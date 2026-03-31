V inkubatorju iz Gaze v Egipt: po dveh letih pekla malčica prvič v materinem naročju

Najmanj osem otrok, ki so bili v prvih tednih vojne evakuirani iz Gaze kot nedonošenčki, se je vrnilo iz Egipta in se ponovno združilo s sorodniki. Malčki so bili med več kot 30 hudo bolnimi novorojenčki v inkubatorjih, ki so bili novembra 2023 med hudimi boji evakuirani iz bolnišnice Shifa v Gazi. Bolnišnični kompleks so pred tem zasedle izraelske sile, ki so trdile, da ga uporablja Hamas, poroča BBC.

Sundus al-Kurd, mati, ki je v ponedeljek čakala na vrnitev svoje hčerke, je dejala, da je bila "razpeta med strahom in veseljem", saj jo je skrbelo, da je po več kot dveh letih ločitve ne bo sprejela kot starša.

Mati je čakala v bolnišnici in v rokah stiskala rožnato obleko za svojo hčerko Bisan. Za BBC je opisala, kako je poskušala vzeti svojo novorojenko iz bolnišnice Shifa, potem ko so jo okupirale izraelske sile, a so ji povedali, da Bisan ne morejo premakniti iz inkubatorja. Skoraj leto je minilo, preden je sploh izvedela, kaj se ji je zgodilo.