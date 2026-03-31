V inkubatorju iz Gaze v Egipt: po dveh letih pekla malčica prvič v materinem naročju

Najmanj osem otrok, ki so bili v prvih tednih vojne evakuirani iz Gaze kot nedonošenčki, se je vrnilo iz Egipta in se ponovno združilo s sorodniki. Malčki so bili med več kot 30 hudo bolnimi novorojenčki v inkubatorjih, ki so bili novembra 2023 med hudimi boji evakuirani iz bolnišnice Shifa v Gazi. Bolnišnični kompleks so pred tem zasedle izraelske sile, ki so trdile, da ga uporablja Hamas, poroča BBC.
Sundus al-Kurd, mati, ki je v ponedeljek čakala na vrnitev svoje hčerke, je dejala, da je bila "razpeta med strahom in veseljem", saj jo je skrbelo, da je po več kot dveh letih ločitve ne bo sprejela kot starša.
Mati je čakala v bolnišnici in v rokah stiskala rožnato obleko za svojo hčerko Bisan. Za BBC je opisala, kako je poskušala vzeti svojo novorojenko iz bolnišnice Shifa, potem ko so jo okupirale izraelske sile, a so ji povedali, da Bisan ne morejo premakniti iz inkubatorja. Skoraj leto je minilo, preden je sploh izvedela, kaj se ji je zgodilo.
Živela sem med obupom in upanjem, da je moja hči morda še živa, je povedala: "Mesec dni pozneje smo v novicah slišali, da so v Shifi umrli nedonošenčki. Gledala sem fotografije in kot mati poskušala začutiti, ali bi to lahko bil moj otrok ali ne."
Po skoraj enem letu so Sundusovi povedali, da je njena hči živa in zdrava v egiptovski bolnišnici, prepoznana pa je bila po rožnati zapestnici, ki jo je dobila takoj po rojstvu. Sundusova je že izgubila drugega otroka, starše in brata, in dejala, da je bila novica, da je njena hči živa, kot da bi sanjala.
Novembra 2023 so iz bolnišnice Shifa v Gazi evakuirali več kot 30 novorojenčkov. Vrnitev teh malčkov je majhna zmaga, ki jih je prineslo premirje v Gazi. Toda šest mesecev po tem sporazumu o premirju je prihodnost Gaze še vedno negotova.