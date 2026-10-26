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Domača scena

Modrijani ne počivajo: po nastopu z Umekom naslednji dan zabavali Kranj

Kranj, 26. 10. 2026 12.06 pred 43 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.A. Alen Podlesnik
Modrijani

Le dan po nastopu na spektaklu DJ Umeka bi številni pričakovali, da bodo Modrijani sobotni večer prespali. A ga seveda niso. Že takoj naslednji večer so šli neuničljivi glasbeniki ponovno v akcijo. S pomočjo Ansambla Stil so pozno v noč držali pokonci gorenjsko občinstvo v kranjski dvorani Zlato polje.

Ansambel Modrijani ne počiva. Le mesec dni po rekordni Noči Modrijanov in le večer po nastopu z DJ Umekom so s skupino Stil v soboto v kranjski dvorani Zlato polje pripravili glasbeni dogodek za gorenjsko občinstvo. Kljub temu da je dvorana manjša od ljubljanskih Stožic, glasbeniki pravijo, da razlike v vzdušju ne čutijo. "Ne čutimo neke razlike. Ker če je energija, je tudi, ko je 200 ljudi, vrhunsko," so povedali.

Glasbeniki so pozno v noč zabavali zbrano množico, ki se je odzvala v velikem številu, vzdušje pa je bilo ves čas na vrhuncu. Tokrat so si oder delili s svojimi prijatelji iz skupine Stil. V kakšnem odnosu so? "Dejansko se štekamo neverjetno dobro. Po špilu si telefoniramo in si govorimo, kaj je bilo danes fajn," so razkrili v pogovoru. Glasbeniki trdijo, da so najboljši prijatelji, kar se močno čuti tudi med njihovim nastopanjem, kjer ni prostora za tekmovalnost, temveč le za dobro glasbo.

Preberi še Modrijani in Ansambel Stil že tretjič združili moči

Za konec večera so glasbeniki še enkrat potrdili, da so kljub napornemu ritmu nastopanja še vedno polni energije. Občinstvo v Kranju je doživelo pravo proslavo narodnozabavne glasbe, saj je bila interakcija z občinstvom izjemna, Modrijani in ansambel Stil pa so s tem nastopom postavili visoke standarde za vse prihajajoče prireditve na Gorenjskem.

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Modrijani ansambel Stil Kranj Zlato polje narodnozabavna glasba

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KOMENTARJI3

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manga
26. 10. 2026 12.45
Bil sem na dogodku.Zelo lepo,veliko ljudi,večinoma mladih,lepa zabava,najbolj pa mi v oči pade to da ni bilo niti enega incidenta,kar meni kot Neslovencu imponira,obenem pa še en dokaz koliko so navadni Slovenci dobri in njihovi politiki pokvarjeni.
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0 0
Janez Podrepnik
26. 10. 2026 12.44
🤣🤣🤣
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0 0
Slovenska pomlad
26. 10. 2026 12.33
Grozno.
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0 0
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