Policista rešila življenje

6. aprila 2026, malo po polnoči je Operativno-komunikacijski center PU Murska Sobota prejel obvestilo o prometni nesreči v križišču v Lipovcih. Na kraju sta posredovala policista PP Murska Sobota Tim Kovačič in Lovro Vodovnik.
Med obravnavo nesreče sta policista zaznala, da voznik navaja bolečine v prsnem košu, zato sta njegovo zdravstveno stanje ves čas pozorno spremljala, kljub temu, da je zavračal zdravniško pomoč, sta na kraj poklicala zdravniško pomoč, ki pa jo je odklonil.
Kasneje je oseba na policijski enoti nenadoma izgubila zavest in prenehala kazati znake življenja. Policista sta takoj pričela izvajati temeljne postopke oživljanja ter osebo nemudoma odpeljala v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Med prevozom sta nadaljevala z nudenjem prve pomoči, nato pa osebo predala v nadaljnjo oskrbo zdravstvenemu osebju.
S hitrim, prisebnim in strokovnim ravnanjem sta policista v situaciji pokazala visoko stopnjo usposobljenosti in odgovornosti, so sporočili s PU Murska Sobota.
