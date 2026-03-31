Par podarja hišo sredi hrvaške vasice, telefon nenehno zvoni

Ekipa hrvaškega portala Net.hr je poklicala na številko, ki je bila podana poleg na prvi pogled nenavadnega oglasa. Par namreč hišo v majhni hrvaški vasi kar podarja. Kot je povedal za hrvaški portal, ga je klicalo že okoli 300 ljudi. In vsi so najprej vprašali, ali to drži, ali je možno, da se hiša kar podarja, pripoveduje Mato Filipović , mož lastnice hiše. Kot je pojasnil, je njegova žena 70 odstotkov hiše podedovala od pokojne matere, ker pa sama živita v tujini, se ne nameravata zato vračati v domovino. Kot je dejal, sta se odločila, da hišo kar podarita, da se ne bi mučila s prodajo.

"Za to smo se odločili, ker živimo v tujini in je to za nas breme in obveznost, od tega pa ni nobene koristi," pravi Filipović. V hiši že nekaj let nihče ne živi, a domačini se pokojne lastnice dobro spominjajo. "Teta Ada je bila radodarna ženska, ne bi me presenetilo, če bi zdaj lahko vse to videla in rekla – ja, podarila jo bom," je za Net.hr povedal eden izmed vaščanov. Družina gospe Ade pravi, da zainteresiranim za hišo ne postavljajo nobenih pogojev.

"Pogojev ni, pomembno je, da se je znebimo in to je to," pravi Mato Filipović.

V Občini Drenovci pravijo, da jim je pomembno, da ohranijo in privabijo prebivalstvo, še posebej v najmanjšem naselju v občini – Đuriće. "Mali, a kraj zelo dobrih ljudi, si vsekakor zasluži razvoj in v zadnjih letih smo vložili veliko sredstev v kakovost življenja," pravi Josip Nasurović, župan Občine Drenovci.

Kdo bo dobil hišo, naj bi bilo kmalu znano, in to bo najresneje zainteresiran kandidat. Sicer imajo hiše v tej vasi zelo ugodno ceno. V zadnjih desetih letih je bilo v vasi prodanih približno dvajset hiš, prodane pa so bile za med 2,5 in 25 tisoč evri.