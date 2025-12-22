Lovci z uspešno prvo sezono osvojili srca gledalcev

Lovci Janko, Viktor in Ivan iz kviza Na lovu so po koncu izjemno uspešne prve sezone strnili vtise o nepozabnem doživetju. Povedali so, da je za njimi 'noro popotovanje', saj so v Sloveniji orali ledino s takšnim formatom. Voditeljica je poudarila, da so postali pravi zvezdniki, lovci pa so se tudi sami pošalili na račun svoje 'slave'.

Kako pa se vidijo sami? Janko meni, da mora še dodelati svoj nastop, s tem se strinja tudi Viktor, ki pa priznava, da mora izpiliti tudi svoje znanje o naši Sloveniji.