Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Od presenečenja za prijateljeve vnuke do prireditve, ki je ohromila promet

Limbuš, 20. 12. 2025 07.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Tina Švajger
Ivan Kodrič v vlogi Miklavža.

Začelo se je pred sedmimi leti – Ivan Kodrič se je v vlogo Božička prvič prelevil za prijateljeve vnuke. Leto zatem so se jim pridružili otroci sorodnikov, sosedov, znancev ... Pozneje si je izposodil kočijo, se 'praznično' našemljen popeljal skozi domači kraj, vmes pa najmlajše obdaroval z drobnimi pokloni. Lani so mu v Krajevni skupnosti Limbuš v sodelovanju s tamkajšnjim turističnim društvom postavili še ogrevan iglu, prihod Božička pa je spremljala že takšna množica, da je obstal promet. "Tega ne dojemam kot posebno poslanstvo, preprosto imam to rad. Ni lepšega poplačila kot iskren otroški nasmeh," pravi.

Ivan Kodrič v vlogi Miklavža.
Ivan Kodrič v vlogi Miklavža.
FOTO: osebni arhiv

Čeprav Ivan Kodrič že nekaj let uživa v zasluženem pokoju, je december čas, ko je zaposlen bolj kot kadarkoli. "Včeraj sem kot Dedek Mraz obiskal Pobrežje, kjer bilo – tako čez palec – okoli 250 otrok," pove, medtem ko nas z ženo Ljubico sprejmeta na njunem domu v Limbušu pri Mariboru. Njegov praznični urnik je nabito poln, že čez nekaj ur bo stopil v čevlje (ali bolje rečeno škornje) Božička in obdaril otroke v domačem kraju. Tudi letos se jih bo nedvomno trlo. Vrsta tistih, ki ga želijo pozdraviti, mu morda sesti v naročje in zaupati želje, se je lani vila skoraj sto metrov, dogodek, ki je presegel vsa pričakovanja, pa je ohromil celo promet.

Za šalo presenetil prijateljeve vnuke

Vloge dobrih mož so mu – ne samo zaradi posebne topline, ki jo izžareva, pač pa tudi globokega glasu – pisane na kožo. "Zgrešili ste poklic, morali bi biti gledališki igralec," mu namignem. "V mladih letih sem sodeloval v nekaj predstavah amaterske gledališke skupine, a je ta kariera precej klavrno propadla," v šali odvrne.

In če je danes samoumevno, kje – oziroma kdo – bo za praznike, pa je Božiček prvič 'pristal' po naključju. "Prijatelj se je v Božička oblačil za svoje vnuke. A ker so ti vmes že malce zrastli, so ga hitro prepoznali. Zato me je nek božič prosil, naj ga zamenjam. Otroci, ki so pričakovali dedka, ta pa je sedel zraven njih, so bili povsem osupli," se spominja. Prihodnje leto je 'vajo ponovil' še za domače, svoji vnukici in otroke sorodnikov. Leto zatem so se jim pridružili še prijatelji, sosedi, znanci. Kmalu je njegov prihod pričakovala že vsa ulica. Povezal se je z lastnikom konj iz sosednje Laznice, okrasila sta kočijo in se z njo popeljala po kraju.

'V otroke nikoli ne smeš siliti'

Lani pa so v krajevni skupnosti, v sodelovanju s Turističnim društvom Limbuš, organizirali tudi uradni prihod Božička. Pripravili so ogrevan iglu, kjer sprejme otroke, z njimi poklepeta in jim pokloni drobno darilce – čokolado, bonbon, piškot. Majhna pozornost, ki pomeni več kot gora dragih daril. "Se vas kdaj bojijo?" ga povprašam, čeprav vem, da mu največkrat kar sami lezejo v naročje. "Se tudi zgodi, da so bolj zadržani. Takrat jim samo pomaham, pozdravim. V otroke nikoli ne smeš siliti. Ko sem Miklavž, tudi nikoli ne jemljem s seboj parklja ali teh krampusov. Rad imam, da so moji dogodki lepi, sproščeni, brez nepotrebnega strahu," je jasen.

Pogovoru se pridruži tudi žena. "Vi ste pa potem najbrž Gospa Božičkova?" pripomnim. "Ne, ne. Ona je kar moj komandant," se glasno nasmeji. "Nekdo mora skrbeti za organizacijo. Samo decembra imam 20 dogodkov – štiri večje prireditve, potem so tukaj še manjše, pa zasebni obiski na domu. Če si me zaželijo, ali me povabijo, se – če se le da – z veseljem odzovem," pove. Zaseden ima tudi ves 24. december, ko bo hitel od vrat do vrat.

A čas, ki ga nameni temu, niso zgolj ure, ki jih preživi v 'kostumu', tukaj so še priprave. Samo za oblačenje, ob ženini pomoči, porabi slabo uro. Vse obleke pa so plod njegovih lastnih zamisli – nekaj mu jih je naredila šivilja, nekaj žena, kučmo Dedka Mraza je ustvaril sam. "Ker nisem vešč šivanja, pa tudi vidim že slabše, sem samo za to, da sem nit vtaknil v šivanko, porabil celo uro," pove hudomušno, "za celotno pokrivalo pa več mesecev, oziroma če bi štel efektivne delovne ure, vsega skupaj verjetno kakšna dva dni". Njegov Dedek Mraz ima od letos sicer novo celotno opravo. "Želel sem, da nosi nekaj slovenskega, zato sem poiskal naše avtohtone ornamente, ki so mi jih natisnili na plašč. Tudi za Božička nisem želel, da je tisti ameriški 'Coca-Colin', in sem našel takšne volnene odeje s snežinkami, iz katerih so mi potem izdelali kapo, plašč in vrečo," pokaže.

Dotakneva se še 'poplačila', ki ga je ob tem deležen. Da tega ne dojema kot posebno poslanstvo, poudari. "Preprosto imam to rad. Ko vidiš, kako otroku zažarijo oči, tiste iskrice, ko sreča Božička ... To je neprecenljivo," pravi. Ob tem jima je z ženo Ljubico v spominu še posebej ostal nek mlajši deček. "Hodil mu je za hrbtom in ker ga Ivan ni in ni videl, sem ga dregnila: Pa za tabo je že ves čas fantek, obrni se no," pripoveduje žena. Ivan pa doda: "Tisti nasmeh, sreča, ki sem jo videl, ko sem ga pogledal in nagovoril ... To je ves smisel božiča."

Ivan Kodrič Božiček Limbuš

Zimski regres in minimalna plača: koalicija zavrača kritike o predvolilnih bombončkih

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je darilo, ki zadene v polno
Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss
Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
zadovoljna
Portal
Slovo Simone Weiss še vedno odmeva
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
vizita
Portal
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
cekin
Portal
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
moskisvet
Portal
Nika Prevc piše zgodovino
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
dominvrt
Portal
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
okusno
Portal
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420