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Dobre zgodbe

Skočil iz vozila in pobegnil, po treh tednih so Cookija našli v jami

Sežana, 11. 08. 2026 16.53 pred 17 urami 2 min branja 7

Avtor:
M.P.
Pes Cookie

Več kot teden dni iskanja malega psička Cookija, ki je pobegnil na območju občine Sežana, ima srečen konec. Mladi border collie je konec prejšnjega meseca skočil iz avtomobila svoje lastnice in pobegnil neznano kam. Lastnica je od takrat dobivala različne informacije, naposled pa je s pomočjo neprofitne organizacije K9 za iskanje pogrešanih kosmatincev ljubljenčka našla v jami.

"Tako fantastične novice že dolgo nismo delili," so zapis na družbenem omrežju začeli v neprofitni organizaciji K9, ki pomaga iskati pogrešane pse. Pred več dnevi, natančneje konec minulega meseca, so namreč na spletu delili informacijo o izginotju mladega border collija po imenu Cookie.

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Pes je lastnici pobegnil na območju Sežane, ko je skočil iz njenega vozila. Poziv vsem, ki bi ga morda videli, je bil zato namenjen območju Dutovelj, Tomaja, Šmarij pri Sežani, Sežane, Dane pri Sežani, Filipčjega Brda, Grahovega, Šepulj, Križa, naselja Skopo in Štanjela.

"Doma je iz Križa (širša okolica Sežane), pobegnil je v gozdu nad Filipčjim Brdom. Naj bi bil viden trikrat, vendar nobena informacija ni zanesljiva," so sporočali v organizaciji K9. Sledile so številne informacije o opažanju psa, ki pa niso bile prave.

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Naposled so se v organizaciji z lastnico dogovorili, da se vrnejo na mesto izginotja v gozd nad Filipčjim Brdom. "Nedaleč od pobega je lastnica našla jamo, pogledala vanjo in slišala šumenje v njej. Zlezla je še naprej in zagledala svojega psa. K sreči je bila jama vlažna, Cookie je v njej preživel tri tedne," so zapisali.

Psičku in lastnici so na pomoč priskočili tudi člani Jamarske reševalne službe Sežana. Pes pa je bil po vrnitvi na površje nepoškodovan.

pes cookie jama iskanje

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
11. 08. 2026 21.07
Pes je vedel kam se mora skriti pred vročino in nesposobno lastnico.
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+3
3 0
PridiNaVIDMAX
11. 08. 2026 19.04
Odlična novica! Nicvečje sreče, ko dobiti nazaj psa ki ga maš brezpogojno rad in ko misliš da ga nikol več neboš videl. Me pa zanima kako je preživel. Škoda ker živali ne znajo govorit.
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0 0
Buci in Bobo
11. 08. 2026 18.15
Pes jim je povedal.
Odgovori
+1
1 0
graf
11. 08. 2026 17.53
takih novic smo vsi veseli , bravo Cookie 👍
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+1
2 1
Stauffenberg
11. 08. 2026 17.50
Šolanje predvsem lastnice in tudi psa ne bi škodilo, da se skoki iz vozila ne bi ponavljali. Pes mora imeti odpoklic izdelan 100%.
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+2
2 0
VoxP
11. 08. 2026 17.49
za tiste katerim žival pomeni več kot le samo enostavno žival je prečudovit konec in s prečudovitim ponovnim pričetkom
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+0
2 2
borjac
11. 08. 2026 17.23
Hej Cooki , Cooki ... kakšen lumpačko si ti...
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-1
2 3
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