Policista rešila življenje

6. aprila 2026, malo po polnoči je Operativno-komunikacijski center PU Murska Sobota prejel obvestilo o prometni nesreči v križišču v Lipovcih. Na kraju sta posredovala policista PP Murska Sobota Tim Kovačič in Lovro Vodovnik.

Med obravnavo nesreče sta policista zaznala, da voznik navaja bolečine v prsnem košu, zato sta njegovo zdravstveno stanje ves čas pozorno spremljala, kljub temu, da je zavračal zdravniško pomoč, sta na kraj poklicala zdravniško pomoč, ki pa jo je odklonil.