Naraščaj v ZOO Ljubljana: skotili so se trije sibirski tigri

V ZOO Ljubljana so prejšnjo sredo praznovali rojstvo treh mladičev sibirskega tigra. Gre za potomce samice Arise in samca Ussurija, ki pripadata ogroženi podvrsti sibirskega tigra, eni največjih in najbolj ogroženih velikih mačk na svetu.

Arisa in Ussuri sta v Ljubljano prispela poleti 2024 iz živalskih vrtov na Poljskem in Norveškem. Arisa, stara štiri leta, in petletni Ussuri sta se uspešno prilagodila novemu okolju, kar je omogočilo razmnoževanje in rojstvo mladičev.

Tigri so vrhovni plenilci, ki imajo ključno vlogo pri ohranjanju naravnega ravnovesja v ekosistemih. Z uravnavanjem populacij rastlinojedih živali vplivajo na zdravje gozdnih habitatov in stabilnost narave. Velikost življenjskega prostora tigra je odvisna predvsem od količine plena. Na območju enega samca lahko živi več samic, svoje območje pa tigri označujejo z urinom, iztrebki ter praskanjem po drevesih in tleh.