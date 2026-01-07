Naslovnica
Dončić soigralce uči slovenščino: Košarka? Dva morska psa?

Los Angeles, 07. 01. 2026 07.00 pred 58 minutami 1 min branja 0

Avtor:
T.V.
Luka Dončić

Los Angeles Lakersi so na svojih družbenih omrežjih objavili videoposnetek, na katerem slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić soigralce uči slovenskega jezika. Zabaven posnetek je hitro pritegnil pozornost navijačev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić tudi v tej sezoni blesti tako na parketu kot zunaj košarkarskih dvoran. Tokrat se je izkazal v vlogi učitelja in svoje soigralce naučil, kaj pomeni slovenska beseda košarka. Austin Reaves, Jake LaRavia, Marcus Smart, Rui Hachimura, DeAndre Ayton in tudi Jaxson Hayes, ki se pogosto omenja kot kandidat za mesto naturaliziranega igralca v slovenski reprezentanci, so se lomili pri izgovorjavi, še bolj zabavno pa je bilo, ko so poskušali ugotoviti, kaj košarka pomeni v prevodu.

"Napad morskega psa," je v prazno ustrelil LaRavia, Hayes pa je z nasmeškom na obrazu ugibal: "Dva morska psa?" Edini, ki je pravilno uganil, je bil Ayton: "Ali lažete (da sem zadel)? Ne hecajte me. Dejansko to pomeni košarka?"

košarka nba dončić lakers

