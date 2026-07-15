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Dobre zgodbe

Štiri dni so ga iskali na Snežniku, do koče se je prebil sam

Cerknica, 15. 07. 2026 14.13 pred 4 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.V.
Potek iskalne akcije na Snežniku

Policisti so prejeli obvestilo, da svojci pogrešajo 69-letnika z območja PP Postojna, ki se je odpravil an pohod na Snežnik. Sprožili so akcijo, ki je trajala do pozne noči, vendar pogrešanega takrat niso našli. Enak rezultat je bil tudi v naslednjih treh dneh.

V obsežno iskalno akcijo je bilo vključenih več policistov, ki so teren pregledovali z droni in helikopterjem, pripadniki Gorske reševalne službe, gasilci PGD Ilirska Bistrica, Vrbovo in Podgora, pripadniki Civilne zaščite (EHI CZ RS) z dvema specialnima dronoma za pregled terena, vodniki Enote reševalnih psov Slovenije ter jamarji Jamarske zveze Slovenije. 

Pri iskanju so jim pomagali tudi gorski reševalci s Hrvaške. "Vsem sodelujočim je skupen izjemen trud in zgledno medsebojno sodelovanje. Za boljšo predstavo prilagamo fotografije zemljevida pregledanih območij. Med akcijo je bilo pregledano širše območje snežniškega pogorja ter večina tamkajšnjih jam in brezen."

Nato pa so v torek vendarle prejeli srečno vest, da se je 69-letnik uspel sam prebiti do koče na Velikem Snežniku. Bil je izčrpan in dehidriran, zato so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

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trac
15. 07. 2026 14.17
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