravi Mato Filipović. 

V Občini Drenovci pravijo, da jim je pomembno, da ohranijo in privabijo prebivalstvo, še posebej v najmanjšem naselju v občini – Đuriće. "Mali, a kraj zelo dobrih ljudi, si vsekakor zasluži razvoj in v zadnjih letih smo vložili veliko sredstev v kakovost življenja," pravi Josip Nasurović, župan Občine Drenovci. 

Kdo bo dobil hišo, naj bi bilo kmalu znano, in to bo najresneje zainteresiran kandidat. Sicer imajo hiše v tej vasi zelo ugodno ceno. V zadnjih desetih letih je bilo v vasi prodanih približno dvajset hiš, prodane pa so bile za med 2,5 in 25 tisoč evri.

hiša hrvaška

Vrnitev na odre je z ganljivim posnetkom potrdila tudi Celine Dion

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yolli
31. 03. 2026 11.06
Še vedno čakam da se pokaže dokaze o upletanju v slovenske volitve....Zaenkrat samo nakladanje brez dokazov....
Odgovori
0 0
smetilka
31. 03. 2026 11.06
sosedu das pa konc.
Odgovori
0 0
Podlesničar
31. 03. 2026 10.58
V obljubljeni deželi madžarski, kjer se cedita med in mleko dobiš tako podrtijo za 3000 eur. Kakšna položnica pa še vedno pride...
Odgovori
0 0
Bourne
31. 03. 2026 10.53
Ko bi le prislo v prave roke. A verjetno je zal vecina klicev in ponudb s strani raznih nategunskih preprodajalcev, ki se po telefonu predstavljajo kot najvecji revezi.
Odgovori
+2
2 0
Grickoficko
31. 03. 2026 10.53
Gremo požrešneži, hitro klicat, da boste mel še več
Odgovori
+3
3 0
Pamir
31. 03. 2026 10.48
Takšnih hiš je milijon, Slavonija prazna, mladi so se izselili v tujino.
Odgovori
+3
3 0
dededetox
31. 03. 2026 10.43
Logika je v redu: če ni od kakršnegakoli premoženja nobene koristi, je to breme! Ni pa smiselno podarjati ampak prodati za 1 euro - lažje sprovedeš cel postopek glede prepisa!
Odgovori
+3
3 0
devlon
31. 03. 2026 10.42
ima i ludih... '..da se ne bosta mučila s prodajo...' Papirje bo vseeno treba urediti, pa še za kak kofe bi dobila, če bi jo prodala za 500 €:)
Odgovori
+1
1 0
Smo druga Švica
31. 03. 2026 10.38
Novi lastnik bo Wolt.
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
31. 03. 2026 10.34
imaš stroške z rušenjem
Odgovori
0 0
ACC0
31. 03. 2026 10.19
Za drogo pretovarjat bo v redu.
Odgovori
-1
1 2
Grickoficko
31. 03. 2026 10.36
To ti pravis ker že delaš to
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
31. 03. 2026 10.15
Za Janšo?
Odgovori
-7
1 8
Sl0venc
31. 03. 2026 10.06
To je nateg0vanje. Morda bo obvezno treba kupiti ali zgraditi nekaj v ali ob hiši. Morda je sosed zay€ban. Ni vse zastonj dobro.
Odgovori
-3
3 6
belyugo
31. 03. 2026 10.01
To je tako, kadar je nekaj zastonj in priletijo mrhovinarji iz vseh koncev. Že pri ceni 2500 eur ne bi bilo niti približno toliko klicev.
Odgovori
+8
8 0
Stajerc22
31. 03. 2026 09.55
"Kot je dejal, sta se odločila, da hišo kar podarita, da se ne bi mučila s prodajo.", a ve, da je za poklon ali prodajo ENAK postopek?
Odgovori
+2
4 2
Abica
31. 03. 2026 10.18
Ni pa se ti treba pogajati, pregovarjati itd.
Odgovori
+3
3 0
Naiskreni
31. 03. 2026 10.32
odvisno od zakonodaje. na hrvaskem bistveno cenejse kot v slo. sploh pa v slo ni legalno podarjati vrednost, na hrvaskem je. tudi darila je treba prijavit in obdavciti, kar na hrvaskem ni. a mislite, da povsod skubijo narod kot v slo?
Odgovori
+3
3 0
realist9000
31. 03. 2026 09.41
Idealno za enega inženirja iz Sirije ali Maroka. Za kulturno obogatitev vasi.
Odgovori
+6
10 4
Razsuti Tovor
31. 03. 2026 10.00
Tako, kot so se prodale starejše hiše v naši vasi. Niti ena slovenska družina.
Odgovori
+5
6 1
Abica
31. 03. 2026 10.18
Pa je bilo kaj slovenskih interesentov?
Odgovori
+1
1 0
Podlesničar
31. 03. 2026 10.19
Očitno imajo priseljenci več pod palcem.
Odgovori
+2
2 0
Naiskreni
31. 03. 2026 10.34
seveda, ce imajo 2 drzavljanstva. mi placa.o odkar smo preselili podjetje 4% davkov v sloveniji smo jih 50+22 na vsak nakup. sicer pa, chatgpt ve vec kot nas furs...🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615