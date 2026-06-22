Bojan in Kris po Karnevalu: To je bil dobesedno vlakec smrti emocij

Koncertni spektakel, Karneval, ki so ga ob svoji 10. obletnici delovanja pretekli vikend pripravili člani skupine Joker Out, še vedno odmeva. Čeprav bi zaradi močnega dežja in vetra, ki je pred sabo uničeval vse, kar ni stalo dovolj trdno, nastop priljubljenih fantov skoraj splaval po vodi, jim je na koncu uspelo. Vtise ene najboljših noči v življenju sta v studiu delila Kris Guštin in Bojan Cvjetićanin. "To je bil dobesedno en vlakec smrti, kar se tiče emocij v enem dnevu. V enem dnevu ne vem, če smo že kdaj doživeli toliko vzponov in toliko padcev, ampak na koncu je važno, da smo končali z res velikim vzponom," je zaupal pevec.

Fantje so na odru trgali gate – in to dobesedno. Bojanu so se med koncertom zaradi energičnega gibanja postopoma trgale hlače, kot je pojasnil pa se je to zgodilo vsakič, ko se je nagnil proti oboževalcem. "Pri zadnjem komadu sem ugotovil, da jih v bistvu drži skupaj samo še upanje," se je pošalil Bojan, ki se je nato odločil, da bo do konca strgal hlače in jih vrgel v občinstvo. "Naslednji dan sem dobil sporočilo od ene gospe, ki mi je napisala, da so v smeti vrgli čevlje in hlače, ampak so pa dobili vsaj moje hlače," je zaupal. K sreči pa s svojo opravo ni imel težav Kris. "Moj outfit se je presenetljivo dobro obdržal. Ampak pri našem stilistu nikoli ne veš, ali so te stvari, ki se strgajo, namenske ali ne," je povedal v smehu.

Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom FOTO: Miro Majcen

Na koncertu se je zbralo 17.000 ljudi iz kar 50 držav. Katera pa je bila najbolj eksotična država, iz katere so pripotovali obiskovalci? "Zdajle mi na pamet pade Malezija, vmes je bil tudi Kazahstan, Nova Zelandija, pa še malo manj eksotične, kot recimo Kanada, ZDA. To je v bistvu za nas že kar navadno," se je spet pošalil kitarist. Kakšen je občutek, ko se tako veliko število ljudi, pa čeprav zaradi dežja do kolen v vodi, dere refrene tvojih pesmi? "To je magično. To so stvari, ki se jih ne da preprosto opisati. Mi pesem napišemo doma, potem jo vadimo in potem jo ljudje vzamejo za svojo, ker skozi pesmi ljudje procesirajo neka svoja čustva in si delajo svoje zgodbe. Slišati nazaj to in dobiti to energijo, je res močna zadeva," je bil iskren Bojan.