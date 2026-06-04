Naraščaj v ZOO Ljubljana: skotili so se trije sibirski tigri

V ZOO Ljubljana so prejšnjo sredo praznovali rojstvo treh mladičev sibirskega tigra. Gre za potomce samice Arise in samca Ussurija, ki pripadata ogroženi podvrsti sibirskega tigra, eni največjih in najbolj ogroženih velikih mačk na svetu.
Arisa in Ussuri sta v Ljubljano prispela poleti 2024 iz živalskih vrtov na Poljskem in Norveškem. Arisa, stara štiri leta, in petletni Ussuri sta se uspešno prilagodila novemu okolju, kar je omogočilo razmnoževanje in rojstvo mladičev.
Tigri so vrhovni plenilci, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja v ekosistemih. Z uravnavanjem populacij rastlinojedih živali vplivajo na zdravje gozdnih habitatov in stabilnost narave. Velikost življenjskega prostora tigra je odvisna predvsem od količine plena. Na območju enega samca lahko živi več samic, svoje območje pa tigri označujejo z urinom, iztrebki ter praskanjem po drevesih in tleh.
Kljub napredku pri varstvu vrste sibirski tiger ostaja ogrožen. V naravi naj bi danes živelo približno 500 živali. Glavne grožnje so izguba življenjskega prostora, krivolov, konflikti z ljudmi in podnebne spremembe.
Tigri so samotarske živali, ki se združujejo predvsem v času parjenja. Po približno stotih dneh brejosti samica skoti do šest mladičev, ki so ob rojstvu slepi in popolnoma odvisni od matere. Pri tigrih za mladiče skrbi izključno samica, zato Arisa, kot so sporočili iz ZOO Ljubljana, v novi vlogi prvič deluje kot skrbna in zaščitniška mama.
Ob rojstvu mladiči tehtajo okoli en kilogram, kmalu po rojstvu odprejo oči in začnejo raziskovati okolico. Sprva se hranijo z materinim mlekom, kasneje pa postopoma preidejo na drugo hrano. Materino območje običajno zapustijo med drugim in tretjim letom starosti.
V ZOO Ljubljana poudarjajo, da Arisa potrebuje mir za uspešno vzgojo mladičev, zato obiskovalce prosijo za spoštljivo opazovanje živali brez motenja. V brlogu poteka tudi videonadzor, ki strokovnemu osebju omogoča spremljanje razvoja mladičev, obiskovalcem pa bo na voljo zaslon s prenosom dogajanja.
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