Na lovu

Lovci z uspešno prvo sezono osvojili srca gledalcev

Ljubljana, 22. 12. 2025 09.01

Avtor:
Ota Širca Roš E.K.
thumbnail

Lovci Janko, Viktor in Ivan iz kviza Na lovu so po koncu prve izjemno uspešne sezone strnili vtise. V studiu 24UR so delili zabavne anekdote o srečanjih z oboževalci, priznali, da jih na ulici večkrat prepoznajo, ter razkrili, kaj si želijo izboljšati v prihodnosti.

Lovci Janko, Viktor in Ivan iz kviza Na lovu so po koncu izjemno uspešne prve sezone strnili vtise o nepozabnem doživetju. Povedali so, da je za njimi 'noro popotovanje', saj so v Sloveniji orali ledino s takšnim formatom. Voditeljica je poudarila, da so postali pravi zvezdniki, lovci pa so se tudi sami pošalili na račun svoje 'slave'.

Kako pa se vidijo sami? Janko meni, da mora še dodelati svoj nastop, s tem se strinja tudi Viktor, ki pa priznava, da mora izpiliti tudi svoje znanje o naši Sloveniji.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Lovci popularnost prva sezona Na Lovu kviz

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
22. 12. 2025 09.17
Ko si zadaj za kamero je povsem drugače kot pa ko si spredaj pred kamero. Lahko potrdim iz lastnih izkušenj.
Odgovori
0 0
bibaleze
