Modrijani ne počivajo: po nastopu z Umekom naslednji dan zabavali Kranj

Ansambel Modrijani ne počiva. Le mesec dni po rekordni Noči Modrijanov in le večer po nastopu z DJ Umekom so s skupino Stil v soboto v kranjski dvorani Zlato polje pripravili glasbeni dogodek za gorenjsko občinstvo. Kljub temu da je dvorana manjša od ljubljanskih Stožic, glasbeniki pravijo, da razlike v vzdušju ne čutijo. "Ne čutimo neke razlike. Ker če je energija, je tudi, ko je 200 ljudi, vrhunsko," so povedali.

Glasbeniki so pozno v noč zabavali zbrano množico, ki se je odzvala v velikem številu, vzdušje pa je bilo ves čas na vrhuncu. Tokrat so si oder delili s svojimi prijatelji iz skupine Stil. V kakšnem odnosu so? "Dejansko se štekamo neverjetno dobro. Po špilu si telefoniramo in si govorimo, kaj je bilo danes fajn," so razkrili v pogovoru. Glasbeniki trdijo, da so najboljši prijatelji, kar se močno čuti tudi med njihovim nastopanjem, kjer ni prostora za tekmovalnost, temveč le za dobro glasbo.