Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija odloča 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Dobre zgodbe

V inkubatorju iz Gaze v Egipt: po dveh letih pekla malčica prvič v materinem naročju

Gaza, 31. 03. 2026 10.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Deklica se je vrnila k materi

Sundus al-Kurd in njena hči Bisan sta bili ločeni več kot dve leti. Še kot hudo bolna dojenčica v inkubaturju je Bisan zapustila vojno območje in nikoli ni zares spoznala svoje mame. Da bi ji rešili življenje, so jo odpeljali v Egipt, kjer pa je malčica k sreči napredovala. Dve leti sta bili pekel za njeno mamo, ki je bila presrečna, ko je izvedela, da je njena hči še živa in da se bosta znova našli. A hkrati jo je skrbelo, kako jo bo sprejela njena zdaj že dveletna hči.

Najmanj osem otrok, ki so bili v prvih tednih vojne evakuirani iz Gaze kot nedonošenčki, se je vrnilo iz Egipta in se ponovno združilo s sorodniki. Malčki so bili med več kot 30 hudo bolnimi novorojenčki v inkubatorjih, ki so bili novembra 2023 med hudimi boji evakuirani iz bolnišnice Shifa v Gazi. Bolnišnični kompleks so pred tem zasedle izraelske sile, ki so trdile, da ga uporablja Hamas, poroča BBC.

Sundus al-Kurd, mati, ki je v ponedeljek čakala na vrnitev svoje hčerke, je dejala, da je bila "razpeta med strahom in veseljem", saj jo je skrbelo, da je po več kot dveh letih ločitve ne bo sprejela kot starša.

Mati je čakala v bolnišnici in v rokah stiskala rožnato obleko za svojo hčerko Bisan. Za BBC je opisala, kako je poskušala vzeti svojo novorojenko iz bolnišnice Shifa, potem ko so jo okupirale izraelske sile, a so ji povedali, da Bisan ne morejo premakniti iz inkubatorja. Skoraj leto je minilo, preden je sploh izvedela, kaj se ji je zgodilo.

Živela sem med obupom in upanjem, da je moja hči morda še živa, je povedala: "Mesec dni pozneje smo v novicah slišali, da so v Shifi umrli nedonošenčki. Gledala sem fotografije in kot mati poskušala začutiti, ali bi to lahko bil moj otrok ali ne."

Po skoraj enem letu so Sundusovi povedali, da je njena hči živa in zdrava v egiptovski bolnišnici, prepoznana pa je bila po rožnati zapestnici, ki jo je dobila takoj po rojstvu. Sundusova je že izgubila drugega otroka, starše in brata, in dejala, da je bila novica, da je njena hči živa, kot da bi sanjala. 

Novembra 2023 so iz bolnišnice Shifa v Gazi evakuirali več kot 30 novorojenčkov. Vrnitev teh malčkov je majhna zmaga, ki jih je prineslo premirje v Gazi. Toda šest mesecev po tem sporazumu o premirju je prihodnost Gaze še vedno negotova. 

gaza vojna premirje otroci
  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Delovna akcija
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615