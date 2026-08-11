Skočil iz vozila in pobegnil, po treh tednih so Cookija našli v jami

"Tako fantastične novice že dolgo nismo delili," so zapis na družbenem omrežju začeli v neprofitni organizaciji K9, ki pomaga iskati pogrešane pse. Pred več dnevi, natančneje konec minulega meseca, so namreč na spletu delili informacijo o izginotju mladega border collija po imenu Cookie.
Pes je lastnici pobegnil na območju Sežane, ko je skočil iz njenega vozila. Poziv vsem, ki bi ga morda videli, je bil zato namenjen območju Dutovelj, Tomaja, Šmarij pri Sežani, Sežane, Dane pri Sežani, Filipčjega Brda, Grahovega, Šepulj, Križa, naselja Skopo in Štanjela.
"Doma je iz Križa (širša okolica Sežane), pobegnil je v gozdu nad Filipčjim Brdom. Naj bi bil viden trikrat, vendar nobena informacija ni zanesljiva," so sporočali v organizaciji K9. Sledile so številne informacije o opažanju psa, ki pa niso bile prave.
Naposled so se v organizaciji z lastnico dogovorili, da se vrnejo na mesto izginotja v gozd nad Filipčjim Brdom. "Nedaleč od pobega je lastnica našla jamo, pogledala vanjo in slišala šumenje v njej. Zlezla je še naprej in zagledala svojega psa. K sreči je bila jama vlažna, Cookie je v njej preživel tri tedne," so zapisali.
Psičku in lastnici so na pomoč priskočili tudi člani Jamarske reševalne službe Sežana. Pes pa je bil po vrnitvi na površje nepoškodovan.
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