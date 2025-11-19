Svetli način
Slovenija

Šepec o Šutarjevem zakonu: Država mora imeti možnost zaseči orožje

Ljubljana, 19. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Kljub temu, da je predsednik vlade Robert Golob napovedal, da pričakuje politično enotnost v Sloveniji pri sprejemanju Šutarjevega zakona, mu jo je odrekla lastna koalicijska partnerica Levica, dobil pa jo je od največjega političnega rivala Janeza Janše, s katerim se na sestanku pri predsednici države nista niti pogledala. Pogovarjali smo se z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem in s kazenski pravnikom Miho Šepcem.

Nedavno sprejeti zakon v parlamentu predstavlja ključni korak naprej v zagotavljanju boljšega zakonodajnega okvira za učinkovito reševanje varnostne problematike, meni Macedoni. Kot je izpostavil Macedoni, je še posebej pomembna povezava s socialno politiko, ker združuje pravice in dolžnosti posameznikov v družbi. Kljub temu je "izvajanje obstoječe zakonodaje zelo pomembno", in nujno je, da se doslednost v izvrševanju nadaljuje, meni. 

'Država mora imeti možnost zaseči orožje'

Eden najbolj spornih delov zakona se nanaša na vstop policije v stanovanja in prevozna sredstva brez sodne odredbe. Kljub pomislekom glede ustavnosti tovrstne določbe, je Šepec prepričan o njeni skladnosti z ustavo. Trdi, da je tak ukrep predviden izključno za zavarovanje življenja ljudi in ne za druge razlogov, pri čemer bodo policisti morali dokazati sum posedovanja strelnega orožja. Po njegovem mnenju posamezniki, ki imajo strelno orožje, ne morejo uživati enake stopnje zasebnosti v svojem domu ali vozilu. Država mora imeti možnost zaseči orožje, "ker smo za to vsi bolj varni."

Enotno sporočilo Novega mesta
Enotno sporočilo Novega mesta FOTO: Luka Kotnik

Glede pomislekov civilne družbe in pravnih krogov o ustavni spornosti določb, zlasti tistih, ki povečujejo pooblastila policiji, Macedoni poudarja, da se desetletja srečujejo z realnimi problemi, kot so zanemarjeni otroci, zlorabljena dekleta in žrtve fizičnega nasilja: "Mi imamo danes dejanske kršitve človekovih pravic in ustave,"  je poudaril in izrazil pričakovanje, da bi tisti, ki niso znali opozoriti na kršitve v preteklosti, zdaj molčali. 

Zakon vnaša tudi spremembe na področju pravosodja, vključno z daljšim priporom, višjimi kaznimi za nasilništvo in preklasifikacijo manjših kaznivih dejanj, kot so tatvine in poškodbe stvari, v prekrške. Šepec je pojasnil, da so bile te dejavnosti v preteklosti opredeljene kot kazniva dejanja, vendar v praksi sploh niso bile preganjane: "Bistveno je, da se bodo ti prekrški zdaj dejansko izvrševali v praksi in če ne bo mogoče poseči po premoženju določiti nadomestni zapor. Opozarja, da bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do kaotičnega stanja, kjer bi si ljudje lahko neovirano prisvajali premoženje do vrednosti 500 evrov." 

Macedoni je ostro kritiziral določilo, ki predvideva možnost storitve dveh prekrškov brez kaznovanja za določeno kategorijo državljanov, in da se šele tretji prekršek kaznuje. Pravi, da se lahko v tem primeru družba odloči za splošen bonus dveh prekrškov v dveh letih za vse, kar bi bilo bolj smiselno. Poudarja, da je takšna ureditev "slabo sporočilo s strani države". Kljub temu priznava, da je to vseeno napredek glede na preteklo stanje, ko so nekateri posamezniki z več deset ali celo stotimi neplačanimi globami ostali nekaznovani. 

Več v video posnetku. 

