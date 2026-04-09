Policista rešila življenje

Murska Sobota , 09. 04. 2026 10.04 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
policja, splošna, ponoči

Po prometni nesreči v Lipovcih sta policista hitro ukrepala, ko je eden izmed udeležencev nenadoma izgubil zavest in prenehal kazati znake življenja. Njuna prisebnost in strokovno izvedeni postopki oživljanja ter prevoz v bolnišnico so rešili življenje.

6. aprila 2026, malo po polnoči je Operativno-komunikacijski center PU Murska Sobota prejel obvestilo o prometni nesreči v križišču v Lipovcih. Na kraju sta posredovala policista PP Murska Sobota Tim Kovačič in Lovro Vodovnik.

Med obravnavo nesreče sta policista zaznala, da voznik navaja bolečine v prsnem košu, zato sta njegovo zdravstveno stanje ves čas pozorno spremljala, kljub temu, da je zavračal zdravniško pomoč, sta na kraj poklicala zdravniško pomoč, ki pa jo je odklonil. 

Policist
Policist
FOTO: Bobo

Kasneje je oseba na policijski enoti nenadoma izgubila zavest in prenehala kazati znake življenja. Policista sta takoj pričela izvajati temeljne postopke oživljanja ter osebo nemudoma odpeljala v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Med prevozom sta nadaljevala z nudenjem prve pomoči, nato pa osebo predala v nadaljnjo oskrbo zdravstvenemu osebju.

S hitrim, prisebnim in strokovnim ravnanjem sta policista v situaciji pokazala visoko stopnjo usposobljenosti in odgovornosti, so sporočili s PU Murska Sobota. 

Dojenček v hudi dihalni stiski, policisti poskrbeli za srečen konec

Teden po nesreči na Novi Zelandiji našli pogrešano psičko Molly

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1935308
09. 04. 2026 10.35
Pa ste izenačili- enega ustrelite, enega rešili....
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Kaj zmore vaš dojenček pri 3 mesecih? Te spremembe vas bodo navdušile
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Prvi znaki nosečnosti, še preden test pokaže +
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
Igralec iskreno o travmah iz otroštva: "Še vedno slišim mamine krike"
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Dnevni horoskop: Biki želijo več stabilnosti, levi zaupajo vase
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Ko starši ostanejo sami: trenutek, ko morajo vskočiti sinovi in hčere
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Prepoznate te legendarne angelčke?
Prepoznate te legendarne angelčke?
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Mali medvedek na Plitvicah: kaj sledi po najdbi?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
