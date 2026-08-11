Skočil iz vozila in pobegnil, po treh tednih so Cookija našli v jami

"Tako fantastične novice že dolgo nismo delili," so zapis na družbenem omrežju začeli v neprofitni organizaciji K9, ki pomaga iskati pogrešane pse. Pred več dnevi, natančneje konec minulega meseca, so namreč na spletu delili informacijo o izginotju mladega border collija po imenu Cookie.

Pes je lastnici pobegnil na območju Sežane, ko je skočil iz njenega vozila. Poziv vsem, ki bi ga morda videli, je bil zato namenjen območju Dutovelj, Tomaja, Šmarij pri Sežani, Sežane, Dane pri Sežani, Filipčjega Brda, Grahovega, Šepulj, Križa, naselja Skopo in Štanjela.

"Doma je iz Križa (širša okolica Sežane), pobegnil je v gozdu nad Filipčjim Brdom. Naj bi bil viden trikrat, vendar nobena informacija ni zanesljiva," so sporočali v organizaciji K9. Sledile so številne informacije o opažanju psa, ki pa niso bile prave.