Dončić soigralce uči slovenščino: Košarka? Dva morska psa?

Luka Dončić tudi v tej sezoni blesti tako na parketu kot zunaj košarkarskih dvoran. Tokrat se je izkazal v vlogi učitelja in svoje soigralce naučil, kaj pomeni slovenska beseda košarka. Austin Reaves, Jake LaRavia, Marcus Smart, Rui Hachimura, DeAndre Ayton in tudi Jaxson Hayes, ki se pogosto omenja kot kandidat za mesto naturaliziranega igralca v slovenski reprezentanci, so se lomili pri izgovorjavi, še bolj zabavno pa je bilo, ko so poskušali ugotoviti, kaj košarka pomeni v prevodu.