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Brez skrbi. Toplo doma: razlogi, da se tudi vi odločite za nakup toplotne črpalke

Ljubljana, 07. 09. 2026 00.15 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Ker so cene energentov vse višje, njihovo spreminjanje pa težko predvidljivo, postaja izbira učinkovitega in zanesljivega načina ogrevanja pomembna odločitev za varnejšo prihodnost doma.

Jesen je pred vrati, s tem pa tudi nova ogrevalna sezona. Verjetno ste se tudi vi že spraševali, koliko vas bo letos stalo ogrevanje. Ker so nihanja cen električne energije, plina in kurilnega olja v zadnjih letih izjemno nepredvidljiva, si vse več uporabnikov prizadeva za prehod na alternativne načine ogrevanja, ki zagotavljajo večjo neodvisnost in dolgoročno predvidljivost. Prav zato se vse več gospodinjstev odloča za nakup sodobne toplotne črpalke, ki prinašajo več udobja, učinkovitejšo rabo energije in manjšo odvisnost od klasičnih fosilnih energentov.

pr članek

Manj skrbi zaradi cen energentov

Pri izbiri načina ogrevanja se uporabniki pogosto osredotočijo predvsem na strošek posamezne ogrevalne sezone. Vendar gre za precej obširnejšo in dolgoročnejšo odločitev, saj izbrani sistem vpliva na gospodinjski proračun še vrsto let. Cene energentov se lahko občutno spreminjajo, klasični ali zastareli načini ogrevanja pa pogosto prinašajo tudi višjo porabo, zahtevajo več vzdrževanja in povzročajo dodatno delo. Sodobni ogrevalni sistemi, kamor sodijo tudi toplotne črpalke pa ne znižujejo le trenutnega stroška, temveč pomembno vplivajo na večjo zanesljivost, učinkovitost in možnost lažjega dolgoročnega načrtovanja stroškov.

Toplotna črpalka velik del energije za ogrevanje pridobiva iz okolice, zato omogoča učinkovito ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode. Njena pomembna prednost je tudi večje udobje pri vsakodnevni uporabi. Za prijetno ogret dom tako ne potrebujete več vsakodnevno nalagati drv, preverjati zaloge kurilnega olja ali se stalno ukvarjati z nastavitvami ogrevalnega sistema. Če je objekt opremljen še z lastnim virom električne energije, lahko to dodatno zmanjša odvisnost od zunanjih virov energije in poveča stopnjo energetske samooskrbe.

Mitsubishi Electric: napredna tehnologija za zanesljivo ogrevanje

Univerzalna toplotna črpalka, ki bi bila najboljša izbira za vsak objekt, ne obstaja. Pri izbiri je zato treba upoštevati velikost in energijsko učinkovitost stavbe, obstoječi ogrevalni sistem, način bivanja ter pričakovano porabo. Prav tako je pomembno ustrezno načrtovanje montaže naprave, saj lahko le pravilno izbran sistem zagotavlja učinkovito delovanje, optimalno porabo in prijetno bivalno udobje skozi celotno ogrevalno sezono.

V ponudbi REAM imajo posebno mesto toplotne črpalke Mitsubishi Electric, ki združujejo napredno invertersko tehnologijo, natančno upravljanje in učinkovito delovanje tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Posebej izstopa tehnologija Zubadan s sistemom Flash Injection, ki ohranja nazivno ogrevalno moč do zunanje temperature –15 C, izbrane zunanje enote pa zagotavljajo delovanje tudi pri temperaturah do –28 C oziroma –30 C. Tako sistem zagotavlja stabilno in zanesljivo ogrevanje tudi v zahtevnejših zimskih razmerah. Za dodatno udobje sistemi omogočajo natančen nadzor temperature in pametno upravljanje prek aplikacije MELCloud. Če razmišljate o menjavi ali nadgradnji ogrevanja, preverite aktualno jesensko ponudbo REAM.

PR ČLANEK

Eko sklad lahko investicijo še dodatno olajša

Pri odločitvi za novo ogrevanje je pomemben tudi višina začetne finančne investicije. Za določene naložbe v učinkovitejše ogrevalne sisteme so uporabnikom na voljo subvencije Eko sklada, zato se pred nakupom vedno splača preveriti aktualne pogoje in možnosti finančne spodbude. Preverite aktualne informacije o subvencijah in ugodnostih, saj lahko ustrezna spodbuda pomembno vpliva na končni strošek investicije v nakup toplotne črpalke.

Višina subvencije je odvisna od vrste naprave. Subvencije dodeljuje Eko sklad. Višina subvencije in upravičenost sta odvisni od pogojev javnega poziva.

Brez skrbi. Toplo doma.

Ko izbiramo nov ogrevalni sistem, se ne odločamo le za napravo, temveč za rešitev, ki bo še vrsto let pomembno vplivala na udobje in stroške bivanja. Zato pri izbiri ni pomembna zgolj začetna cena, temveč predvsem dolgoročna učinkovitost, zanesljivost in to, kako dobro se sistem prilagaja potrebam posameznega doma.

Sodobna toplotna črpalka lahko pripomore k bolj predvidljivemu in enostavnemu ogrevanju ter zmanjša odvisnost od klasičnih energentov. Obenem uporabniku prinaša več udobja in manj vsakodnevnih obveznosti, povezanih z ogrevanjem. Jesen je zato pravi čas, da primerjate različne možnosti, preverite razpoložljive rešitve in svoj dom pravočasno pripravite na hladnejše mesece.

Preverite ponudbo toplotnih črpalk Mitsubishi Electric pri podjetju REAM. Poleg rešitev Mitsubishi Electric so v ponudbi tudi toplotne črpalke Samsung in Hisense, med katerimi lahko izberete rešitev, prilagojeno potrebam vašega doma. Za več informacij in pomoč pri izbiri ustrezne toplotne črpalke se obrnite na strokovnjake podjetja REAM. Pokličete jih lahko na 080 98 98 ali pišete na info@ream.si, kjer vam bodo svetovali pri izbiri sistema glede na značilnosti vašega objekta in vaše potrebe.

Naročnik oglasne vsebine je REAM d.o.o.

REAM d.o.o. Toplotna črpalka Subvencija Eko sklad Višina subvencije Stroški Ogrevanje Mitsubishi Electric

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