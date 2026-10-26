Modrijani ne počivajo: po nastopu z Umekom naslednji dan zabavali Kranj

Ansambel Modrijani ne počiva. Le mesec dni po rekordni Noči Modrijanov in le večer po nastopu z DJ Umekom so s skupino Stil v soboto v kranjski dvorani Zlato polje pripravili glasbeni dogodek za gorenjsko občinstvo. Kljub temu da je dvorana manjša od ljubljanskih Stožic, glasbeniki pravijo, da razlike v vzdušju ne čutijo. "Ne čutimo neke razlike. Ker če je energija, je tudi, ko je 200 ljudi, vrhunsko," so povedali.
Glasbeniki so pozno v noč zabavali zbrano množico, ki se je odzvala v velikem številu, vzdušje pa je bilo ves čas na vrhuncu. Tokrat so si oder delili s svojimi prijatelji iz skupine Stil. V kakšnem odnosu so? "Dejansko se štekamo neverjetno dobro. Po špilu si telefoniramo in si govorimo, kaj je bilo danes fajn," so razkrili v pogovoru. Glasbeniki trdijo, da so najboljši prijatelji, kar se močno čuti tudi med njihovim nastopanjem, kjer ni prostora za tekmovalnost, temveč le za dobro glasbo.
Za konec večera so glasbeniki še enkrat potrdili, da so kljub napornemu ritmu nastopanja še vedno polni energije. Občinstvo v Kranju je doživelo pravo proslavo narodnozabavne glasbe, saj je bila interakcija z občinstvom izjemna, Modrijani in ansambel Stil pa so s tem nastopom postavili visoke standarde za vse prihajajoče prireditve na Gorenjskem.
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