Štiri dni so ga iskali na Snežniku, do koče se je prebil sam

V obsežno iskalno akcijo je bilo vključenih več policistov, ki so teren pregledovali z droni in helikopterjem, pripadniki Gorske reševalne službe, gasilci PGD Ilirska Bistrica, Vrbovo in Podgora, pripadniki Civilne zaščite (EHI CZ RS) z dvema specialnima dronoma za pregled terena, vodniki Enote reševalnih psov Slovenije ter jamarji Jamarske zveze Slovenije.

Pri iskanju so jim pomagali tudi gorski reševalci s Hrvaške. "Vsem sodelujočim je skupen izjemen trud in zgledno medsebojno sodelovanje. Za boljšo predstavo prilagamo fotografije zemljevida pregledanih območij. Med akcijo je bilo pregledano širše območje snežniškega pogorja ter večina tamkajšnjih jam in brezen."

Nato pa so v torek vendarle prejeli srečno vest, da se je 69-letnik uspel sam prebiti do koče na Velikem Snežniku. Bil je izčrpan in dehidriran, zato so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.